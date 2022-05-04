В свете заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что нужно ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов за рубежом изъятием активов бизнеса из недружественных стран, тема активов украинских олигархов в России обретает новые краски. В рамках анализа, проводимого ИА REGNUM, обнаружен ещё один миллиардер с российскими бизнес-интересами. Речь идёт о продукции украинской фармацевтической компании «Фармак», которая уже несколько лет пребывает в санкционных списках правительства РФ. Но вот ведь парадокс: медицинская продукция, которую производит компания, до сих пор вольготно чувствует себя на полках аптек России.

Адриан Брауэр. Горькое лекарство

«Фармак» и санкции

Ещё 1 ноября 2018 года правительство России приняло постановление №1300, которым во исполнение указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» были введены специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В отношении них установлены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. В приложении №2 за номером 72 фигурирует ПАО «Фармак» (ЕГРПОУ 00 481 198). В санкционном списке физлиц есть и бенефициар этой компании — Филя Жебровская. В правительственном постановлении от 11 февраля 2021 года, которым расширялся перечень юрлиц, «Фармак» по-прежнему числится.

По данным базы «Контур. Фокус», фирма «Фармак» всё ещё действующая. Бенефициар — Филя Жебровская, которая ранее числилась и руководителем. Сейчас директор — Владимир Костюк, который, по данным СМИ, приходится племянником Жебровской. До него активом руководил словак Августин Дубничка.

О бенефициаре и активах

По данным издания Forbes, Жебровская является фигурантом рейтинга «100 богатейших украинцев 2021». С состоянием $390 млн она занимает 26-е место. Именно «Фармак» фигурирует как главный актив Жебровской. Там же уточняется, что «Фармак» разработал ПЦР‑тесты, которые выявляют новые мутации коронавируса.

Цитата из видео «Інтерв’ю Філі Жебровської, Голови Наглядової ради ПАТ «Фармак”_05.10.2018р.» пользователя Фармак — Farmak Филя Жебровская

Жебровская также числится руководителем некоего фонда «Бизнес за реформы», а среди его участников — более 50 юрлиц, в том числе и международные фонды. Она же числится соучредителем дачного кооператива «Парквилль» в Одесской области.

В 90-х Жебровская возглавила правление Киевского химикофармацевтического завода им. Ломоносова — будущего актива «Фармака».

По данным с сайта компании (данные кеша, сам сайт недоступен), с 2010 года фирма является лидером фармацевтического рынка Украины и крупнейшим экспортером лекарственных средств.

В 2016 году «Фармак» выкупила польскую компанию «Nord Farm». Схема выглядела следующим образом: «Фармак» через кипрскую Farmak Invest Limited приобрела свыше 50% компании KWW Kotkowski Wierzbicki Wegrzyn (Польша), которое было единственным акционером польской компании «NORD FARM» sp. z o. o. — производителя биологически активных добавок и витаминов.

Цитата из видео «Інтерв’ю Філі Жебровської, Голови Наглядової ради ПАТ «Фармак”_05.10.2018р.» пользователя Фармак — Farmak Фармак

В цепочке владельцев «Фармака» ранее отметилась и нидерландская компания Farmak Group N. V. В 2014 году украинские СМИ сообщали, что фирма является «материнской» для «Фармак», а также для Farmak International Holding GmbH (управление интеллектуальной собственностью) и Vital Pharma GmbH из Германии (покупка фармацевтических ингредиентов).

Обход санкций?

На календаре 4 мая 2022 года. Открываем сайты интернет-аптек — и что мы видим? Многочисленную продукцию от украинской компании «Фармак», которую никто из санкционного списка не исключал. Например, на одной крупной фармплощадке предлагается к покупке от этой фирмы «Корвалол Форте», «Дексаметазон», «Гуттасил», «Элизей», «Ланотан». На других площадках перечень ещё больше.

Если открыть российский реестр лекарственных средств, то «Фармак» там фигурирует в том числе как держатель действующих регистрационных свидетельств на лекарственные препараты. Например, препарат «Лексувер» (Цитиколин) производства этой фирмы и вовсе входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Закупает фармсубстанцию «Фармак» для этого лекарства у китайской компании «Сучжоу Тяньма Спешиалти Кемикалс Ко. Лтд».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

При этом есть и более интересные схемы. Например, на препарат «Диметинден» (оно же действующее вещество препарата «Элизей») регистрационное свидетельство, действительное до 2025 года, выдано российскому ООО «ЮжФарм» из с. п. Троицкое Краснодарского края, а вот фармацевтическая субстанция закупается у «Фармака». Ещё одно свидетельство на «Элизей» оформлено на ПАО «Фармак» (Украина), а вот производитель уже ООО «ЮжФарм». Последнее зарегистрировано в ЕГРЮЛ путем реорганизации в форме преобразования в декабре 2007 года и занимается производством лекарств. Владелец — Наталья Кусик, за которой никаких других активов не числится, а директор — Андрей Тараненко.

Более того, как следует из базы «Контур. Фокус», в Москве зарегистрировано представительство украинской компании «Фармак». Дата аккредитации — 30 марта 2015 года. Дата постановки на учет — 14 ноября 2000 года. Зарегистрировано оно в Раменках на проспекте Вернадского, 8А и, судя по данным, адрес внесён в декабре 2021 года. Руководитель представительства — Михаил Коханов.

Вышеперечисленные сведения позволяют сделать вывод о том, что компания «Фармак» нашла лазейку и санкции ей не особо-то и мешают.

В рамках анализа данных, проведенных ИА REGNUM, бизнес-интересы на территории России обнаружены уже у девяти фигурантов списка «Forbes-Украина». Они имели или до сих пор имеют активы или продажи своей продукции в РФ, зарабатывая на россиянах миллиарды рублей, которые потом идут в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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