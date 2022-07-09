Запорожье, Украина, , 12:54 — REGNUM Администрация Запорожской области обратилась к правительству России с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации с газоснабжением, сообщил глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

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«Жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы… Методы геноцида — отключая людям воду, газ, электричество», — отметил он.

Власти региона обратились к правительству России с просьбой помочь в ЧС и прислать электроприборы промышленного и бытового назначения.

Накануне ВСУ пытались перейти в контрнаступление в Запорожье. По словам первого замглавы мининформации ДНР Даниила Безсонова, они были поражены российской артиллерией.