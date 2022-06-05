Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко потребовал от спикера венгерского парламента Ласло Кевера справку о психическом здоровье. Так Николенко отреагировал на слова спикера парламента Венгрии о психических проблемах Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дикая Украина

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«Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья», — написал он в своем микроблоге в Twitter, добавив, что дальнейшая оценка слов Кевера будет связана с выводами, которые будут зафиксированы в данной справке.

Заявление Николенко обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически оценили слова украинского дипломата.

«Когда же этим дебилам прилетит за всю их «благодарность»?» — не выдержала Liza M.

«Только после справки Зеленского», — добавила Dr. Lily.

«Венгерский спикер высказал вполне здравую мысль, поэтому сомневаться в его психическом здоровье причин нет. А про украинцев — там и справка не нужна, там и неспециалисту всё с первого взгляда понятно», — отметил Гена Б.

«Типичная свинячья ответочка: «Мы не больные! Вы всё врёте! Это вы больные!» И так во всём, всегда и везде…» — пишет Serg.

«Так у них там на Украине клуб шизофреников и припадочных. Хотят, чтобы и у него (спикера парламента Венгрии. — О. П.) такая же справка была, здоровых к себе не принимают. Вот и осведомляются о его здоровье», — отреагировал J.

«Дед Байден тоже пусть справку покажет», — иронизирует Ирина Г.

«Так 1700 лет назад Св. Антоний сказал: девять больных придут к одному здоровому и скажут, что он болен, только потому, что он не такой, как они», — отметил Антон Н.

«Ну хоть ливерной колбасой не назвали», — шутит Oleg K.

«Как задело-то украинцев», — смеется Olga.

«Они что определили себя богами на земле, или показывают свою политическую и дипломатическую необразованность? Хотя чему удивляться, они же все выходцы майдана, видимо, совсем майданутые!» — отреагировал lк.

«Интересно, ЕС долго будет терпеть хамство украинцев?» — поинтересовалась Ирина.

«Гопота до власти добралась. Удалять без наркоза!» — написал «товарищ Сухов».

«Это высказывание так называемого украинского дипломата только доказывает, что венгры правы в своих выводах! Лишнее доказательство!..» — прокомментировала Лика.

«Психи требуют от других справку о психическом здоровье. Театр абсурда. Куда билеты сдать, притомили», — отреагировал один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

«То есть наркоман действительно болен, если его так приближенные защищают», — задумалась Maiden.

«Они там все со сквозняком в голове», — добавил один из комментирующих.

«Неблагодарные свиньи», — не выдержала Гая.

«Петух Боря из Королевства плюсливерная колбаска из сильной (когда-то) и надежной Германии, плюс Ласло со справкой. Ждём продолжения этого каламбура, они реально стоят друг друга», — написала Олеся С.

«Какая нация, такие и дипломаты, откуда там другим взяться?» — задумался Alexey Y.

«Зелебоба (Зеленский. — О. П.) обиделся на него», — смеется «Надежда на лучшее».

«Чую, на «Миротворце» будет скоро пополнение», — с юмором добавила «Багира».

"А вы думали, нацизм — это вежливое сообщество?» — отреагировала Dixya.

«В свинорейхе (на Украине. — О. П.) все с ума посходили? Или их набирают по этому принципу?» — недоумевает Антон.

«Неуважаемый Запад, получите то, что вырастили, и глотайте урожай, выращенный вами…» — с сарказмом пишет 78 226.

«Почему без обзывательств?» — иронизирует «Дева Дивная».

«Обидчивые какие. Как оскорблять представителя Германии, то это значит нормально», — пишет S VL.

«Украинцы, давайте, гнобите всех — так вам точно все, теряя тапки, помогать побегут», — не без сарказма отметил XAN.

«Бей союзников! Завтра они отправят всех беженцев домой», — смеется один из участников обсуждения.

«Всё что надо знать о нациках», — добавил Макс.

«Правда глаза заколола…» — написал «АА».

"Странно они благодарят Европу за помощь», — подытожила «Жуткость Тормозная».

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