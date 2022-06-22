В бизнес-портфеле Станислава Сергеевича Чемезова, чьи данные совпадают с данными сына главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, произошли рокировки: один актив, где он до этого владел долей и был директором, объявил о ликвидации, а второй, ранее аффилированный с ним, объявлен банкротом. В числе аффилированных лиц в последнем фигурировала также и Тамара Мантурова, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Подробности о судьбе застройщика черноморских дач для элиты — в материале ИА REGNUM.

Гюстав Кайботт. Виллы в Вилле-сюр-Мер. 1880

Напомним, госкорпорация «Ростех», которой руководит Чемезов-старший, имеет под своим крылом свыше 700 компаний разных отраслей экономики — от самолёто- и судостроения до радиоэлектроники. Сергей Чемезов возглавляет также Союз машиностроителей России. Сам он бизнеса не имеет, так как предпринимательство с госслужбой несовместимо, чего не скажешь о Станиславе Сергеевиче Чемезове.

По данным базы «Контур. Фокус», Станислав Чемезов был или до сих пор является участником 16 юрлиц, руководителем двух компаний, а также имеет статус индивидуального предпринимателя в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Регионы ведения бизнеса (это если рассматривать только ООО и не брать в расчёт «дочерние» активы этих юрлиц) — Москва, Белгородская область, Иркутская область, Краснодарский край, Московская область, а если смотреть глубже, то в списке появится ещё пяток-другой российских регионов.

Ранее Чемезов фигурировал как руководитель АО «Ланта Телеком», которое работает в области связи на базе проводных технологий, но не так давно он пост покинул. А уже с конца мая 2022 года компания перешла в стадию ликвидации. Ликвидатором числится Айдар Марданшин, который, по данным ЕГРЮЛ, с декабря 2021 года указан единственным акционером. В базе «Контур. Фокус» до этого владельцем как минимум 25% был Чемезов-младший. Ещё 50% доли были у некой «Олеандр Эссетс С. А.» с Британских Виргинских островов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Чемезов

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Возвращаясь к активам Чемезова-младшего. Среди его бизнес-партнёров (ООО «Геленджикский курортный комплекс-меридиан») отметились бывший министр энергетики Сергей Шматко (умер в ноябре 2021 года) и Майя Токарева (также носила фамилию Болотова), чьи данные схожи с данными дочери главы «Транснефти» Николая Токарева.

Жемчуг мелковат?

Ещё один интересный актив, ранее аффилированный с Чемезовым и Мантуровой, — АО «Жемчужина», прописанное в Москве и работающее в сфере строительства с 2005 года.

В базе «Контур. Фокус» ранее учредителями АО «Жемчужина» (и довольно продолжительное время, как минимум с 2005 по 2016 год) были указаны ООО «Финансовые системы» (прекратило деятельность юрлица путем реорганизации в форме преобразования в АО в 2020 году) и ООО «Южный берег». Первый актив принадлежал Тамаре Мантуровой и ООО «Финансовые инвестиции» Станислава Чемезова. В отчёте АО «Жемчужина» за 2020 год в числе участников общества фигурировали такие юрлица: ПАО Санаторий «Геленджик» (99,99% акций), кипрская фирма Dolcemia Holdings Limited, компания «Финансовые системы» (в 2020 году трансформировано в одноимённое АО) и N35 FINANCIAL LIMITED (Кипр).

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Единая информсистема жилищного строительства относит АО «Жемчужина», которое указано как застройщик десяти сданных домов, к IPT Group. Сама «Жемчужина» известна как застройщик элитных апартаментов на берегу Черного моря, эдаких дач для элиты. Основной акционер «Жемчужины» (по данным на 2020 год) — санаторий «Геленджик» — с мая 2021 года числится в стадии ликвидации. Последним раскрытым акционером санатория указано АО «Гиперборея», которое также с мая 2021 года в стадии ликвидации.

Имеет ли в АО «Жемчужина» долю на сегодня компания «Финансовые системы», аффилированная с Мантуровой и Чемезовым, не известно, так как акционеры актива публично раскрывались в последний раз в 2020 году. Да и сам по себе актив уже утратил какую-то ценность.

Дело в том, что арбитраж Москвы в конце мая 2022 года признал компанию «Жемчужина» банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Конкурсное производство продлится шесть месяцев. Управляющим назначен Юрий Лунин из ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». При этом в реестр кредиторов внесли претензии офшора MOLIOR CONSULTANTS LIMITED с Тортолы (Британские Виргинские острова) в размере 1 660 066 939,63 рубля.

В основе банкротного дела лежал договор займа, который изначально был подписан АО «Жемчужина» с Dolcemia Holdings Limited (которая, как мы помним, фигурировала в числе акционеров АО и чьи бенефициары неизвестны). Договор подписали в 2006 году. На старте речь шла о 20 млн долларах США. Позднее к документу подписывали допсоглашения, увеличивали долг и сроки. В сделке также появилось N35 FINANCIAL LIMITED (еще один акционер АО). А в июле 2019 года «Н35 ФАЙНЕНШЛ ЛИМИТЕД (заимодавца) заменили на MOLIOR CONSULTANTS LIMITED, чьи конечные бенефициары не сообщались. Срок возврата был продлен до декабря 2021 года, но, судя по всему, долг так и не вернулся заимодавцу, так как он сначала взыскал его через суд, а потом уже инициировал банкротство горе-застройщика.

Окончательно судьба «Жемчужины» решится 22 января 2023 года. В этот день суд заслушает отчёт о ходе конкурсного производства, а по сути — ликвидации застройщика черноморских дач для элиты, построенных на приватной территории — в историческом центре Геленджика.

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