С 24 февраля нынешнего года продолжается специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины, ход которой в режиме реального времени отслеживается ИА REGNUM и коллегами агентства по перу. Объём предоставляемой информации, в общем-то, достаточен. Вопрос о целесообразности СВО также не стоит: на кону судьба Отечества. Что подтверждает и реакция наших «партнёров» на начало спецоперации — в диапазоне от фактического объявления войны устами лидера европейской (в смысле — ЕС) дипломатии до площадной ругани, условно извиняемой разве что старческой деменцией и прочими сопутствующими заболеваниями главы «гегемона мировой демократии», в адрес лидера России.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

То есть можно сказать, что война, о начале которой предупреждал Владимир Жириновский, уже идёт. О потерях и ущербе сторон конфликта известно, но ведь кто-то и «в плюсе». И тут встаёт вопрос, рутинный для любого дознавателя или следователя: «Кому это выгодно?» И выгодоприобретатели, особо и не таившиеся, проявились ярко и убедительно. Изумительной иллюстрацией чему явилась публикация от 9 апреля компетентного, но притом и популярного (более 45 тысяч подписчиков) телеграм-канала «Proeconomics» о динамике главных индексов фондовых рынков США и ЕС.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

«Какое огромное расхождение, — пишет «Proeconomics», — случилось между фондовыми рынками США и Европы в лице их главных индексов S& P и Stoxx. Начиная с конца нулевых, после окончания кризиса 2008-09, Америка пошла в отрыв. И это ещё с учётом того, что составители графика в FT исключили глобальных технологических гигантов, которые лидировали на рынке США, чтобы сделать сравнение более репрезентативным».

Приведенный график, исполненный Financial Times по данным Bloomberg, более чем наглядно демонстрирует ответ на вопрос «Кому это выгодно?».

«Любой инвестор, глядя на такой график, понесёт деньги в акции американских, а не европейских компаний. Что ещё больше увеличит отрыв», — с убийственным хладнокровием завершает публикацию ТК «Proeconomics».

В приведенной картинке прекрасно действительно всё. И «всплеск» фондовых индексов с момента начала СВО — не самое впечатляющее, хоть и верное наблюдение. А ведь тут ещё и экспоненциальный рост котировок фондовых индексов США (на фоне стагнации таковых в ЕС) с началом «пандемии» COVID-19. И упомянутый выше кризис 2008 года, положивший конец начавшемуся было бодрому росту экономики Европы 2000-х. Но самое, пожалуй, интересное — это год 1999-й, начавшийся с паритета котировок, вне зависимости от того, на каком берегу Атлантики оцениваемые экономики (вернее, их биржевой «слепок») располагаются. То есть фондовые индексы бирж что США, что Европейского союза в начале 1999 года находились на одном уровне, но затем сорвались в пике, причём европейские стали снижаться быстрее американских. И этот «тренд» в последующие годы стал не только доминирующим, но и прогрессирующим.

Но что стало тому причиной? По чистому, конечно же, совпадению, именно в тот год, 24 марта, началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия, закончившаяся к 10 июня 1999 года.

Центральный банк Российской Федерации Курс евро к доллару в 1999 году

Финансовым результатом той войны явился вынужденный биржевой «паритет» курсов доллара и начавшей было набирать силу новой европейской валюты — евро, что, судя по жёсткой реакции США и их помощников по НАТО (да, в Югославии, но всё-таки в Европе), согласовано с американской Федеральной резервной системой не было.

Центральный банк Российской Федерации Курс евро к доллару в 2022 году

Очень похожую картину можем наблюдать и сейчас, в 2022 году: особо впечатляет резкое пике курса евро к доллару с момента начала СВО (24 февраля) до первой декады марта, а также и далее.

Таким образом, побочным эффектом санкций мирового гегемона и его сателлитов из НАТО против России стала тенденция на восстановление доминирования «экосистемы» ФРС США в Евросоюзе — самом богатом на настоящий момент рынке мира. Только вот был ли тот эффект побочным? И не к тому ли вели ситуацию в Европе (от Португалии и Норвегии до Владивостока и Чукотки) все эти годы сами США, по которым ими же изобретённая глобальная мировая система также уже прошлась дорожным катком — пока только лишь по благополучию её граждан? Пока не танком, как (возможно) скоро в Европе. Там ли ищут врагов европейцы и американцы? Ответ очевиден.

Вместо послесловия: во Франции — а осенью и в США — скоро выборы. Так что время подумать есть.

Ну, а пока что «за вашу и нашу свободу» идут бои. В рамках СВО по денацификации и демилитаризации Украины, выбранной бенефициарами «экосистемы» Федрезерва и детонатором войны, и её основным на данный момент полем боя. И это не наш выбор.