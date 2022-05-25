Следом за слухами о желании сбежавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой вернуться в Россию в соцсетях заговорили о том, что на днях видели в Москве другого «беглеца» — актрису Ингеборгу Дапкунайте. Что же могла забыть гражданка Великобритании, жительница Евросоюза в России, которую перед своим отъездом умудрилась фактически оплевать? А тут всё просто. Впереди — ежегодный конкурс «Вдохновение», в который вливаются миллионы рублей и где Дапкунайте числится арт-директором. Так что ответ очевиден — всё дело в деньгах, или, как сказал один из российских писателей, приехала, чтобы «поторговать лицом и уехать». Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата кф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Ингеборга Дапкунайте

Напомним, актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте ранее нелестно высказалась о России и заявила, что «нужно было переезжать гораздо раньше».

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После нелестного высказывания в адрес России поклонники творчества актрисы выразили ей своё разочарование. За прошедшее время о Дапкунайте забыли, а тут новость — актриса снова в Москве. У общественности возник вопрос, что она забыла в стране, которой была так недовольна.

Оказывается, Ингеборга Дапкунайте до сих пор является куратором, арт-директором ежегодного фестиваля «Вдохновение», и, надо думать, что не бесплатно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ингеборга Дапкунайте

Фестиваль проходит на ВДНХ уже не первый год. Заказчиком услуг для его организации является АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ). К примеру, в июле 2019 года оно заключило контракт с неким ООО «Аве Ивентс» по схеме закупки «у единственного поставщика» на сумму 29 668 826 рублей на оказание услуг по организации и проведению показов спектаклей и театрализованных постановок. В числе этих постановок, в частности, указан «Детский альбом» «при участии театрального проекта Ингеборги Дапкунайте», а также «Театр Наций», в котором или служит, или служила актриса, и театр «Kitas kampas» («Китас кампас», г. Вильнюс, Литва).

Исполнитель этого контракта учрежден в июне 2019 года (за месяц до подписания вышеуказанного контракта) в Москве (в 2022 году — юрадрес стал в Сколково). Владельцем и директором компании числится Людмила Баку. По данным базы «Контур. Фокус», численность сотрудников ООО — три человека. В 2019 году компания получила выручку 64,52 млн рублей (чистая прибыль — 4,7 млн рублей), в 2020 году — 7,4 млн рублей выручки при 5,3 млн рублей прибыли и в 2021 году — 14,2 и 11,3 млн рублей соответственно.

Людмила Баку ранее являлась совладельцем или владельцем ООО «Авэ Ивент», которое работало с 2003 года, но в августе 2021 года было исключено из ЕГРЮЛ «в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». При этом последним владельцем (после выхода Баку) выступала международная коммерческая компания «Гронтс Лимитед» (Сейшелы), чьи бенефициары не раскрывались. Директором ликвидированного актива была Сахина Иака. Начиная с 2014 года ООО «Авэ Ивент» участвовало в тендерах ВДНХ и Федерального агентства по делам национальностей. Всего оно было исполнителем шести госконтрактов на общую сумму 43 млн рублей. Все были заключены с ВДНХ. Например, в 2017 году им был подписан контракт на услуги по организации функционирования площадок III ежегодного фестиваля искусств «Вдохновение», включая их организационно-административное обслуживание и техническое обеспечение. Цена составила 19,86 млн рублей.

Кристина Уколова ИА REGNUM Организаторы фестиваля «Вдохновение». 2018

И у действующей, и у ликвидированной компании в базе «Контур. Фокус» указан один и тот же сайт. На нём уточняется, что компания организует и проводит мероприятия в России — от камерных событий до фестивалей международного масштаба. Отмечено, что ею за десять лет проведено более 700 мероприятий. Судя по портфолио, существенная часть мероприятий проводилась по заказу властей Москвы — от Дня города до празднования 70-летия Победы. Висит на сайте и афиша с портретом Дапкунайте (мероприятие «Детские альбомы» в рамках фестиваля «Вдохновение»).

Активы Дапкунайте в России

Вернёмся лично к Дапкунайте.

В ЕГРЮЛ за актрисой числятся два актива, один из которых — статус индивидуального предпринимателя. Он был оформлен в феврале 2011 года. В карточке ИП отмечается, что у Дапкунайте есть гражданство «Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии». Работает ИП в сфере исполнительских искусств и до сих пор является действующим. Никаких заявлений о ликвидации не подавалось.

Более того, как ИП Дапкунайте числится исполнителем пяти госконтрактов на общую сумму 6,8 млн рублей, подписанных в 2017–2019 годы. В базе «Контур. Фокус» есть пометка, что по двум контрактам исполнение прекращено. Четыре контракта были подписаны с ФГБУ Культуры «Государственный Театр Наций» на исполнение различных ролей, а один — с ГБУ Культуры Москвы «Московский концертный зал «Зарядье». По нему за 100 тыс. рублей в качестве объекта фигурировало «исполнение артистом-исполнителем Дапкунайте Ингеборгой (художественное слово) концертной программы».

Цитата из т/с «Мост». Реж. Константин Статский, Максим Василенко. 2018. Россия Ингеборга Дапкунайте

Есть у актрисы и действующее юрлицо. Она владеет 50% доли в ООО «Скиллз Акэдеми». Второй собственник актива, созданного в 2008 году в сфере дополнительного профобразования, — Дмитрий Ямпольский, которого называли бывшим мужем Дапкунайте (есть общий ребенок).

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Данных о том, сколько за эти годы заработало вышеуказанное ООО «Скиллз Акэдеми», в открытых источниках нет. При этом, например, в 2019 году судебные приставы не смогли взыскать с актива налоги, так как не смогли разыскать должника или его имущество. Таким образом, актриса Дапкунайте не только нелестно высказывается в адрес России, но и принадлежащая ей фирма не платит в срок налоги, но при этом заработать в России она не прочь?