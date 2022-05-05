Анастасия Степанова, 5 мая 2022, 07:20 — REGNUM Беглые «звёзды» и звездульки, которые покинули Россию после начала спецоперации, продолжают уже из-за границы плевать в сторону Родины, попутно жалуясь на то, что накоплений надолго не хватит. С некоторых за это время поспадали маски порядочных людей, и обнажилась вся суть. В России по следам артистов, разочаровавших граждан страны, составили своего рода рейтинг с номинацией «Крысиные бега». Возглавила его Чулпан Хаматова, которая ранее назвала звание народной артистки «какой-то бредятиной», но при этом не забывает указывать его при попытке подзаработать на продаже своих курсов. У Хаматовой, как и у некоторых других деятелей, в России остались активы. Более того, ранее Хаматова неоднократно получала государственные контракты и бюджетные деньги. Последний госконтракт датирован февралем 2022 года. Подробнее об этом — в материале ИА REGNUM.
Напомним, ранее в России составили антирейтинг артистов РФ, разочаровавших граждан, и назвали его «Крысиные бега». Возглавила его Чулпан Хаматова, второе место разделили Ксения Собчак и Максим Галкин, а на третьем — Иван Ургант, который сначала выехал в Израиль, но потом вернулся в Россию, успев получить свою порцию жёсткой критики.
Омерзение и критику у жителей России вызывает, конечно, не столько сам факт отъезда, а то, как ведут себя эти «звёзды» уже там, за пределами России. Например, Хаматова в интервью латвийскому телеканалу оплевала кормившую её все эти годы страну, заявив на вопрос об отказе от звания народной артистки: «Я, честно говоря, к этому никогда серьезно не относилась. Ну, то есть, это какая-то бредятина, какой-то советский такой… Ну, если они отнимут, я его отдам. Как бы… оно… я даже не знаю, где оно, что оно дает».
На днях Хаматову разыграли пранкеры Вован и Лексус, и в беседе та заявила, что не планирует выступать в России. Вот только почему-то до сих пор у нее не закрыты активы в стране, в которой она не планирует больше зарабатывать.
О госконтрактах для Хаматовой
В активе уроженки Казани есть действующий статус ИП с основным видом «деятельность в области исполнительских искусств». Как индивидуальный предприниматель Хаматова зарегистрирована с 2007 года.
В базе «Госрасходы», созданной Счётной палатой РФ, за ИП Хаматовой числится 21 государственный контракт на общую сумму почти 17,4 млн рублей. Вот, например, 7 февраля 2022 года с нею подписан контракт на 360 тыс. рублей на услуги по исполнению номеров концертной программы в рамках проведения мероприятия «Международный фестиваль имени А. Н. Скрябина». Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт». Или вот: в 2021 году «Государственный театр наций» заключил с нею три контракта на исполнение роли Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита» — на 721 057,75 рубля, на 1 153 659,94 рубля и 1 394 439,93 рубля. В 2020 году было также четыре госконтракта, в 2019 году — два, и так далее.
В базе «Контур. Фокус» уточняется, что в отношении ИП Хаматовой на сегодня «найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам».
К слову, при продаже онлайн-курсов Хаматовой она не забывает упоминать все свои регалии — звания заслуженной артистки РФ и народной артистки РФ. Да и те, кто знаком с Хаматовой, отмечают, что та приложила немало усилий для того, чтобы в 2012 году ей присвоили почетное звание народной артистки России.
Справка: звание «Народный артист Российской Федерации» присваивается за выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, формирование молодого поколения артистов и получение широкого признания общественности и профессионального сообщества. Для оформления требуется пакет документов, который представляет сам артист.
Помимо этого, Хаматова — лауреат двух государственных премий РФ, полученных в 2004 и 2014 годах. Также она является обладательницей премии мэрии Москвы и Ордена Дружбы — государственной награды.
Хаматова вызывала уважение своим участием в создании и работе фонда «Подари жизнь». Том самом фонде, который после ее бегства в Латвию, где у артистки имеется недвижимость, оказался ею фактически брошен. Хотя сама Хаматова и заявила ранее, что, несмотря на свой отъезд, она продолжит заниматься благотворительностью, но на деле это вряд ли так. Она что, планирует удаленно помахивать больным детям через видеочат, сидя в своём домике в латвийском посёлке миллионеров?
Активы бывшего мужа
Также в базе Хаматова числится бывшим владельцем ООО «Маяковский», которое было создано в 2012 году в Москве и работает в сфере производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. С 2021 года единственным владельцем является Александр Шейн, которого называют бывшим мужем Чулпан Хаматовой. У пары есть общая дочь. До этого артистка сама владела компанией.
Примечательно: фирма существует десять лет и с 2018 года из года в год указывает в отчётах убытки, но при этом убыточную фирму никто не закрывает. А так ли она убыточна?
Шейн также имеет статус ИП с основным видом деятельности — «рекламное агентство». Он же был участником фонда «Русско-немецкая киноакадемия», который числится в стадии ликвидации. Помимо этого, Шейн был совладельцем кинопроизводственного ООО «2 план 2», которое ликвидировали в 2020 году. До своей ликвидации компания успела соучредить пять компаний в той же сфере, но все они ликвидированы.
В свете вышеуказанной информации возникает вопрос: почему Хаматова, уезжая из страны и не планируя возвращаться, оставила действующий ИП, за которым числится хвост из госконтрактов? Ведь в случае ИП налоги платить нужно вне зависимости от деятельности (ведётся/не ведётся). Оставила про запас?