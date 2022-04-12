12 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Торговый дом «Днепроспецсталь-М», банкротящийся в России, может быть связан с одним из самых одиозных украинских олигархов — Игорем Коломойским, с которым в предвыборную кампанию связывали Владимира Зеленского — тогда ещё участника увеселительного шоу «Квартал 95», а на сегодня президента Украины.

Анастасия Степанова, , 07:52 — REGNUM В арбитраж Москвы от компании, торговавшей металлопродукцией с авиакомпаниями и оборонными предприятиями России, поступил иск о самобанкротстве. Заработавшая за 19 лет миллиарды рублей компания «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» может быть аффилирована с одним из самых одиозных украинских олигархов — Игорем Коломойским, с которым в предвыборную кампанию связывали Владимира Зеленского — тогда ещё участника увеселительного шоу «Квартал 95», а на сегодня президента Украины. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, это будет далеко не первый украинский олигарх, который имеет или имел активы в России. Ранее ИА REGNUM рассказывало о номере один в Forbes Украины — Ренате Ахметове, который через офшорные прослойки на 2021 год имел отношение к предприятиям Ростовской области — АО «Донской антрацит» и АО «Шахтоуправление «Обуховская».

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Помимо этого, связи с некоторыми крымскими компаниями может иметь и украинский олигарх, депутат нескольких созывов Верховной рады Украины Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета.

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Свой доход с россиян имел и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее об этом ИА REGNUM сообщало в материале «Вырастут доченьки, доченьки мои…» — о бизнесе Зеленского в России».

О связях Зеленского с Коломойским в своё время говорили много, в том числе и СМИ Украины. В частности, именно телеканал «1+1» олигарха Коломойского транслировал программы «Студии Квартал 95», которые перешли на него с телеканала «Интер». Между тем в апреле 2020 года газета «Известия» сообщила, что союз президента и олигарха распался, а Зеленский «продавил в Верховной раде закон о запрете реприватизации Приватбанка, на которую рассчитывал предприниматель». Банк до 2016 года принадлежал олигарху, но потом перешел к государству.

Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Перечень активов и компаний, аффилированных с Коломойским, можно называть долго. Среди них долгое время фигурировала и «Днепроспецсталь». На этом моменте и остановимся.

По данным с сайта Forbes-Украина, единственный на Украине производитель сортовой нержавеющей стали «Днепроспецсталь» принадлежит трём физлицам, в числе которых и Игорь Коломойский. Официально собственники на 2022 год в открытых источниках не раскрывались.

Днепроспецсталь Dss.com.ua Памятник первому директору завода «Днепроспецсталь», министру металлургической промышленности СССР Анатолию Кузьмину (сс) Сарапулов

Банкротное дело и фигурант

8 апреля 2022 года в арбитраж Москвы поступил банкротный иск от ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М». Ни сумма долгов, ни подробности самого иска пока не сообщались. Дело также ещё не принято судом.

Сама компания работает в России с июля 2003 года, по основному виду деятельности ведёт оптовую торговлю металлами и металлическими рудами.

По итогам 2021 года выручка ООО составила 4,011 млрд рублей, по итогам 2020 года — 3,47 млрд рублей, по итогам 2019 года — 4,07 млрд рублей. Чистая прибыль 2021 года была 26,8 млн рублей против убытка предыдущего года 33,2 млн рублей.

Возглавляет актив Евгений Онучин, а владелец с 2016 года — акционерное общество DSS INTERNATIONAL SA из Швейцарии, бенефициары которого не раскрываются.

Металлургическое предприятие Дарья Антонова © ИА REGNUM

И хотя DSS — это признанное иностранное сокращение «Днепроспецстали», для подтверждения связи компаний этого не достаточно. Но есть ещё один нюанс.

ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» имеет один и тот же адрес, что был у представительства ПАО «Электрометаллургический завод Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина». Головной компанией этого филиала была как раз «Днепроспецсталь» (Украина). Аккредитован актив был в марте 2015 года, а прекращена аккредитация 31 августа 2017 года.

Высока вероятность, что и потенциальный банкрот в лице ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» — это ещё один актив, связанный с Коломойским.