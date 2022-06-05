5 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили предложение переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины), которое поступило от члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Мирослава Романенко, , 16:28 — REGNUM Украину предложили переименовать в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины). Соответствующее предложение поступило от члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Илья Репин. Запорожцы (фрагмент) 1891

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — цитирует политика РИА Новости.

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Предложение политика обсудили в мессенджере Telegram.

«У Запорожья накипело», — отреагировала «Дорогуша».

"В точку», — добавил Владимир Ф.

«Тот случай, когда форма идеально соответствует содержанию. Браво!» — пишет A. D.

«Без смеха — мне идея нравится. Только не «Украинское», а «Украинное государство», — отметила Марина Т.

«Скорее, украденное», — ответил Марине Т. Андрей К.

«Тогда уже пусть не палится и называет ПУГИЛ: Польско-Украинское государство Ивано-Франковска. А что такого?» — отметила Татьяна.

Ян Матейко. Казимир III закладывает католический собор в покорённом Львове. 1888

«А кто сказал, что Запорожье и Львов — это Украина? Всё будет Россия», — отреагировала Veta Green.

«А зачем Польшу переименовывать?» — с сарказмом поинтересовался Аlexandr, вероятно, таким образом указывая на то, что часть украинских территорий войдет в состав Польши.

«Надо было ещё в 2014 году это сделать», — считает Елена.

«Есть еще вариант — ФНУ. Фашистская недострана Украина», — добавила Maiden.

«Сама идея Украины на поверку оказалась нацистской. На эту тему много информации — кто задумал, как воплощал… Не должно быть никакой Украины — ни Киевской, ни Львовской, ни тем более Польской…» — считает VeniVidiViciZ.

«Государственный переворот в феврале 2014 года стал спусковым крючком не для начального, а для завершающего этапа нацификации Украины», — ответила ему (VeniVidiViciZ) Алла К.

«Ну знаете, радует тот факт, что на Украине по-прежнему остаются здравомыслящие люди, разум которых не поддался влиянию националистов, которые не хотят поддерживать ультраправые группировки, а хотят жить в мире и дружбе со всеми нациями и народами. Поэтому, на мой взгляд, необходимо поставить «во главу угла» денацификацию Украины», — также ответила ему (VeniVidiViciZ) Карина Т.

«А чего в УГИЛ? Можно уже сразу всю Украину — от Харьковщины до Закарпатья — в Малороссию переименовать и не париться. Ну или западную часть в Кресы всходние, юго-восток до Одессы — в Новороссию, а остальное — уже в Малороссию», — предложил Yaroslav S.

«Вот да! Поддерживаю! Теперь только так. УГИЛ», — написала Ольга С.