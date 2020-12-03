3 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 06:19 — REGNUM На Украине на год продлено расследование уголовного дела против Петра Порошенко, а в России один из активов, который связывают с экс-президентом Украины, попал в центр скандала с налоговыми нарушениями. 24 декабря 2020 года арбитраж Липецкой области рассмотрит иск кондитерской фабрики «Рошен», которая три года пытается оспорить решение налогового органа.

Фабрика Рошен

За неделю до этого фабрика в кассации проиграла другой спор за многомиллионный налоговый долг и штраф. В рамках дела активу корпорации Roshen указали на схемность, которая была направлена «на незаконное возмещение НДС из бюджета». ИА REGNUM попыталось выяснить детали о российских активах, которые связывают с лидером политической партии «Европейская солидарность», экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Проигранное дело «Рошена»

В конце ноября 2020 года Арбитражный суд Центрального округа рассмотрел кассационную жалобу АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Ответчик был не согласен с доначисленным налогом на добавленную стоимость за 2013—2014 годы и со штрафом. Судебные споры тянулись шесть лет начиная с декабря 2014 года, когда в суд поступил иск фабрики.

В основе дела лежало решение ИФНС от 2 октября 2014 года, которым предприятие оштрафовали на 4 511 106,13 рубля, также взыскав пени — 1 775 669,77 рубля. Фабрике также предложили уплатить недоимку по НДС в сумме 29 229 286 рублей. Вторым решением применение налоговых вычетов, которые произвела фабрика в сумме 55 098 570,14 рубля, налоговой службой было признано необоснованным, в связи с этим «отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 25 869 284 рублей». С таким раскладом налогоплательщик не согласился и пошёл в суд.

В июле 2015 года первая инстанция признала решение ИФНС незаконным, обязав возместить из соответствующего бюджета 25 869 284 рубля налога на добавленную стоимость за 4-й квартал 2013 года.

Путём долгих судебных споров и обжалований налоговый орган смог настоять на своём. 24 ноября 2020 года в деле была поставлена точка — было подтверждено решение от февраля 2020 года, которым утвердили позицию ИФНС.

В ходе слушаний представитель межрайонной ИФНС РФ №8 по Липецкой области пояснил, что в четвёртом квартале 2013 года по контрагенту ООО НПФ «Металлимпресс» был заявлен к вычету НДС по девяти счёт-фактурам и актам о приёмке выполненных работ. Акт был составлен по договору генподряда от 2011 года на строительство кондитерской фабрики и распределительного центра у села Косыревка Липецкого района Липецкой области.

Представитель налогового органа указал «на общее завышение стоимости относительно сметной, исходя из результатов проведенных исследований», а также на то, что «было установлено несоответствие счет-фактур требованиям» Налогового кодекса РФ и выявлена «согласованность действий при составлении счет-фактур и актов выполненных работ».

"Налоговым органом установлена схемность, направленная на незаконное возмещение НДС из бюджета, которая проявлялась как в составлении заведомо недостоверных документов, так и в движении средств через расчётный счет подрядчика — ООО НПФ «Металлимпресс» и подконтрольных ему фирм-однодневок, вывод на подконтрольные организации и обналичивание, что подтверждается схемами движения денежных средств, выписками по расчётным счетам, характеристиками контрагентов налогоплательщиков, а также протоколом допроса свидетеля Слыщенко», — отмечалось в материалах дела.

Представитель фабрики в ходе слушаний заявил, что «в схемах не участвовал, схемы не разрабатывал, и представленные схемы носят предположительный характер».

В конечном итоге решение налогового органа устоялось в суде. Постановление кассации вступило в законную силу с момента его принятия, то есть с 24 ноября 2020 года, хотя и может быть обжаловано.

Впереди ещё один судебный спор, но уже по другому делу.

Налоговый спор №2

В июне 2017 года та же липецкая фабрика «Рошен» обратилась в суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными. Снова оспаривалось решение налогового органа, но уже о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в марте 2017 года.

ИФНС предложила фабрике уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 28 663 317 рублей, а также пени — 8 302 707 рублей 50 копеек. Помимо этого, налогоплательщик был оштрафован на 11 450 107 рублей 32 копейки.

Слушания несколько раз откладывались, дело в итоге приостанавливали, а производство возобновили лишь в конце августа 2020 года. 30 ноября слушания снова не состоялись. Их отложили на 24 декабря. В заседание пригласили экспертов, которые должны будут пояснить заключение, легшее в основу решения о доначислении налогов.

В налоговой декларации за 2014 год по налогу на прибыль организаций фабрикой были указаны расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, — 1 986 329 473 рублей. Налогоплательщик произвел списание амортизации на сумму 92 075 098,67 рубля, но налоговым органом на основании заключений экспертов было выявлено «завышение стоимости строительства, признано возможным списание амортизации на сумму 74 261 679,11 рубля», а на сумму 17 813 419,53 рубля списание признано необоснованным. Представитель налогоплательщика возражал против уменьшения суммы. Именно этот момент должны будут пояснить эксперты в декабрьском заседании.

