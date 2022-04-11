Протеже Ангелы Меркель, экс-министр обороны Германии, дочь известного немецкого политика, фигурант нескольких, в том числе коррупционных, скандалов и супруга медицинского директора одной из американских биофармацевтических компаний, которая сообщила о росте доходов за 2021 год сразу на 364%. Всё это об одной из центральных фигур медиаповестки последних дней — председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, посетившей на днях Украину. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

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Урсула фон дер Ляйен — один из тех европейских политиков, которые отрабатывают проамериканскую повестку по экономическому удушению России. Ранее дер Ляйен заявила, что «Европейский союз не позволит России обходить санкции Запада и требовать оплачивать российский природный газ в рублях», а до этого сообщалось, что «президент Соединенных ШтатовДжо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились не допускать использование Россией цифровых валют для уклонения от санкций».

9 апреля 2022 года зрители французского телеканала BFMTV раскритиковали главу Еврокомиссии за слова о перспективах вступления Украины в ЕС. Среди мнений было и такое (цитата из публикации РИА «Новости»):

»Цель состоит в том, чтобы просто держать нас подальше от русских, чтобы Соединенные Штаты продавали нам свое оружие, сверхгрязный газ и вакцины».

На этом и остановимся подробнее. Казалось бы, какое отношение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет к американским вакцинам?

(сс) The White House Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен

О супруге главы Еврокомиссии

30 марта 2022 года некогда скромный американский стартап — компания Orgenesis Inc., созданная в 2012 году, сообщила «о росте доходов на 364% за 2021 год». В официальном пресс-релизе компании уточнялось о росте доходов более чем в четыре раза — с 7,7 млн долларов США в 2020 году до 35,5 млн долларов США по итогам 2021 года. Также фирма получила «задел» от клиентов на будущие доходы: более 30 млн долларов США в 2022 году и 55 млн долларов США в 2023 году.

Orgenesis позиционирует себя как глобальная биотехнологическая компания, работающая над раскрытием полного потенциала клеточной и генной терапии в недорогом и доступном формате в местах оказания медицинской помощи. Основные зоны базирования компании — США, ЕС, Израиль и Южная Корея.

Сообщалось, что совместное предприятие с Theracell Advanced Biotechnology S. A. было одобрено на получение гранта — до 32 млн евро от правительства Греции. В итоге проект был признан «Приоритетной инвестицией стратегического национального значения» и включен в ускоренный процесс лицензирования и утверждения в Греции.

Свои достижения фирма Orgenesis объясняет некой платформой POCare, которая объединяет пациентов, врачей, промышленных партнеров, исследовательские институты и больницы по всему миру «для достижения согласованной, регулируемой клинической разработки и производства терапевтических препаратов». Среди прочего фирма проводит совместные исследования, разработку процессов, клинические испытания и коммерческое производство с растущей сетью больниц и медицинских учреждений.

Скриншот сайта orgenesis.com Платформа POCare

В портфеле фирмы при этом из 16 имеющихся препаратов по линии онкологии, вирусных заболеваний, метаболических и аутоиммунных заболеваний, сосудистых и костно-мышечных заболеваний, болезней почек только два доведены до стадии клинического использования. Один из них — Kyslecel™ (панкреатит).

Потенциальный рынок этого препарата в Orgenesis оценили в 500 млн долларов только в США. Помимо США, компания сосредоточена и на выводе этого фармтовара на рынок Евросоюза. В сообщении заявлялось, что «стратегия остается неизменной — получать лицензии на терапию от ведущих исследовательских центров, больниц и биотехнологических компаний и выдавать лицензии на такие продукты фармацевтическим и биотехнологическим компаниям», используя платформу POCare Platform для предоставления им услуг по разработке и поставке. Руководитель компании Веред Каплан (Vered Caplan) заявила, что в целом компания набирает значительную популярность на рынке.

31 марта на сайте также появилось сообщение о том, что фирма заключила с определенными инвесторами окончательное соглашение о продаже крупного пакета акций. Orgenesis ожидает от сделки валовую выручку в размере около 14,8 млн долларов США (до вычета соответствующих расходов по размещению). Ожидается, что сделка будет закрыта в районе 30 апреля 2022 года.

Цитата из видео «CEO of Orgenesis Vered Caplan The Mover & Shaker of Biotechnology» пользователя i24NEWS English Веред Каплан

Orgenesis Inc. занимается также разработкой и вакцины от Covid-19, но пока она, судя по данным с сайта фирмы, в стадии, далекой от вывода на рынок.

Между тем свои центры POCare, находящиеся на разных стадиях разработки, фирма имеет как в США (Мэриленд, Бостон и Калифорния), так и за рубежом — Бельгия, Греция, Словения, Израиль, Италия, Испания и Корея. Большинство центров открыты в 2021 году.

Интересен в истории этой компании один факт: в декабре 2020 года на должность медицинского директора был принят Хайко фон дер Ляйен (Heiko von der Leyen). Это супруг главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это подтверждается и в декларации, размещенной на сайте ведомства, из которой следует, что супруг руководителя — медицинский директор Orgenesis Inc. (биофармацевтической компании из США). Он отвечает за медицинскую часть и управление клиническими исследованиями.

