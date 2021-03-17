Москва, 17 марта 2021, 14:58 — REGNUM Президент США Джо Байден своим заявлением оскорбил граждан Российской Федерации, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) Gage Skidmore

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия», — отмечается в ТГ Володина.

«Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

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