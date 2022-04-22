Украинский олигарх, занимающий 23-е место в рейтинге «100 богатейших украинцев 2021» Дмитрий Запорожец, имеет в России интересы, которые связаны с IT-отраслью. Разработки его компании GitLab использованы в разных важных секторах экономики, в том числе банковском. Фирма, которая позиционируется как единственный партнёр на территории России со статусом GitLab Select, была поставщиком десятка государственных контрактов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибербезопасность

ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.

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О платформе GitLab

На сегодня на сайте российских партнёров актива Запорожца указано, что «GitLab временно приостановил поставки в Россию», потому «продлить действующие лицензии также нельзя», а «текущие лицензии будут работать до конца срока действия, после чего система автоматически перейдет на Free-подписку и платные функции станут недоступны».

На сайте Хабр так характеризуется продукт: «GitLab — это полноценная платформа DevOps, поставляемая в виде единого приложения, принципиально меняющая способы совместной работы команд разработчиков, специалистов по безопасности и операционных отделов».

Скриншот сайта gitlab.com Партнеры GitLab

Украинский айтишник и его российские связи

Уроженец Харькова Дмитрий Запорожец занимает 23-е место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021» с состоянием $450 млн.

По открытым данным, в 2011 году он создал GitLab — сервис для систематизации файлов с кодом. В 2013 году в его команде появился выходец из Нидерландов Сид Сибранджи. В комментариях журналу Запорожец заявил, что не хочет быть плохим менеджером, потому остался хорошим программистом, возглавив высшую строчку в инженерной иерархии GitLab. Сибранджи взял на себя основное управление — он является гендиректором и имеет крупный пакет акций.

Официальным представителем Gitlab в России является компания Softmart, о которой уточняется, что она управляет всем процессом покупки лицензий GitLab, оказывает консультационные услуги и техническую поддержку, а также развертывает, интегрирует и оптимизирует решения GitLab.

(сс) GitLab Дмитрий Запорожец и Сид Сибранджи

В ЕГРЮЛ ООО «СофтМарт» зарегистрировано в августе 2003 года, основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Средняя численность персонала на начало 2022 года — пять человек. Владелец и директор — Алексей Ионин, который также владеет ООО «Разработка и операции» (РИО), созданной для разработки программного обеспечения в 2012 году. С 1 января 2022 года Ионин в «РИО» числится ликвидатором. Вероятно, речь идёт о ликвидации юрлица.

По данным базы «Контур. Фокус», выручка компании «СофтМарт» за 2020 год составила 216,024 млн рублей, в 2021 году — 196,75 млн рублей при чистой прибыли 15,1 и 6,5 млн рублей соответственно. Компания в разные годы числилась участником 22 госзакупок, из которых по десяти были подписаны госконтракты, в том числе с федеральным казённым учреждением «Информационные технологии в социальной сфере», ПАО «ВТБ Банк» (тендер на право заключения договора на поставку программного обеспечения Gitlab CI), АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», тендер был на приобретение экземпляра ПО GitLab Enterprise Edition Starter).

Скриншот сайта softmart. ru Сайт компании «СофтМарт»

Помимо продуктов Gitlab, компания «СофтМарт» специализируется на следующих направлениях: ITSM (IT Service Management), SDLC, QA, BPM. Например, она предлагает продукты Serena Deployment Automation от Serena Software.

На сайте фирмы в строке «внедрения» фигурируют такие компании, как «Русские навигационные технологии» (один из лидеров российского рынка систем мониторинга и контроля автотранспорта), два банка (например, для Райффайзенбанка — это была комплексная автоматизация процессов управления требованиями), «Биллинговый центр» (занимается в том числе сопровождением информсистем для учета и регистрации населения, городского жилищного фонда, начисления и приема платежей за ЖКХ) и так далее. Среди тех продуктов, что были внедрены, например, не мало от Serena Software.

Цитата из видео «‎ПОСТУПАЙ_В_ХА: Дмитрий Запорожец — Co-Founder GitLab»‎ пользователя Kharkiv IT Cluster Дмитрий Запорожец

IT вне политики. Ой ли?

Можно сколько угодно говорить, что айтишник (программист) — это профессия вне политики, но мне почему-то на это вспоминаются массовые взломы сайтов арбитражных судов, DDOS-атаки на сайты российских госведомств, вирусные «закладки», которые были обнаружены в десятке OpenSource-продуктов. При этом вредоносные фрагменты кода были направлены именно на российских пользователей. И речь шла не только о баннерах с лозунгами, но и вирусах, выводящих из строя компьютеры.

Издание «Газета. Ру» в конце марта 2022 года сообщило, что только за одну неделю «российские разработчики зарегистрировали более 30 случаев внедрения вредоносного кода в OpenSource-продукты, направленного на подрыв деятельности программистов из РФ и Белоруссии».