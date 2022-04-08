8 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили сообщение газеты Politico о том, что канцлер Германии, несмотря на давление со стороны ряда высокопоставленных чиновников, пока откладывает окончательное решение по вопросу поставок украинской стороне современных боевых танков.

Мирослава Романенко, , 23:05 — REGNUM Украинской стороне пока придётся подождать поставок от ФРГ современных боевых танков. Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны ряда высокопоставленных чиновников, откладывает окончательное решение по этому вопросу. Об этом со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщает газета Politico.

Танк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Сообщение газеты Politico обсудили в интернете:

«Это показывает, что какие-то мозги у Олафа все же есть и он умеет иногда взвешивать риски. Жаль, что включаются мозги у него редко и явно только тогда, когда око американского Джозефа… отворачивается от Германии», — написала одна из участниц обсуждения.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сто танков во Львове — это сила. Сто танков в Донецке — это ничто, — пять минут работы для авиации и артиллерии. Все уже намекают Зеленскому, что пора из котла выводить войска, а он с упорством их туда посылает. Никто не даст танки для проигрышной битвы, увы», — пишет Роман Р.

«Просто он не хочет, чтобы эти танки оказались на вооружении армии ДНР и ЛНР», — с сарказмом добавил «Добрый Ээх».

«У немецких танков на Украине плохая история. Они горят. А потом другие танки оказываются у Рейхстага. Олаф просто хорошо помнит рассказы дедушки…» — иронизирует «Базиль Паркер».

«Танки это не ручное вооружение. Эшелоны попросту могут и не доехать», — прокомментировал новость Bonjour.

«Все, что надо знать про «Зелёных» и на кого они работают», — пишет li maxon.

«Историческая память с третьей попытки заработала», — с сарказмом отреагировал I Aurajoki.

«Хоть у одного котелок соображать начал. Видно в холоде лучше думается», — написал о канцлере Германии Павел А.

«Так и не пойму, про какие танки речь? Где они возьмут советские танки? На немецких… [украинцы] не умеют, а экипажи немцы не дадут», — добавил ThePapka.

«Позиция Шольца понятна. Расхлёбывать американскую кашу он не хочет. А будущее американцы не гарантируют. Европе надо отмежеваться от Америки. Им уже не по пути», — отметил Vladimir V.

«Германия ни разу не марионетка США», — смеется Dimanok.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Продавят Шольца», — в свою очередь считает «Мегафон».

"Не прошло и 100 лет, как Европа вновь решила убиться об Россию, а США получат свой кэш. Ничего нового», — добавил Рустем А.

«Зеленский успел уже осудить Шольца за это и потребовать ещё… [денег]?» — с сарказмом поинтересовался Fess.

«Сейчас блокирует [поставки], завтра разблокирует. Нечего вообще на эти заявления внимания обращать. И верить абсолютно никому нельзя», — подытожил Александр Н.