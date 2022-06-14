«Отмена» российской культуры в странах ЕС после начала специальной военной операции на Украине натолкнулась на полное неприятие этого со стороны простых граждан. Спустя три с лишним месяца российские музыканты начинают возвращаться. По крайней мере, в Италию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Портрет композитора Модеста Мусоргского (фрагмент). 1881

Так, управляющий директор театра Ла Скала в Милане Доминик Мейер 6 июня сообщил журналистам, что сезон 2022–2023 года они откроют 7 декабря шедевром Модеста Мусоргского «Борис Годунов». В программе утверждается, что «это будет одно из символических произведений русской души, с полностью русскими (или бывшими советскими) голосами».

По словам руководителя театра, они запланировали постановку два-три года назад. На вопросы журналистов об исполнителе роли царя Ильдаре Абдразакове, который был награждён российским президентом Владимиром Путиным в 2021 году, директор отметил, что знает «слабость многих людей к наградам».

«Я не за охоту на ведьм, я не за отмену русских произведений, я не хочу прятаться, когда читаю Пушкина, и беру на себя ответственность за этот выбор», — отметил Доминик Мейер.

В ответ представители СМИ напомнили ему о скандале с заменой дирижёра Валерия Гергиева. На что глава Ла Скала заявил, что они считали Гергиева политиком, тогда как сейчас всё обстоит иначе. Более того, музыкальный руководитель театра Риккардо Шайи подчеркнул важность участия в постановке именно российского состава «для стилистической и культурной принадлежности».

(сс) Администрация президента России Валерий Гергиев

Тем временем ряд деятелей культуры Италии призвали отменить проведение музыкального конкурса Lipizer из-за того, что его организаторы отстранили от участия трёх скрипачек из России, а также исключили музыку российских композиторов. Родольфо Дзиберна, мэр города Гориция, где должен проходить конкурс, назвал происходящее безумием.

Ранее он обратился к организаторам конкурса с просьбой отменить своё решение. Получив отказ, он объявил, что город организует для российских музыкантов отдельный концерт, который состоится 12 июля. Предварительно мероприятие состоится в Палаццо делла Грация. Однако власти города сообщили, что из-за большого ажиотажа концерт может быть перенесён в более просторный театр Верди.

Подробнее:

«Расизм!» — русских музыкантов дискриминируют из-за национальности в Италии

Оркестр в Италии отказался играть из-за дискриминации музыкантов из России

Добавим, что пользователи соцсетей в комментариях приветствуют «возвращение» российской культуры в Италию.

«Смешно смотреть, как наша страна становится фашистской у всех под носом… Разве музыка, спорт и искусство не должны объединять?! Аплодисменты мэру, надеюсь, его потом не заставят уйти в отставку», — комментирует Алессио К.

Марина Каширская ИА REGNUM Скрипачка

«Потрясающе! Браво мэру, который организует для них концерт!» — поддержал Саверио В.

«Народ открывает глаза и все больше демонстрирует свою нетерпимость к решениям политической элиты о запрете российской культуры. Вот тому доказательство! Надеюсь, что всё это не сделано для введения людей в заблуждение», — пишет Соня Ф.

«Это доказывает, что итальянцы любят Россию и российскую культуру», — добавила Костанца К.

«Ветер меняется? Надеюсь, что такой выбор продиктован здравым смыслом, а не деловым расчётом!» — отметила Анна Мария Г.

Читайте также: «Беженцы у себя дома»: в Италии возмущены привилегиями школьников с Украины