Беглые звёзды возвращаются в оплёванную ими Россию «поторговать лицом»?
Следом за слухами о желании сбежавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой вернуться в Россию в соцсетях заговорили о том, что на днях видели в Москве другого «беглеца» — актрису Ингеборгу Дапкунайте. Что же могла забыть гражданка Великобритании, жительница Евросоюза в России, которую перед своим отъездом умудрилась фактически оплевать? А тут всё просто. Впереди — ежегодный конкурс «Вдохновение», в который вливаются миллионы рублей и где Дапкунайте числится арт-директором. Так что ответ очевиден — всё дело в деньгах, или, как сказал один из российских писателей, приехала, чтобы «поторговать лицом и уехать». Подробности — в материале ИА REGNUM.
Напомним, актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте ранее нелестно высказалась о России и заявила, что «нужно было переезжать гораздо раньше».
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Справка: по открытым данным, Дапкунайте снялась в 60 российских и зарубежных лентах, имеет награды, в том числе российские кинопремии. В 2013 году в Москве была открыта Школа актерского мастерства Cinemotion Acting School под её руководством. Также она работала (работает) в московском Театре наций (до сих пор числится в разделе «персоны»), была ведущей реалити-шоу «Большой брат» на российском канале ТНТ. В 2019 году актриса отмечена благодарностью президента России.
После нелестного высказывания в адрес России поклонники творчества актрисы выразили ей своё разочарование. За прошедшее время о Дапкунайте забыли, а тут новость — актриса снова в Москве. У общественности возник вопрос, что она забыла в стране, которой была так недовольна.
Оказывается, Ингеборга Дапкунайте до сих пор является куратором, арт-директором ежегодного фестиваля «Вдохновение», и, надо думать, что не бесплатно.
Фестиваль проходит на ВДНХ уже не первый год. Заказчиком услуг для его организации является АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ). К примеру, в июле 2019 года оно заключило контракт с неким ООО «Аве Ивентс» по схеме закупки «у единственного поставщика» на сумму 29 668 826 рублей на оказание услуг по организации и проведению показов спектаклей и театрализованных постановок. В числе этих постановок, в частности, указан «Детский альбом» «при участии театрального проекта Ингеборги Дапкунайте», а также «Театр Наций», в котором или служит, или служила актриса, и театр «Kitas kampas» («Китас кампас», г. Вильнюс, Литва).
Исполнитель этого контракта учрежден в июне 2019 года (за месяц до подписания вышеуказанного контракта) в Москве (в 2022 году — юрадрес стал в Сколково). Владельцем и директором компании числится Людмила Баку. По данным базы «Контур. Фокус», численность сотрудников ООО — три человека. В 2019 году компания получила выручку 64,52 млн рублей (чистая прибыль — 4,7 млн рублей), в 2020 году — 7,4 млн рублей выручки при 5,3 млн рублей прибыли и в 2021 году — 14,2 и 11,3 млн рублей соответственно.
Людмила Баку ранее являлась совладельцем или владельцем ООО «Авэ Ивент», которое работало с 2003 года, но в августе 2021 года было исключено из ЕГРЮЛ «в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». При этом последним владельцем (после выхода Баку) выступала международная коммерческая компания «Гронтс Лимитед» (Сейшелы), чьи бенефициары не раскрывались. Директором ликвидированного актива была Сахина Иака. Начиная с 2014 года ООО «Авэ Ивент» участвовало в тендерах ВДНХ и Федерального агентства по делам национальностей. Всего оно было исполнителем шести госконтрактов на общую сумму 43 млн рублей. Все были заключены с ВДНХ. Например, в 2017 году им был подписан контракт на услуги по организации функционирования площадок III ежегодного фестиваля искусств «Вдохновение», включая их организационно-административное обслуживание и техническое обеспечение. Цена составила 19,86 млн рублей.
И у действующей, и у ликвидированной компании в базе «Контур. Фокус» указан один и тот же сайт. На нём уточняется, что компания организует и проводит мероприятия в России — от камерных событий до фестивалей международного масштаба. Отмечено, что ею за десять лет проведено более 700 мероприятий. Судя по портфолио, существенная часть мероприятий проводилась по заказу властей Москвы — от Дня города до празднования 70-летия Победы. Висит на сайте и афиша с портретом Дапкунайте (мероприятие «Детские альбомы» в рамках фестиваля «Вдохновение»).
Активы Дапкунайте в России
Вернёмся лично к Дапкунайте.
В ЕГРЮЛ за актрисой числятся два актива, один из которых — статус индивидуального предпринимателя. Он был оформлен в феврале 2011 года. В карточке ИП отмечается, что у Дапкунайте есть гражданство «Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии». Работает ИП в сфере исполнительских искусств и до сих пор является действующим. Никаких заявлений о ликвидации не подавалось.
Более того, как ИП Дапкунайте числится исполнителем пяти госконтрактов на общую сумму 6,8 млн рублей, подписанных в 2017–2019 годы. В базе «Контур. Фокус» есть пометка, что по двум контрактам исполнение прекращено. Четыре контракта были подписаны с ФГБУ Культуры «Государственный Театр Наций» на исполнение различных ролей, а один — с ГБУ Культуры Москвы «Московский концертный зал «Зарядье». По нему за 100 тыс. рублей в качестве объекта фигурировало «исполнение артистом-исполнителем Дапкунайте Ингеборгой (художественное слово) концертной программы».
Также Дапкунайте была ранее владельцем ООО «Актерская школа СИНЕМОУШН», которое работало с 2013 года, а в июле 2014 года было ликвидировано. Владельцем 60% доли на момент ликвидации был ООО «Синемоушн Лаб» Екатерины Мартыновой (также ликвидировано).
Есть у актрисы и действующее юрлицо. Она владеет 50% доли в ООО «Скиллз Акэдеми». Второй собственник актива, созданного в 2008 году в сфере дополнительного профобразования, — Дмитрий Ямпольский, которого называли бывшим мужем Дапкунайте (есть общий ребенок).
Ямпольский — основатель российских и международных проектов в сфере юриспруденции, медицины, образования и ресторанного бизнеса, а также совладелец компании «Эванс», в которой долю имеет ещё один оскандалившийся артист — Иван Ургант.
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Данных о том, сколько за эти годы заработало вышеуказанное ООО «Скиллз Акэдеми», в открытых источниках нет. При этом, например, в 2019 году судебные приставы не смогли взыскать с актива налоги, так как не смогли разыскать должника или его имущество. Таким образом, актриса Дапкунайте не только нелестно высказывается в адрес России, но и принадлежащая ей фирма не платит в срок налоги, но при этом заработать в России она не прочь?