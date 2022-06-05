Будапешт, 5 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. У украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой. Об этом 4 июня заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью с HirTV.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Как отметил Кевер, нынешний президент Украины демонстрирует не вполне адекватное поведение на международной арене.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца. — ред.)», — сказал он.

При этом спикер венгерского парламента уточнил, что те, кому нужна помощь, обычно просят ее и, хотя это делается настойчиво, на угрозы и требования не переходят, так как угрожают врагам, а не тем, кого хотелось бы видеть среди своих друзей.

«Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского. —ред.), и я не знаю, что с этим можно сделать», — заключил Кевер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины).