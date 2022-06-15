Власти Соединенных Штатов Америки готовы направлять $1,5 млрд ежемесячно на поддержку непрерывной работы украинского правительства. Об этом 13 июня заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«И сынку Байдена капнет. Пилят бюджет американский. А дед-то не промах оказался. Так, глядишь, прям сыграет за нас. Ещё пару-тройку раз печатную машинку свою заведет, глядишь, и дефолт не за горами», — с сарказмом написал ИРГ.

«А то, что у них народ недоволен, — это ничего. Скоро его свергнут, если он будет разбазаривать деньги налогоплательщиков», — отметил НА.

«Везёт американцам — своё правительство содержат, теперь ещё будут украинское содержать, плюс «путинский налог», — иронизирует Ольга.

«Американцы, наверное, в восторге, что приоритетом их правительства является поддержка какой-то Украины, а не внутреннего рынка США… И демократы ещё планируют выиграть осенние выборы? Ну-ну… Посмотрим…» — прокомментировала новость Агния.

«Ну так потому и денежки налево, что выборы-то они проиграют осенью», — ответила Агнии Миа.

«Байден, наверное, самый коррумпированный президент США. Хорошо получается воровать деньги с Зеленским — прошёл украинскую школу!» — добавил один из участников обсуждения.

«Очень смешно, когда рядом две новости: инфляция/подорожание ипотеки и помощь Украине», — с сарказмом отреагировала Наталья.

«Вот кто девушку танцует. Украина — суверенная страна?» — задалась вопросом Валентина.

«Сколько денег надо, столько и напечатают. До последнего украинца», — написал Владимир Я.

«Шайке международных аферистов нужно отмыть деньги через Украину. А киевским жуликам — набить свои карманы. Погибать на фронтах придется простым чубатым хлопцам», — комментирует новость Виктор.

Никита Третьяков ИА REGNUM Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь

«Захочет ли Киев теперь остановить военные действия? Нет, никогда», — добавил Nic.

«Получается, что эти деньги осядут в карманах дедушки…» — с сарказмом написала Наташа П.

«Это на золотые парашюты уходящим на заслуженный отдых в обеих палатах (читай — не переизберутся)», — смеется Александр.

«Украинцы гибнут за звон монет в чужом кармане», — отреагировал Алексей К.

«Их ещё не отправили, но уже поделили», — написала Еленка.

«А своих граждан им не надо поддерживать?..» — задалась вопросом Вивьен.

«Очередное подтверждение независимой страны Украины, которой платит зарплату Америка…» — с сарказмом подчеркнул Евген.

«А 40 млрд уже все?! Деньги уплыли в американский коррумпированный кошелек?! Так и с другими миллиардами будет», — пишет Ирэна.

«Половина не дойдет, а половину разворуют киевские жулики», — считает Виктор.

«Хорошая новость! Получается, американский принтер способен 1,5 млрд в месяц печатать. Не так уж много. Маленькой им кажется инфляция, пусть больше печатают. Украинцы за бумажки помирают, а американцы топят свою экономику», — подытожил Евгений.

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