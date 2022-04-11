11 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что украинская сторона нуждается в тяжёлом вооружении.

Оксана Переможенко, , 15:00 — REGNUM Украина нуждается в тяжёлом вооружении, и времени на отговорки нет. Об этом 11 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам дипломата, необходимость в дальнейшей военной поддержке, которая позволит украинской стороне обороняться, стала более чем очевидной.

«Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма», — сказала она.

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Заявление главы МИД Германии обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте».

"Украине нужно тяжёлое вооружение, времени на отговорки у партнёров нет, «нужно проявить креативность», — заявила глава МИД Германии.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

Ну так поищите по немецким складам ещё ту, со свастиками и крестами технику. Поставьте её Киеву. Будет очень креативно, а главное — органично», — с сарказмом прокомментировал заявление Бербок автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Можно надувное отправить. Креатив — он такой», — иронизирует Наташа Т.

«Дипломатия по-новому?» — задалась вопросом Татьяна Р.

«Эта МИД Германии руинит (рушит. — О. П.) все, что немцы с трудом построили. Мне вот интересно, а в Европе главы МИД еще на полставки министрами обороны работают? Все так плохо?» — добавил $en@tor.

«Глава МИД…» — задумалась Ekaterina S.

«Всё не могут успокоиться. Пока не получат, видимо… Там от дипломата… Только ручка», — отреагировала «Берегиня».

"А дойчи молодцы! Утилизировать старую технику по всем правилам ЕС — дорогущее удовольствие, а тут её сначала бесплатно разберут, а потом утилизируют. Хитрый план, герр Шольц, очень хитрый», — иронизирует Алексей С.

«Какая-то в… [Европе] дипломатия нынче кривая. Ладно Боррель… Эта дамочка как себе дипломатию понимает?!» — поинтересовалась Woman.

«А потом украинцы кредит за эту технику выплатят», — написал Алексей.

«Как быстро с потомков нацистов сползла маска цивилизованности и толерантности. И ста лет не прошло, как они забыли, что с русскими воевать чревато потерей государственности», — пишет Алина А.

«Очень хочется, чтобы враг в Европе начал проявлять креативность, как спасать промышленность без российских газа и нефти уже прямо сейчас, чтобы у него осталось как можно меньше ресурсов для помощи украинским нацистам», — отметил Vlad.

«А всё начиналось с немецких касок», — напомнила Vera.

«Забыли, забыли историю…» — отреагировал Сергей.

«Что вы имеете в виду под словом тяжёлое? Его тяжело носить или оно такое дорогое, что его тяжело бросить? Не льстите себе — всё, что у вас есть, — это такое же дерьмо. Кто это всё будет оплачивать?» — поинтересовался Артур Т.

«Как бы они ни старались своими поставками продлить конфликт на Украине, у них мало что выйдет. Требования РФ неизменны, и они обязательно будут достигнуты. Дело времени», — подытожил Максим М.

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