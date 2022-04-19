Вот уже семь лет длится спор компании «Рошен» и налоговой службы России. Некогда аффилированный с корпорацией Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко липецкий завод все эти годы проигрывает суд за судом. В деле речь идёт о доначислении налогов, пени и штрафов на общую сумму более 400 млн рублей. В апреле 2022 года АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» проиграло в очередной инстанции. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Российские активы и украинские корни

Ранее в состав актива Roshen входила и фабрика в Липецкой области, но осенью 2016 года на официальном сайте корпорации было сделано заявление, что Пётр Порошенко не является владельцем липецкой фабрики и в январе 2016 года «подписал договор о передаче своей доли в «Рошене» «в независимый траст». Вполне возможно, что речь идёт о том самом трасте, куда входят некоторые члены семьи Порошенко. Например, в 2019 году украинские СМИ сообщали, что ряд офшорных активов в Нидерландах контролируется Алексеем Порошенко. Официального бенефициара липецкой фабрики не раскрывали, но есть нюанс.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Пётр Порошенко

(сс) Gal777 Алексей Порошенко

В сентябре 2021 года у АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» сменилось руководство. С этой даты управляющей организацией числится ООО «УК «Новые горизонты», созданное в апреле 2021 года в Москве. Владеет этим московским активом украинская компания «Танталайз груп» с опять же неизвестным бенефициаром.

(сс) GennadyL Липецкая кондитерская фабрика

Налоговый спор

Вот уже семь лет в российских судах продолжается спор АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», которое, проиграв к этому времени все возможные инстанции, не желает признавать решение налогового органа о доначислении налогов, пени и штрафов в общей сумме 400 290 102,76 рубля.

Решение было вынесено в ноябре 2015 года, после того как «налоговым органом установлены факты создания АО ЛКФ «Рошен» схемы получения необоснованной налоговой выгоды в виде завышения вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций при строительстве кондитерской фабрики в с. Косыревка».

Ответчик выражает своё несогласие, заявляя, что никаких схем не было, но доказать это в госорганах он не может вот уже семь лет.

18 апреля 2022 года арбитражный суд Центрального округа обнародовал постановление, в котором было прямо прописано, что «решение Арбитражного суда Липецкой области от 06.10.2021 года и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2022 года по делу № А36-142/2016 оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения».

Подробнее о хитросплетениях налоговых схем в материале «Российские активы экс-президента Украины Порошенко: что там у «Рошена»?»

(сс) George Chernilevsky Фабрика ROSHEN в Виниице

Как мы видим, украинские компании не оставляют своих интересов на территории России и по сей день. Вспомнить хотя бы создание нового юрлица ООО «УК «Новые горизонты» в апреле 2021 года, которое, конечно же, юридически никак не связано с Петром Порошенко. А фактически?

У зятя экс-президента Украины остались интересы в России?

Украинский олигарх Герега замахнулся на земли в Крыму?

Украинский олигарх Ахметов «наколотил» миллиарды на российском угле?

Кандидат в банкроты — олигархический отец Зеленского имеет актив в России?

«Вырастут доченьки, доченьки мои…» — о бизнесе Зеленского в России

Спонсор Тимошенко — украинский олигарх богатеет на продаже лекарств России?

Владимир Зеленский перепрятал свои активы в России?

ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.