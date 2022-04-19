Карамельки от Порошенко — «Рошен» увиливает от уплаты налогов в России?
Вот уже семь лет длится спор компании «Рошен» и налоговой службы России. Некогда аффилированный с корпорацией Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко липецкий завод все эти годы проигрывает суд за судом. В деле речь идёт о доначислении налогов, пени и штрафов на общую сумму более 400 млн рублей. В апреле 2022 года АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» проиграло в очередной инстанции. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Справка: Пётр Порошенко начал заниматься предпринимательской деятельностью в 80-х годах. В разные годы он занимал руководящие посты в объединении малых предприятий и предпринимателей «Республика», АО «Биржевой дом «Украина», «Укрпроминвест». В 90-х вместе с членами своей семьи приобрел Винницкую кондитерскую фабрику. На базе последней позднее и была создана корпорация Roshen, в которую, помимо кондитерской фабрики, вошли холдинг «Укравтозапчасть», завод «Ленинская кузня», телеканал. С 1998 года Порошенко занимается политикой. Был депутатом Верховной рады, занимал пост председателя Совета Национального банка Украины, был президентом Украины с июня 2014 по май 2019 года. В 2019 году пытался избраться на пост повторно, но проиграл шоумену Владимиру Зеленскому. На сегодня на сайте «Рошена» уточняется, что в состав корпорации входят украинские фабрики (Киев, Кременчуг, Борисполь и две производственные площадки в Виннице), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Венгрия), а также Винницкая молочная фабрика.
Российские активы и украинские корни
Ранее в состав актива Roshen входила и фабрика в Липецкой области, но осенью 2016 года на официальном сайте корпорации было сделано заявление, что Пётр Порошенко не является владельцем липецкой фабрики и в январе 2016 года «подписал договор о передаче своей доли в «Рошене» «в независимый траст». Вполне возможно, что речь идёт о том самом трасте, куда входят некоторые члены семьи Порошенко. Например, в 2019 году украинские СМИ сообщали, что ряд офшорных активов в Нидерландах контролируется Алексеем Порошенко. Официального бенефициара липецкой фабрики не раскрывали, но есть нюанс.
В сентябре 2021 года у АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» сменилось руководство. С этой даты управляющей организацией числится ООО «УК «Новые горизонты», созданное в апреле 2021 года в Москве. Владеет этим московским активом украинская компания «Танталайз груп» с опять же неизвестным бенефициаром.
Справка: за 2020–2021 годы фабрика демонстрирует чистые убытки — 135 и 377 млн рублей, но не стоит забывать и об активах предприятия в виде земли, недвижимости. Опять же, фабрика является владельцем доли в ООО «Рошен», что было создано в селе Косыревка в 2005 году. В том самом селе, где строилась кондитерская фабрика и распределительный центр. Основной владелец российского ООО с долей 95% — ООО «Центральное-европейская кондитерская компания» (Украина). Бенефициаром последнего три года назад СМИ Украины называли сына Порошенко. Эта же украинская компания ранее была владельцем брянского ООО «Роскондитерпром» (ликвидировано в 2012 году). Управляет ООО «Рошен» всё то же ООО «УК «Новые горизонты» с украинскими корнями. Возглавляет это новоиспеченное юрлицо Антон Пронин. Он же директор строительного ООО «Фэирвинд Рус» (создано в 2018 году), которым владеют ОАО «Фэирвинд А/С» (Дания) и частная компания с ограниченной ответственностью «Фэйрвинд Инсталэйшн ЛТД» (Великобритания). Бенефициары последних не раскрывались.
Налоговый спор
Вот уже семь лет в российских судах продолжается спор АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», которое, проиграв к этому времени все возможные инстанции, не желает признавать решение налогового органа о доначислении налогов, пени и штрафов в общей сумме 400 290 102,76 рубля.
Решение было вынесено в ноябре 2015 года, после того как «налоговым органом установлены факты создания АО ЛКФ «Рошен» схемы получения необоснованной налоговой выгоды в виде завышения вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций при строительстве кондитерской фабрики в с. Косыревка».
Ответчик выражает своё несогласие, заявляя, что никаких схем не было, но доказать это в госорганах он не может вот уже семь лет.
18 апреля 2022 года арбитражный суд Центрального округа обнародовал постановление, в котором было прямо прописано, что «решение Арбитражного суда Липецкой области от 06.10.2021 года и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2022 года по делу № А36-142/2016 оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения».
Подробнее о хитросплетениях налоговых схем в материале «Российские активы экс-президента Украины Порошенко: что там у «Рошена»?»
Как мы видим, украинские компании не оставляют своих интересов на территории России и по сей день. Вспомнить хотя бы создание нового юрлица ООО «УК «Новые горизонты» в апреле 2021 года, которое, конечно же, юридически никак не связано с Петром Порошенко. А фактически?
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