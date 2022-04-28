Украинский олигарх зашёл на рынок России через близкую родню?
Пока Польша и некоторые западные страны, прикрываясь Украиной, придумывают, как ещё больше обобрать Россию и её граждан, украинские олигархи и их родня продолжают наколачивать капиталы в Москве и Крыму. Помимо использования фирм-номиналов, цепочек офшоров, в ход для прикрытия своего бизнес-интереса порой идут и родственные связи. Среди тех, кто может иметь такие интересы, оказался и фигурант списка «Forbes-Украина» Владимир Костельман. ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.
Напомним, 27 апреля 2022 года стало известно, что Польша призывает Евросоюз разрешить изъятие активов Банка России и граждан РФ в пользу Украины. Подобное мародёрство ранее поддержали в США, Канаде.
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До этого, в марте 2022 года, бывший комик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности «без какой-либо компенсации». Тот самый Зеленский, который через группу товарищей и офшоры имел отчисления от российской компании. Тот самый Зеленский, супруга которого имела (или имеет?) роскошную квартиру в Крыму. Судьба недвижимости до сих пор не известна.
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Владимир Зеленский перепрятал свои активы в России?
Примечательно: среди соавторов закона была и Юлия Тимошенко. Нелишним будет напомнить, что среди зарабатывающих на российском рынке отметился и олигарх, бывший депутат Верховной рады Украины Константин Жеваго, которого называли спонсором Тимошенко. В России фирмы, аффилированные с Жеваго, активно осваивают фармацевтический рынок.
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Между тем анализ, проведённый ИА REGNUM, уже показал наличие бизнес-интересов в России как минимум у девяти украинских олигархов и их родни. Среди них немало бывших депутатов Верховной рады и бывших высокопоставленных чиновников на Украине.
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Девятым в списке как раз и может оказаться Владимир Костельман.
Справка: 35-ю строчку в рейтинге «100 богатейших украинцев 2021» с состоянием $280 млн занимает представитель сферы розничной торговли Владимир Костельман. Как уточняет издание Forbes, предпринимателю принадлежало на дату составления рейтинга 51% Fozzy Group, которая включает почти 700 магазинов под брендами «Сільпо», «Фора», Trash, Ringoo, «Біла ромашка» и другие. Фигурирует он и как создатель рок‑группы «Гибкий Чаплинъ», в составе которой он сам и выступает. Некоторые открытые источники уточняют, что Костельман учился и жил в Тюмени (Россия).
Некоторое время назад РИА Новости сообщило, что мать олигарха Костельмана занимается недвижимостью «в Таганском районе Москвы, а отцу принадлежит гостиничный комплекс «Багира-2003» в Крыму».
Родственные связи
Упомянутая ранее в ряде СМИ компания «Багира-2003» действительно существует. В ЕГРЮЛ она фигурирует с января 2003 года, прописана в Алуште, занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 8 646 891 рубль.
По адресу «прописки» фирмы в открытых источниках фигурирует отель «Багира»
С декабря 2021 года руководителем числится Илона Бугаенко — владелец ликвидируемой с апреля 2022 года компании по аудиту из Симферополя. Ранее фирмой руководил Олег Гриценко.
До 2018 года владельцем ООО «Багира-2003» был Владимир Михайлович Костельман, а с этой даты им стал Михаил Сергеевич Костельман, чьи данные совпадают с данными отца украинского олигарха.
Удивительное совпадение: именно в 2018 году миллиардер попал под действие российских санкций.
За 2020−2021 годы фирма «Багира-2003» получила выручку почти в 5 млн рублей и чистую прибыль — 302 тыс. рублей. В 2019 году за компанией в лизинг до 31 июля 2022 года также оформлен автомобиль Skoda Octavia.
Михаил Костельман в базе «Контур. Фокус» также фигурирует как бывший руководитель двух юрлиц — государственно-кооперативной ассоциации «Деловые партнёры», работавшей в Ямало-Ненецком автономном округе с декабря 1990 года по ноябрь 2014 года, и обанкроченного в 2015 году ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» (ЯНАО). Последнее работало с 1993 года.
В базе «Контур. Фокус» владельцами ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП» числятся Олег Сотников, Юрий Гнатенко, Роман Чигир и Владимир Костельман (он же и директор). Компания прописана в Киевской области. Тот же адрес прописки имеет целая группа активов.
Что касается Людмилы Костельман, чьи данные совпадают с данными матери украинского олигарха Костельмана, то в ЕГРЮЛ за нею в Москве с 2006 года зарегистрировано ИП с основным видом деятельности — аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. При этом получала она ИНН в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее Людмила Костельман также была владельцем московской компании «Нежин», которая работала с марта 2001 по октябрь 2017 года в Москве.
Справка: Владимир Костельман на старте создания своей Fozzy Group с партнёрами приобрели ряд предприятий, в том числе Нежинский комбинат, на котором выращивались огурцы. В группу позднее входило АО «Нежинский консервный комбинат» (овощная консервация под ТМ «Нежин»).
Руководил московской фирмой «Нежин» Валерий Фиров. Этот же гражданин был ранее руководителем ООО «Фоззи-Евро», что работало в Москве с 2002 по 2017 год. Он же совместно с Еленой Долидзе был совладельцем этого ООО.
Фиров также был руководителем ЗАО «Фоззи-Евразия», что работало с 2000 по 2008 год. А учредителем этого ЗАО фигурировала всё та же Людмила Костельман.
Fozzy Group работает на Украине с 1997 года.
Все эти совпадения позволяют сделать вывод о возможных родственных связях российских бизнесменов с украинским олигархом Костельманом, группа которого ранее также имела сеть торговых магазинов в Крыму. В 2019 году, по данным СМИ, Костельман контролировал украинский банк «Восток».
ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.
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