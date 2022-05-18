18 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 12:24 — REGNUM Европейский союз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе. Об этом 17 мая заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

Военная помощь Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Он также добавил, что у стран Евросоюза достаточно ресурсов, чтобы продолжать снабжать киевский режим оружием без перебоев на прежнем уровне.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что человеческие ресурсы ВСУ не безграничны.

«Дипломат, уровень Бог», — смеется Лидия.

«Как и говорили все: до последнего украинца», — написала Полина.

«А если украинцы закончатся, что будет делать Боррель?» — с сарказмом поинтересовалась Елена.

«Все по заветам Джонсона — до последнего украинца», — пишет Sanyu1223.

«А людей, видимо, они клонировать будут», — недоумевает Светлана С., указывая на потери украинской армии.

ВСУ в Донбассе U.S. Army Europe Images

«Он одно не учел — люди. Их не останется. А технику и оружие, ну ладно, везите», — добавил Дмитрий D.

«Украина закончится быстрее», — отреагировал Kto Koe.

«А как урожай-то собирать, если они все зерно вывезут и военные действия хотят продолжать?» — не понимает Elena S.

«Пора газ отключать Европе!» — призвал один из участников обсуждения.

«Спасибо, Европа. Благодаря вам на Украине у войск ЛНР и ДНР никогда не закончится оружие», — с сарказмом комментирует Anton K.

«В ЕС дипломаты закончились уже. Дипломатия — это искусство искать взаимовыгодные решения. Санкции ЕС на пользу? Да неужели?» — с сарказмом поинтересовалась Natasha.

«Европейская дипломатия, она такая…» — добавил один из комментирующих.

«И не допустят, чтобы на Украине осталась еда…» — отметила Виктория, как бы выражаясь от лица Борреля.

«Оружие не закончится, закончатся те, кто считает, что ради существующей власти нужно отдать свою жизнь!!!» — отреагировал Юрий Л.

«Значит, оружие закончится у Евросоюза», — с сарказмом пишет Юрий П.

«Он не забыл, какую он должность занимает? Не перепутал ничего?» — поинтересовалась Надежда Юрьевна.

«Ноги себе санкциями прострелили, теперь выстрел в голову будет. Через полгода с такими темпами и Европу можно будет голыми руками брать», — смеется Вася К.

«Всё как 80 лет назад, — вся Европа работала на Гитлера и фашизм», — отреагировала Светлана Х.

«Спешат скинуть металлолом свой по цене как за новые», — прокомментировала заявление дипломата Таня.

Гранатомет NLAW Stuart Hill

«Они ещё не усвоили, что все будет продано, распилено в лучших традициях незалежной», — с сарказмом отметил Serg.

«Такие политики, разбрасываясь миллионами, доведут собственные народы до полного обнищания! Похоже, что в Европе не за горами революция», — задумалась Галина.

«Походу Европа добровольно разоружается, утилизируя своё вооружение с помощью России», — написала Екатерина.

«Украинцы до сих пор не поняли, насколько Америке и Европе на них наплевать. Печально», — отметила Sola.

«Закончатся украинцы — поляки прибегут и потом кто там еще сейчас озлоблен? Литва вроде. Они спецом, видимо, русофобию разгоняют, чтоб ещё до последнего европейца воевать», — пишет один из участников обсуждения.

«Ему украинская пшеница нужна. Все остальное — в расход», — подытожила Eireen Silent.