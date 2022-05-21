Гориция, , 11:08 — REGNUM Оркестр региона Фриули-Венеция-Джулия на севере Италии отказался играть на международном конкурсе «Lipizer» в Гориции, протестуя против отстранения российских участников. Об этом сообщает местное издание «TriestePrima».

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Ранее организаторы конкурса исключили трёх скрипачей из России из-за их национальности. Они сослались при этом на некое европейское положение, а также пример других конкурсов.

Мэр города Гориции Родольфо Дзиберна назвал это решением неприемлемым, направив письмо директору конкурса с просьбой отменить его. Однако те ответили отказом. После этого стало известно, что музыканты регионального оркестра, которые должны по традиции аккомпанировать участникам, отказались выступать.

«Мы не можем не реагировать слаженно и решительно на решение, которое кажется нам совершенно несправедливым. Культура — это одно из немногих инструментов, которыми мы располагаем, чтобы залечивать раны, сближать людей и народы, создавая сплоченность вместо разногласий и обид. А это исключение идет в диаметрально противоположном направлении», — отметил руководитель оркестра Паоло Петициоль.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи соцсетей в Италии обрушились с критикой на организаторов конкурса, обвинив их в расизме.

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