Если и этот спор «Рошен» проиграет, его долги вырастут ещё больше. В свете планов корпорации продать липецкую фабрику этот момент может негативно сказаться на поиске покупателя.

О фабрике и её судьбе

Фабрика была основана в 1966 году как хлебозавод, но изначально выпускала и сладкую продукцию. В 1976 году она стала булочно-кондитерским комбинатом. Корпорация Петра Порошенко приобрела актив в Липецкой области России в 2001 году.

На сайте фабрики ранее сообщалось, что корпорация «Рошен» включает украинские фабрики — Киевская, Кременчугская, Бориспольская и две производственные площадки в Виннице, а также Клайпедскую кондитерскую фабрику в Литве, Bonbonetti Choco Kft в Венгрии и Винницкий молочный завод.

В ходе одного из споров с налоговым органом в 2017 году представитель «Рошена» сделал заявление по общим долгам предприятия, которые на тот момент составляли 938 994 979 рублей 73 копейки. Он уточнил, что «по итогам финансовой деятельности за 2016 год в декларации по налогу на прибыль отражен убыток в размере 99 689 103 рублей, общим собранием акционеров общества принято решение о приостановлении производственной деятельности АО ЛКФ «Рошен».

Действительно, 21 апреля 2017 года общее собрание акционеров фабрики приняло решение «о приостановлении производственной деятельности на неопределенный срок с полной остановкой производства и консервацией всех производственных и инфраструктурных объектов в апреле—мае 2017 года». В итоге завод остановили и уволили с него более 1 тыс. работников.

Говоря о липецком «Рошене», не стоит забывать и об уголовном деле, фигурантом которого он стал пять лет назад. Речь шла о хищении из бюджета России 180 млн рублей за счет незаконного возмещения НДС. С декабря 2016 года под арестом в рамках расследования дела оказались 14 объектов недвижимости, в том числе цеха, семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м.

О владельцах и активах

В октябре 2016 года на официальном сайте корпорации Roshen было сделано заявление, что Пётр Порошенко не является владельцем липецкой фабрики и в январе 2016 года «подписал договор о передаче своей доли в «Рошене» «в независимый траст». В какой именно, не сообщалось.

По данным ЕГРЮЛ, АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» учреждено в декабре 1992 года путём реорганизации. Уставный капитал фабрики — более 129 млн рублей. Директор с августа 2015 года — Олег Казаков.

Непосредственно за Казаковым в регионе числилось три юрлица, два из которых на сегодня ликвидированы. Это ООО «Строй-прок» (производство общестроительных работ), учрежденная в июле 2005 года и прекратившая существование в апреле 2009 года. Ею Казаков владел совместно с Алексеем Алмияровым.

И второй ликвидированный актив — ООО «Ликонд», созданное в сентябре 2001 года и прекратившее существование в июне 2008 года. Совладельцем актива было ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Ликонф» (ИНН соответствует фабрике «Рошен»). Компания «Ликонд» совместно с Константином Вахониным была также владельцем ООО «Молком», ныне также ликвидированного.

Вахонин на сегодня — руководитель ещё одного действующего актива липецкой фабрики и Олега Казакова — ООО «Рошен». В этой компании, созданной для производства кондитерских изделий в марте 2005 года, основным владельцем с долей 94,99% является украинское ООО «Центрально-европейская кондитерская компания». Известно, что оно было учреждено в июле 1995 года. В ноябре 2019 года «Интерфакс-Украина» сообщал, что бенефициаром данного актива указан старший сын экс-президента Украины — Алексей Порошенко.

«Контроль над «ЦЕКК» перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландский Roshen Europe B.V., которая владеет 85% «ЦЕКК». Согласно последней декларации пятого президента Украины, ранее Roshen Europe B.V. также принадлежала ему», — уточняло издание.

Вернёмся к Липецкой кондитерской фабрике (ЛКФ). В активе предприятия до апреля 2015 года (даты ликвидации) было и ООО «Оптрозторг» из Свердловской области. Им «Рошен» владел совместно с офшором — компанией «Си. Эйч. Си. Ай. Лимитед», созданной на Кипре в 2003 году.

Была у ЛКФ и доля в ООО «Рошенцентр-Л», которое работало с апреля 2013 по февраль 2019 года. Совладельцем складской компании было ООО «Рошенрус». Последнее ликвидировано в июле 2019 года. На тот момент единственным владельцем «Рошенруса» было ПАО «Закрытый недеверсифицырованный венчурный корпоративный» (название соответствует данным из выписки ЕГРЮЛ, — прим. ИА REGNUM), учрежденное на Украине в октябре 2009 года. Связано ли последнее общество с Порошенко и его семьей, неизвестно.