Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены, в том числе из-за военной помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Истощение запасов в результате нашей военной помощи Украине является наиболее очевидным примером наших недостатков», — написал он 22 мая в своём блоге.

Иными причинами истощения военных ресурсов ЕС дипломат назвал сокращение оборонного бюджета и политику жесткой экономии.

Читайте также: Военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине

Новость обсудили в социальных сетях.

«Усыпить бдительность пытается! Какую комбинацию задумали — Польша, Румыния — сколько там сейчас оружия?» — поинтересовался Сергей М.

«Я им тоже не верю», — отметил Doc.

«Счет им в рублях за утилизацию», — с сарказмом добавила Ирина М.

«Учитывая промышленный потенциал ЕС и США, нарастить производство оружия — не проблема…» — написал Николай.

«Главная их военная техника — это украинцы, а они пока не закончились», — с сарказмом отметил «Сборщик мебели».

«Не поймёшь этих дипломатов. Утром собирается вооружать Молдавию, так же яростно, как Украину, а вечером всё, — оружие кончилось. Последовательность», — в недоумении Максим.

«Да поняли они всё, что даром их пропадает вооружение», — прокомментировал новость Роман С.

«Хотят усыпить бдительность. Верить нельзя», — отреагировала Светлана П.

«Демилитаризация Европы. Все по плану», — добавила Юлия.

«Ничего не истощены. Они все списанное вооружение поставляют на Украину, утиль по сути. Лукавят они, когда говорят, что истощили запасы…» — написал Алексей С.

M.C. Различные модели PzF3

«Это тот случай, когда «своя рубашка ближе к телу!» — смеется Игорь С.

«Да, заводов у Запада много, но сырья мало. И ещё, они не идиоты и благотворительностью не занимаются, они передали украинцам всё старьё и, видя, что украинцы проигрывают, не дают нового. Кто деньги отдаст за поставки?..» — задался вопросом Валерий Т.

«Перестарались с помощью», — смеется Елена.

«Получается, что мы демилитаризуем не только Украину», — задумалась Оксана V.

«Теперь они будут в срочном порядке закупать это в США, влезая в кредитную кабалу и одновременно обогащая ВПК Америки. А у самих и так нарастают экономические проблемы. В общем, Америка «рулит» Евросоюзом и уверенной рукой ведёт его в экономический и политический тупик», — написала Лена К.

«А для чего всё это затевалось на Украине? 40 компаний в США специализируются на производстве и экспорте оружия. Для продажи этого оружия и расширяется НАТО, а также свергаются режимы в странах», — комментирует новость Екатерина В.

«Новость, конечно, хорошая, но возможна и дезинформация», — добавил Mihail I.

«Тем более это оружие частенько и до поля боя не доходит, так как превращается в хлам до того…» — отметила Людмила Х.

«Наконец, избавились от старого неликвида. Опять Россия выручила всю Европу, включая Америку и Англию. Хоть бы спасибо сказали», — иронизирует Татьяна Т.

«Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине. Потихоньку ищут повод, чтобы закончить с поставками. Становится понятно, что на итоговый результат это не повлияет, теперь как бы самим без штанов не остаться», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».

Читайте также: «Быстрее Украина закончится». ЕС не допустит, чтоб у ВСУ закончилось оружие