Брюссель, , 20:04 — REGNUM Актриса Ингеборга Дапкунайте вместе с сыном временно покинула Россию. Об этом она сообщила 1 апреля порталу Irt. lt.

«Я давно уехала из России. По разным причинам», — говорит артистка, отметив, что перебралась в Брюссель. «Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — поделилась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из России уехала актриса Чулпан Хаматова. Она вместе с семьёй отправилась в Латвию.

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