Лондон, , 08:16 — REGNUM Кофта президента Украины Владимира Зелнского и керамический петух, подаренный премьер-министру Великобритании Борису Джонсону были проданы на торгах в Лондоне. Об этом 6 мая сообщила газета The Daily Telegraph.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

Уточняется, что торги были организованы аукционным домом Sotheby’s в благотворительных целях. Перед стартом продаж ко всем участникам аукциона обратился глава правительства Великобритании Джонсон и призвал потенциальных покупателей проявить максимальную активность, делая ставки. Начальная стоимость предмета одежды Зеленского составила £50 тыс. ($61 тыс.). В итоге президентская кофта цвета хаки ушла с молотка за за £90 тыс. ($110 тыс.).

Кроме кофты Зеленского, на аукционе были представлены керамический петух, подаренный Джонсону во время его апрельского визита в Киев, и экскурсия по столице Украины, экскурсоводом у приобретателя лота обязался быть лично мэр Киева Виталий Кличко.

Организаторы аукциона пояснили, что все вырученные на торгах денежные средства должны будут пойти на оказание гуманитарной помощи Украине. Сумма финальной выручки от торгов не афишируется.

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