Вашингтон, 14 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. По всей видимости, украинцев в центральных ведомствах государства Украина не осталось даже на вторых ролях, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 июня, комментируя высказывания первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

Как сообщалось ранее, Хоган заявил, что власти США в ближайшее время готовы направлять 1,5 млрд долларов ежемесячно на поддержание работы правительства Украины.

«Думаю, что озвученная цифра — 1,5 млрд долларов «на поддержку непрерывной работы правительства Украины» — говорит о том, что собственно украинцев в центральных украинских ведомствах даже на вторых ролях не осталось, а их места заняла многотысячная армия западных офицеров и надсмотрщиков. А те, кто из украинцев остались в госструктурах, полностью перешли в категорию наёмников.

В моём понимании, это объяснимо: здравомыслящий человек, даже если он украинский националист, не станет работать на сохранение нынешнего режима в Киеве. Украина давно является лишённым собственной созидательной идеи инструментом Запада в борьбе против России. Соответственно и управлять ей на всех уровнях должны западные кадры.

В Вашингтоне и Киеве считают, что так режим Зеленского дольше продержится. Не думаю. В любом случае, однако, сигналы с нашей стороны и со стороны ДНР и ЛНР западным военным и гражданским наёмникам на Украине по поводу их незавидного будущего стоит сделать более доходчивыми», — отметил Михаил Демурин.