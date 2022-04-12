Анастасия Степанова, 12 апреля 2022, 07:52 — REGNUM В арбитраж Москвы от компании, торговавшей металлопродукцией с авиакомпаниями и оборонными предприятиями России, поступил иск о самобанкротстве. Заработавшая за 19 лет миллиарды рублей компания «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» может быть аффилирована с одним из самых одиозных украинских олигархов — Игорем Коломойским, с которым в предвыборную кампанию связывали Владимира Зеленского — тогда ещё участника увеселительного шоу «Квартал 95», а на сегодня президента Украины. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Коломойский
Коломойский
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, это будет далеко не первый украинский олигарх, который имеет или имел активы в России. Ранее ИА REGNUM рассказывало о номере один в Forbes Украины — Ренате Ахметове, который через офшорные прослойки на 2021 год имел отношение к предприятиям Ростовской области — АО «Донской антрацит» и АО «Шахтоуправление «Обуховская».

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Помимо этого, связи с некоторыми крымскими компаниями может иметь и украинский олигарх, депутат нескольких созывов Верховной рады Украины Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета.

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Свой доход с россиян имел и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее об этом ИА REGNUM сообщало в материале «Вырастут доченьки, доченьки мои…» — о бизнесе Зеленского в России».

О связях Зеленского с Коломойским в своё время говорили много, в том числе и СМИ Украины. В частности, именно телеканал «1+1» олигарха Коломойского транслировал программы «Студии Квартал 95», которые перешли на него с телеканала «Интер». Между тем в апреле 2020 года газета «Известия» сообщила, что союз президента и олигарха распался, а Зеленский «продавил в Верховной раде закон о запрете реприватизации Приватбанка, на которую рассчитывал предприниматель». Банк до 2016 года принадлежал олигарху, но потом перешел к государству.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Справка: Игорь Коломойский — уроженец Днепропетровска, бенефициар группы «Приват», которая включает в себя множество разнопрофильных активов — от СМИ до энергетики и металлургии. Среди бизнес-партнёров будущего олигарха был Сергей Тигипко, который позднее занимал посты главы Нацбанка Украины, министра экономики, вице-премьер-министра. ТАСС в 2019 году сообщал, что группа «Приват» контролирует большую долю нефтепереработки и розничного рынка нефтепродуктов Украины, практически весь ферросплавный рынок страны. После национализации «Приват банка» бизнесмен некоторое время жил в Швейцарии и Израиле. После того как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть, Коломойский был назначен главой Днепропетровской области, но уже в марте 2015 года отправлен в отставку с поста. В материале ТАСС уточняется, что олигарх «оказывал материальную поддержку добровольческим вооруженным формированиям». В 2014 году этот же бизнесмен предлагал построить на границе с Россией стену в виде двухметровой сетки с колючей проволокой, а по металлическому забору пустить электрический ток.

Перечень активов и компаний, аффилированных с Коломойским, можно называть долго. Среди них долгое время фигурировала и «Днепроспецсталь». На этом моменте и остановимся.

По данным с сайта Forbes-Украина, единственный на Украине производитель сортовой нержавеющей стали «Днепроспецсталь» принадлежит трём физлицам, в числе которых и Игорь Коломойский. Официально собственники на 2022 год в открытых источниках не раскрывались.

Днепроспецсталь
Памятник первому директору завода «Днепроспецсталь», министру металлургической промышленности СССР Анатолию Кузьмину
Днепроспецсталь
Dss.com.ua
Памятник первому директору завода «Днепроспецсталь», министру металлургической промышленности СССР Анатолию Кузьмину
(сс) Сарапулов

Банкротное дело и фигурант

8 апреля 2022 года в арбитраж Москвы поступил банкротный иск от ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М». Ни сумма долгов, ни подробности самого иска пока не сообщались. Дело также ещё не принято судом.

Сама компания работает в России с июля 2003 года, по основному виду деятельности ведёт оптовую торговлю металлами и металлическими рудами.

По открытым данным, компания была поставщиком нескольких десятков госконтрактов на общую сумму свыше 300 млн рублей. Среди заказчиков — представители оборонной, авиапромышленности и другие крупные компании страны. Последний госконтракт числится в 2018 году — на поставку сортового проката и катанки горячекатаной стальной.

По итогам 2021 года выручка ООО составила 4,011 млрд рублей, по итогам 2020 года — 3,47 млрд рублей, по итогам 2019 года — 4,07 млрд рублей. Чистая прибыль 2021 года была 26,8 млн рублей против убытка предыдущего года 33,2 млн рублей.

Возглавляет актив Евгений Онучин, а владелец с 2016 года — акционерное общество DSS INTERNATIONAL SA из Швейцарии, бенефициары которого не раскрываются.

Металлургическое предприятие
Металлургическое предприятие
Дарья Антонова © ИА REGNUM

И хотя DSS — это признанное иностранное сокращение «Днепроспецстали», для подтверждения связи компаний этого не достаточно. Но есть ещё один нюанс.

ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» имеет один и тот же адрес, что был у представительства ПАО «Электрометаллургический завод Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина». Головной компанией этого филиала была как раз «Днепроспецсталь» (Украина). Аккредитован актив был в марте 2015 года, а прекращена аккредитация 31 августа 2017 года.

Высока вероятность, что и потенциальный банкрот в лице ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» — это ещё один актив, связанный с Коломойским.