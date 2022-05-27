27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

Оксана Переможенко, , 17:50 — REGNUM Бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу скандального сайта «Миротворец». В список «врагов Украины» политика внесли за якобы участие «в информационной спецоперации России против Украины».

Генри Киссинджер Официальное интернет-представительство президента России

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие раскритиковали киевский режим за данный шаг.

«Что-то они совсем берега потеряли. Ох, дождутся, оставят их англосаксы без поддержки. В ЕС уже начали процесс торможения операции «спасем Украину», — написала Helena.

«Запретили въезд в Киев? Дед смеется!» — иронизирует Valerii S.

«Несчастный Киссинджер, он, наверное, вне себя от горя», — смеется Rik D.

«Пожалели бы хоть старика. 99 лет все-таки», — добавил Александр.

«Насмешили, так насмешили. Да чихать он хотел на этот «Миротворец», — отметила «Оська».

«Это его с днем рождения поздравили, сегодня день рождения у деда», — отреагировал Дима.

«Скоро все попадут в список врагов Украины. Кроме самых могущественных стран мира: Литвы, Латвии, Эстонии и Польши», — иронизирует Yulia G.

«Я думаю, господину Киссинджеру плевать на вопли обезьян, потому что он — голова. Хоть и наш противник, но достойный, в отличие от некоторых», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«А я думал, что там только приличные люди», — добавил Pavel.

«За что ему такое на старости лет?» — с сарказмом поинтересовался Иван.

«Человек огласил приговор, намекнув на то, что все решено, а они обиделись на него…» — отметил М. А.

«Американцев не терплю, но… Генри Киссинджер — это история, эпоха. И какие-то недоучки, марионетки, клоуны находят возможным так его унижать. Ужас в том, что это стало возможным. Бандерлоги должны слушать его, конспектировать, учить наизусть, а не критиковать. Недоумки», — отреагировал Crypt.

«А вот объясните мне непонятливому… После подписания капитуляции Зеленского и Ко тоже занесут в «Миротворец»?» — задался вопросом Roman R.

Позиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я фигею в этом зоопарке. Он ни разу не пророссийской политик, просто реалист», — добавил Leprikon.

«Причем один из видных политиков США 70-х годов. Лицо американской демократии», — ответил ему Bloodwaid.

«Проект «Украина — это Анти-Россия» перешёл в стадию «Украина — это Анти-Украина», — написала Олька.

«Туда скоро будут вносить с формулировкой «не думал про Россию плохо» или «думал на русском», — отреагировал antimanager.

«Сколько раз говорить — не кусай руку с едой!!!» — с сарказмом пишет Eugenia T.

«Киссинджер — мастодонт мировой политики… Зеленский, ну-ну…» — отреагировала Елена.

«Разнообразная компания собралась на «Миротворце», однако», — смеется Ольга У.

«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на слона!» И. А. Крылов», — прокомментировала новость Zoya R.

«Скоро и Байдена туда внесут», — смеется «Zемля Zамёрзла».

«Надо Шольца туда вписать. Гер Колбаса не спешит поставлять миллиард танков украинцам. Негодяй», — иронизирует Тёма.

«Дуракам закон не писан», — прокомментировала новость Елена С.

«Чувствую, скоро американцы начнут бороться с собственным детищем, как обычно. А потом объявят себя победителями нацизма. Как обычно», — подытожил один из участников обсуждения.

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