Урегулирование ситуации вокруг Украины путем переговоров было бы логичным развитием конфликта. Соответствующее заявление в эфире телеканала Fox News сделал глава комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Рембрандт. Синдики

Читайте также: В Пентагоне не исключили переговоров по урегулированию на Украине

Заявление Милли обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что с представителями киевского режима договариваться не о чем, а задачи спецоперации России будут выполнены. Иные также указали на то, что переговоры могут быть использованы украинской стороной для перегруппировки войск и доставки оружия, верить Киеву нельзя, Минские соглашения тому доказательство.

The U.S. Army Марк Милли

«СВО может и должна закончиться только победой РФ, уничтожением украинского фашистского режима Зеленского, судом над неофашистами и присоединением исконно русской территории к России!» — написал Александр.

«Просто боятся, что всё окажется под контролем России…» — добавил Sho.

«Украинцам передышка нужна…» — отреагировала Nata_S.

«Да что их слушать? У них вечно… как успехи у РФ, так сразу ноют про переговоры. А переговорный процесс используют как тактическую передышку, чтобы перегруппироваться, доставить еще оружия и далее по списку. Так что никаких переговоров», — комментирует новость kk tsk.

«Переговоры будут особенными, их итогом станет безоговорочная капитуляция украинских фашистов», — добавила Сложная Русская Женщина.

«Опять Россию решили обмануть? Нет уж!.. Теперь до границы с Польшей!» — написал Yuri M.

«Дипломаты за войну, генералы за мир. Зазеркалье какое-то», — отреагировала Donna Roza.

«А как же: «только до победы Украины на поле битвы»? Что, всё?» — с сарказмом поинтересовался Юрий Б.

«Второе заявление от американцев за неделю. Этого тоже на «Миротворец»? Наигрались, теперь договариваться? Но цели СВО будут достигнуты, потом с Зеленским в бункере пусть договариваются о капитуляции», — добавила Ирина.

«Будет и стол переговоров. Только чуть позже…» — отреагировал «Где он этот день?..».

«Никаких переговоров», — написал Николаевич.

«Какие мирные соглашения, два «Минска» было! И к чему это привело? Сейчас подпиши соглашения — они перегруппируются, укрепятся и опять стрелять начнут, твари! Всё это уже проходили! Только капитуляция и смена власти!» — добавила Юля Г.

«Всего 3 месяца! А посмотрите, как риторика Запада изменилась. А что будет еще через 3 месяца? Сами объявят Зеленского террористом и преступником», — смеется СВ.

«Да, именно переговоры, но в результате полной и безоговорочной капитуляции режима хунты (он забыл добавить)…» — отметил один из участников обсуждения.

«Только капитуляция бывшей Украины», — подытожил Чарли Б.