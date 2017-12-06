6 Апреля
 
11:12

В Курчатовском Институте добились прогресса в диагностике и лечении ишемии

Новые технологии, позволяющие оценить риск формирования тромбов при диагностике и лечении ишемической болезни сердца, разработали специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ и НМИЦ им. В.А. Алмазова. Об этом 6 апреля рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека отдела молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Ольга Сироткина, передает ИА REGNUM.

11:11

Введение запрета на импорт российских энергоресурсов может оставить страны ЕС без рычагов давления на Москву, передает 6 апреля германский телеканал Die Welt.

Читайте подробнее: Die Welt: у ЕС почти не осталось рычагов давления на Россию

11:10

ЕС должен будет принять санкции в отношении нефти и газа — глава Евросовета

Европейский союз должен будет принять санкции в отношении российской нефти и газа «рано или поздно». Об этом, как передает BFM TV, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

11:06

FT: Евросоюз готовит санкции против Грефа и Дерипаски

Европейский союз планирует обсудить возможность введения санкций против ряда представителей российского бизнеса. Об этом сообщает газета Financial Times.

11:01

Американская компания Intel приостановила свою деятельность в России. (сс) JiahuiH

10:58

Евросоюзу рано или поздно придется вводить ограничения в отношении российской нефти и газа, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Подробности в материале: В Евросовете допустили введение санкций против российских нефти и газа

10:43

МИД Эстонии: высылка посла России не поможет Украине

Эстония пока не планирует высылку из страны чрезвычайного и полномочного посла РФ Владимира Липаева, предприняты другие меры по ограничению деятельности российских дипломатов. Об этом вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сообщил в интервью новостям гостелерадиовещания ERR.

10:42

Россия прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций ЕС, заявил 6 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Об этом: МИД РФ: Москва прорабатывает ответные меры на новые санкции ЕС

10:41

На Вологодчине откроют завод по производству ультрафиолетовых ламп

В Вологодской области планируют открыть производство ультрафиолетовых ламп. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«Ещё одно направление по импортозамещению — открытие в Вологде завода по производству ультрафиолетовой лампы низкого давления. Они нужны, чтобы очищать питьевые и сточные воды малых и больших городов. Сейчас такие лампы закупаются в Европе», — написал он.
10:41

В Нидерландах запретили покидать страну 14 яхтам российских владельцев

Под ужесточенный контроль взята таможенными органами Нидерландов ситуация с находящимися на верфях этой страны 14 яхтами владельцев из России, указанным судам по решению суда запрещено покидать страну. Об этом 6 апреля сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем письме к парламенту этой страны, передает Reuters.

10:37

Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции

Западные санкции против России напоминают методы инквизиции, заявил 6 апреля замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

10:35

В МИД Китая призвали США прекратить подливать масло в огонь и вводить антироссийские санкции.

10:35

Под ужесточенный контроль взята таможенными органами Нидерландов ситуация с находящимися на верфях этой страны 14 яхтами владельцев из России, указанным судам по решению суда запрещено покидать страну. Об этом 6 апреля сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем письме к парламенту этой страны, передает Reuters.

Читайте подробнее: В Нидерландах запретили покидать страну 14 яхтам российских владельцев

10:31

Sankei: Япония не решится на высылку российских дипломатов

Правительство Японии вряд ли решится на высылку российских дипломатов, поскольку в Токио опасаются ответных мер. Об этом 6 апреля сообщила газета Sankei со ссылкой на источники в японском министерстве иностранных дел.

10:27

Правящая партия Швеции переживает кризис — Dagens Nyheter

После того как 5 апреля стало известно, что Швеция высылает трех российских дипломатов, в адрес шведского правительства поднялся шквал критики, поскольку МИД страны ограничился лишь тремя россиянами. В своей статье журналистка газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг пишет, что нерешительность «Социал-демократов» выслать больше россиян свидетельствует о «кризисе идентичности» внутри партии по вопросам безопасности.

10:26

Медведев сравнил антироссийские санкции Запада с методами инквизиции

Нынешние антироссийские санкции стран Запада напоминают методы средневековой инквизиции. Об этом 6 апреля написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

10:23

В Самарской области появится предприятие по производству сжиженного газа

Сжиженный газ намерены производить на территории особой экономической зоны в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что предприятие по производству сжиженного природного газа стало новым резидентом особой экономической зоны «Тольятти».

10:18

Турция и Россия рассматривают варианты возвращения к бартеру и использованию национальных валют в торгово-экономических отношениях. Об этом в интервью местным СМИ сообщил глава Российско-Турецкого Делового Совета Иззет Экмекчибаши.

10:13

Власти Москвы сообщили о стабилизации потребительского спроса после всплеска в марте 2022 года.