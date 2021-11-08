Москва, , 11:39 — REGNUM Бывший министр энергетики России Сергей Шматко, умерший от последствий коронавирусной инфекции 7 ноября 2021 года, после госслужбы активно занимался бизнесом. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики владел долями как минимум в четырёх компаниях Москвы и Кубани, а через них имел влияние ещё на семь фирм, в том числе из фарминдустрии и строительной отрасли. С 2020 года среди бизнес-партнёров Шматко был Станислав Чемезов, чьи данные совпадают с данными сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова, передаёт ИА REGNUM.

Бизнес AlexanderStein

В активе Шматко было 100% доли в ООО «Артпол-холдинг», которое в свою очередь владеет долями в пяти компаниях Москвы и Подмосковья из сфера производства лекарственных препаратов, услуг в области добычи нефти и природного газа, разработки программного обеспечения. Помимо «Артпол-холдинга», у Шматко были доли в четырёх юрлицах.

Со Станиславом Чемезовым Сергей Шматко владел ООО «Геленджикский курортный комплекс-Меридиан», созданным в 2003 году для управления недвижимостью. Чемезов имеет в нём долю 25%, как и Шматко. Среди совладельцев — Майя Токарева, чьи данные совпадают с данными дочери главы «Транснефти» Николая Токарева, и Владимир Майшев.

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Напомним, Шматко занимал пост министра в 2008—2012 годы.