Компания, в которой работает супруг дер Ляйен, судя из данных отчётов, владеет и имеет исключительные права на 28 патентов США, 36 патентов, выданных за рубежом, 25 заявок на патенты в США, 45 заявок на патенты за рубежом. В списке стран, от которых Orgenesis ждёт решения, есть и Россия, но не известно на какой препарат подана заявка. В перечне сегментов медицины, на которые в целом поданы заявки, фигурировали в том числе вакцины и препараты для лечения рака и вирусных заболеваний, а также лечения COVID-19.

Цитата из видео «Ursula von der Leyen and her partner Heiko meet Carrie and Borris Johnson at the G7 in Carbis Bay» пользователя EU Debates | eudebates.tv Урсула фон дер Ляйен с супругом Хайко фон дер Ляйен

В отчётности фирмы указывается, что вопросами по России должна была заниматься некая американская компания Mircod LLC. Подпись на соглашении с Orgenesis от имени Mircod поставил MICHAEL FAINSHTEIN (Михаил Файнштейн).

Весной 2021 года иностранные СМИ писали о том, что глава Еврокомиссии заключила очередной контракт на поставку вакцин Pfizer и BionTech. В укор ей поставили как срок действия контракта — по 2023 год, так и стоимость вакцин. А также вспомнили и то, что ранее один из топ-менеджеров Orgenesis — Винсент Вандамме — был среди руководящих лиц компании GlaxoSmithKline, которая за несколько месяцев до пандемии заключила соглашение о создании совместного предприятия с Pfizer. В результате этого образовавшийся трест стал мировым лидером в сфере здравоохранения. Примечательно и то, что Винсент Вандамме ранее (по открытым данным, с 1997 по 2005 год) работал в Pfizer, отвечал там за качество.

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer-BioNTech

Уж не назначением ли супруга дер Ляйен медицинским директором фирмы объясняется астрономический рост её выручки, правительственный грант и раскинувшаяся в том числе по Европе сеть центров? И как в таком случае в демократической Европе смотрят на личные связи и интересы того, кто заключает контракт, с тем, кто его исполняет?

На сайте Европейской комиссии указаны должностные обязанности главы (президента Еврокомиссии): он, на сегодня она (Урсула фон дер Ляйен), принимает решения об организации комиссии и распределяет портфели между отдельными членами комиссии, определяет политическую повестку дня комиссии, представляет организацию на заседаниях Европейского совета, саммитах G7 и G20, саммитах со странами, не входящими в ЕС, а также на крупных дебатах в Европейском парламенте и Совете. Это даёт представление о степени влияния дер Ляйен на те или иные вопросы в том числе и в политической повестке ЕС.

Карл Лаш. Портрет Людвига Кнопа. 1878

Коррупционный скандал и роль фон дер Ляйен в нём

Но, похоже, Урсуле фон дер Ляйен не привыкать быть фигурантом скандалов, так или иначе связанных с лоббированием чьих-то интересов.

В официальной биографии главы Еврокомиссии, назначенной на пост в 2019 году, уточняется, что в 2013—2019 годах она была министром обороны Германии, в 2009—2013 годах — министром труда и социальных вопросов, а также в 2009—2019 годах — членом Бундестага Германии, в 2005—2009 годах — федеральным министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии, в 2005—2009 годах — министром по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здравоохранения Нижней Саксонии (там же делал карьеру и её отец — известный политик).

Урсулу фон дер Ляйен в иностранных СМИ называли протеже Ангелы Меркель. Пост министра обороны она заняла также в правительстве Меркель.

(сс) European People's Party Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен

В СМИ Германии в период замещения дер Ляйен этой должности она стала фигурантом скандала. Депутаты бундестага провели расследование в отношении миллионных и, по их мнению, необоснованных трат бундесвера на внешних консультантов.

В январе 2020 года «Российская газета» сообщила, что «госпожа фон дер Ляйен собственноручно удалила со своего служебного телефона все сообщения, которые могли бы послужить уликами в этом деле».

Среди привлекаемых консультантами фирм в открытых источниках называли фирмы «Аксенчер» (Accenture) и «Маккинси» (McKinsey).

Примечательный факт

Ещё один интересный эпизод в жизни семьи дер Ляйен — это проживание в США в течение нескольких лет, где глава семьи четыре года преподавал по контракту в Стэндфордском университете.

Также Урсула фон дер Ляйен (по данным из официальной декларации) в 1998—2002 годах числилась членом научного коллектива кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследования систем здравоохранения медицинской школы Ганновера.

(сс) Michael von Aichberger Урсула фон дер Ляйен в 2008 году

(сс) Michael von Aichberger Урсула фон дер Ляйен на плакате Христианско-демократического союза Германии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине сообщил данные конкретных должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия. В список попали министр здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна Супрун, Роберт Поуп — «на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность» и «автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов», а также глава офиса DTRA на Украине Джоанна Уинтрол, Девид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона — компанией «Metabiota». По словам Кириллова, на Украине «Metabiota» была представлена Мери Гуттиери — вице-президентом компании и доверенным лицом Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки.

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