21 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Российских музыкантов исключили из международного конкурса в Гориции на севере Италии из-за национальности. Новость вызвала широкий общественный резонанс в стране, а за музыкантов вступился мэр города.

Владимир Бадмаев, , 09:13 — REGNUM Расизмом назвали итальянцы отстранение трёх музыкантов от международного конкурса Lipizer в Гориции на севере Италии. Причиной стала их «неправильная» для современной Европы национальность — все трое были из России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Корнелис Сафтлевен. Дуэт

О своём исключении ранее написала в соцсети скрипачка из Санкт-Петербурга Лидия Кочарян. Организаторы конкурса в письме отметили, что они следуют некоему европейскому положению, а также примеру других международных конкурсов.

«Чудесно! Мне сообщили о моем исключении. «Никакой дискриминации», вообще…» — написала иронично музыкант.

Как выяснилось позже, всего из конкурса исключили трёх российских музыкантов. Новость об этом вызвала широкий общественный резонанс, итальянцы раскритиковали действия организаторов конкурса и выразили солидарность с музыкантами.

«Короче говоря, если бы мы жили в тридцатые годы и где-то еще выгнали евреев, то это не было бы «дискриминацией», поскольку другие это уже сделали», — прокомментировал философ, профессор Миланского университета Андреа Жок.

«Музыка, литература, искусство, спорт и многое другое должны были связывать народы мира сейчас как никогда. Но вместо этого… давайте превратим их в дополнительные инструменты войны», — пишет Марилена М.

«Цензурируют и дискриминируют, а потом говорят о России», — добавила Мария Франческа Г.

Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

«Мне стыдно за этот процесс украинизации Италии», — отметил Джанни Ф.

«Мне всё это кажется абсурдным и нелепым. Ладно экономическое сдерживание или эмбарго на нефтепродукты (?), но запрещать всё, что связано с искусством и спортом России, это мне кажется безумием», — Альдо Ф.

«Позор! Исключение музыкантов, спортсменов, интеллектуалов только потому, что они русские, — это высшее проявление тоталитаризма и цензуры, которое только может быть!» — считает Давид Л.

«Нам нужно было бы тогда исключить всех западных спортсменов и артистов, которые имели гражданство страны, которая «экспортировала демократию» и бомбила другие страны, оправдываясь оружием массового поражения, которого никогда не существовало», — заметил Франческо А.

Выразили своё возмущение происходящим в комментариях и жители Гориции, призвав не отождествлять их город с организаторами конкурса.

«Пожалуйста, не путайте это решение с жителями Гориции, многие из нас думают иначе. Культура должна объединять, а не разъединять!» — попросил Джузеппе Л.

«Как горицианке мне стыдно и очень грустно», — поддержала Чечилия Э.

Более того, в борьбу за права музыкантов вступил мэр Гориции Родольфо Дзиберна. В комментариях в соцсети он принёс Лидии Кочарян извинения от имени города, назвав её отстранение непостижимым и неприемлемым решением и сообщив об отправке письма президенту ассоциации Lipizer. По его словам, организаторы конкурса не осознавали серьёзности своего выбора и предпочли приспособиться к нынешним реалиям.

Позже он сообщил, что президент ассоциации отказался отменять своё решение. В связи с этим мэр решил пригласить российских музыкантов выступить в Гориции в рамках летнего сезона в сотрудничестве с маэстро Клаудио Ливьеро.

«Мне очень жаль, что престижная ассоциация не в состоянии выбраться из ситуации, в которой она оказалась, но я всё же надеюсь, что они задумаются. Я готов к переговорам с кем угодно, но город, который я представляю, решил смотреть в будущее, и будущее не то, которое указывает «Липизер», — подчеркнул он, призвав город поддержать российских скрипачей.