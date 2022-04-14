Специальная военная операция России по денацификации Украины продолжается, и США вместе с ЕС по-прежнему поддерживают Киев, однако, по всей видимости, не с тем, чтобы был заключен мир. Напротив, страны Запада готовы поддерживать команду президента Украины Владимира Зеленского до тех пор, пока он сражается с Россией до последнего украинца — и в этом всегда и была суть подхода Запада к Киеву, пишет Даг Бендоу в статье, вышедшей 1 апреля в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Украина стала на Западе горячей темой: люди, которые обычно практически не обращают внимания на международную повестку, стали выражать безусловную поддержку этой бывшей советской республике. Так, экзальтированные, они словно во время Культурной революции в Китае стали требовать, чтобы российские спортсмены, певцы, дирижеры и другие публичные лица делали публичные заявления, в которых они бы унижали себя и осуждали Владимира Путина.

Союзники заявили о готовности поставить Киеву огромный арсенал, а также ввели жесточайшие санкции против Москвы — все то, что служит лишь одной цели: чтобы Украина продолжала сражаться. В Вашингтоне и европейских столицах дали понять, что они не намерены принимать участие в этом конфликте. Поставлять Украине оружие — да, сражаться вместе с ней — об этом можно забыть.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Помощь Украине

Поражает больше всего то, что партнеры Киева вообще не хотят поддерживать мирный процесс, а именно он больше всего нужен жителям Украины. По словам обозревателя Теда Снайдера, «наиболее отвратительным шагом, если не считать развязывание самой войны, было бы затягивание такого конфликта тогда, когда из-за него будут погибать люди без какой-либо надежды на более благоприятный его исход», несмотря на это, всё свидетельствует о том, что «США блокируют разрешение кризиса на Украине дипломатическими средствами».

Безусловно, наилучшим исходом для Украины стала бы полная победа над российскими войсками, однако это невозможно. Москва удерживает значительные территории на востоке и, кажется, намерена развить свои успехи. Более того, Россия обладает преимуществом по части вооружений, которые она пока полностью не применяла. И чем дольше продолжаются боевые действия, отмечает Бендоу, тем больше будет ущерб стране.

Безусловно, решать, при каких обстоятельствах прекращать боевые действия, должны сами «украинцы». Тем не менее США и страны ЕС должны поддержать мирный процесс в такой же мере, в какой они поддерживают Киев оружием. На протяжении длительного времени союзники США считали, что на Украине важнее доминирование Запада, а не мир с Россией, даже когда, после боевых столкновений 2014 года, появлялась возможность для заключения мира. По словам Снайдера, Вашингтон, не став поддерживать Зеленского в дипломатическом разрешении конфликта на Украине, затем не смог заставить его вернуться к выполнению Минских соглашений.

Сегодня официальные лица Вашингтона, похоже, отговаривают украинское руководство от компромиссов ради мира, предпочитая благочестивые разговоры о более широких принципах, за которые должны умирать украинцы. Например, представитель Госдепартамента Нед Прайс неохотно признал, что Киев имеет суверенное право определять собственную внешнюю политику, но, по-видимому, отговаривал правительство Зеленского от того, чтобы Киев отказывался от права на вступление в НАТО, воспользоваться которым Киеву не даст никто в альянсе, разве что на словах. Также важно то, что на Западе не говорят о том, что нужно будет для снятия санкций. По словам некоторых аналитиков, запретительные меры можно сохранить и после того, как боевые действия прекратятся. Возможно, это делается с тем, чтобы вызвать смену власти в России или добиться от нее «репараций», в том числе и за счет замороженных на Западе российских резервов.

U. S. Department of State Нед Прайс

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Такая стратегия, хотя и кажется чем-то привлекательным в теории, на практике сомнительна: нет оснований считать, что в случае смены власти в России что-то изменится к лучшему, тогда как беззаконное распоряжение замороженными резервами приведет к тому, что страны начнут выводить свои ресурсы из-под контроля Запада.

Хуже всего то, уверен Бендоу, что подобный подход подтолкнет Москву к тому, чтобы продолжать свою операцию до победного конца. Украина, без всяких сомнений, желает победы, но ей стоит помнить, что ее западные партнеры ей ее не обеспечат. Напротив, Запад сделает все, чтобы Украина продолжала борьбу и могла достичь победы когда-нибудь. Однако в существующих условиях этой победы Киеву не добиться никогда.

По крайней мере, администрация президента США Джо Байдена пока не требует от Киева, чтобы тот воевал и в том случае, если мир станет возможным, чего нельзя сказать о некоторых американских аналитиках и обозревателях. «Украина должна победить», заявила журналистка Энн Эпплбаум, тогда как генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес отметил, что «администрации и НАТО нужно говорить о том, как победить, как помочь Украине победить, а не как избежать поражения или не дать победить России».

(сс) U.S. Army Europe Бен Ходжес

Возможно, наиболее показательным в этом плане был пассаж издания the Economist, согласно которому победа Украины стала бы «призом для Запада», да что там, она всему «миру пошла бы на пользу». В связи с этим профессор международных отношений и журналист Дэвид Роткопф вообще задался вопросом, зачем способствовать миру. Так, он написал на своей странице в Twitter: «К тем, кто призывал к предоставлению Путину возможности без издержек остановить нынешнюю напряженность, у меня есть только один вопрос. Вам не стыдно?» Существует опасность того, что кризис на Украине будет про что угодно, но только не про украинский народ.

Ему же нужно, чтобы нынешний конфликт закончился, и лучше, чтобы он закончился в рамках стабильного урегулирования и соглашения, которое бы решало все проблемы, приведшие к нынешнему кризису, в том числе учитывало бы озабоченность России. Запад бессмысленно и безрассудно игнорировал как российские интересы, так и вытекающие из них угрозы, за что теперь расплачиваются жители Украины. Было бы глупо одновременно выступать за мир и продолжать эти шаги, которые со временем станут поводом для новой операции.

Действительно, прошлые попытки подавить противников экономически и ввести карательные меры ничем хорошим не закончились. Такой же будет результат и нынешней стратегии США и ЕС, которые рассматривают Россию как гигантскую Северную Корею, только с гораздо большим количеством ядерного оружия и доступом к большей части Азии, Африки и Южной Америки, тем более что США и ЕС вряд ли будут защищать Украину в будущем активнее, чем они делают это сейчас. Должны ли украинцы поставить все на карту в противостоянии с Россией? На этот вопрос могут ответить только украинцы.

Власти России, считает Бендоу, несут полную ответственность за нынешний кризис на Украине, однако «часть вины» лежит и на США с ЕС. Полные высокомерия и самодовольства, они были полны решимости не обращать внимания на Москву. За это мир сейчас платит высокую цену.

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Запад не должен совершать подобную ошибку, когда нынешний кризис подойдет к концу. Пусть морализаторствует о присущей ему доброте и вероломстве Кремля, пусть фантазирует о том, как российская власть окажется на скамье подсудимых, пусть восторженно отзывается о том, что он намерен сделать для мира, уничтожив автократию в России, а затем пусть он вместе с Украиной примет меры для завершения этого конфликта и создания прочного мира, чего отчаянно требуют народы Украины, России и Европы.