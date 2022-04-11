Немецкий концерн Rheinmetall готов поставлять Киеву не только боевые машины пехоты Marder, но и снятые с производства боевые танки Leopard 1. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 11 апреля сообщает газета Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер уточнил, что первый Leopard 1 может быть поставлен на Украину через шесть недель. Для этого необходимо одобрение правительства Германии.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба» и «Open Ukraine| Украина». Также новость обсудили на странице украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

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«Опять русские танки будут биться против нацистов на немецких танках?» — комментирует новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Зачем ЛДНР такое старьё???» — иронизирует «Диванные Войска».

«Если доедут. И не факт, что списанки работоспособны», — не без сарказма добавил Kalinov Most.

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1. 1983 год

«Через 6 недель предложение может потерять актуальность», — предположил один из участников обсуждения.

«Правильно, утилизировать дорого. Пошли по примеру словаков с С-300», — с сарказмом написал Андрей.

«Надеюсь, что экспозиция Кубинки пополнится этими экземплярами», — прокомментировал не без юмора Денис Андреевич.

«Украинцы же не знают, с какого конца к ним подойти, не то что ездить», — отреагировал Александр.

«Отключите фашистам газ, и ни один танк не приедет на Украину», — призвал Vlad.

«Решили переложить утилизацию металлолома на ВКС РФ?» — смеется Антон Павлович.

«Мотоциклы с коляской еще подгоните, я помню на таких в кино про войну фашисты ездили», — добавил Николай.

«К этому времени на Украине дизель закончится. На лошадях возить будут эти танки?» — недоумевает Жанна.

«А чем стрелять будут, или снаряды тоже просроченные? А вообще интересно, как они отнеслись бы, если бы мы против них поставляли вооружение?» — задумался Артур Б.

«Их, видать, история ничему не научила», — пишет Lulu L.

«6 недель + одобрение. Как говорят в Китае: я подумаю 1000 лет», — иронизирует Сергей.

«Будет что в металлом сдать», — шутит Andrey.

«Давайте ещё «Пантеры» и «Тигры» времен Великой Отечественной… так металлолом подешевеет дальше некуда», — не без сарказма добавил Роман.

«А Германия — это не та страна, у которой коллапс без российского газа начнётся?..» — с сарказмом поинтересовался SB.

«История повторяется. Были уже эти из кошачьих. Не спасло…» — написал «ТорэН».

«Нацисты воюют на немецкой технике, ничего нового», — комментирует новость «Культист».

«А должок-то копится», — не без сарказма отметил Konstantin.

«Тигры», «Пантеры» уже в земле лежат. Теперь и «Леопарды» будут…» — отреагировал Вячеслав.

«Снова «Тигры» и «Леопарды»? А потом Рейхстаг, Берлин? Хорошая перспектива!!!» — с сарказмом добавил Alimag.

«А не пора ли перекрыть газ этим добрым немцам? Может быть, это дойдет до них быстрее? Ну хватит уже быть вежливыми людьми!» — призвал Сергей.

«А почему бы не убрать посредника? И сделка станет чище. ФРГ — ЛДНР», — пошутил Евгений.

«Пусть топливо для этих танков сначала найдут», — написал Oleg D.

«Тачанки с «Максимами» никто не подгонит?» — смеется Сергей Б.

«Даёшь больше металлолома!» — шутит Алексей Ю.

«Для кого война, для кого — мать родна. Кто только не сделал попытки нажиться?» — подытожила Ирина Т.

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