Москва, 17 марта 2021, 14:58 — REGNUM Президент США Джо Байден своим заявлением оскорбил граждан Российской Федерации, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия», — отмечается в ТГ Володина.
«Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — подчеркнул парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».
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