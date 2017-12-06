В Курчатовском Институте добились прогресса в диагностике и лечении ишемии
Новые технологии, позволяющие оценить риск формирования тромбов при диагностике и лечении ишемической болезни сердца, разработали специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ и НМИЦ им. В.А. Алмазова. Об этом 6 апреля рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека отдела молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Ольга Сироткина, передает ИА REGNUM.
Введение запрета на импорт российских энергоресурсов может оставить страны ЕС без рычагов давления на Москву, передает 6 апреля германский телеканал Die Welt.
Читайте подробнее: Die Welt: у ЕС почти не осталось рычагов давления на Россию
ЕС должен будет принять санкции в отношении нефти и газа — глава Евросовета
Европейский союз должен будет принять санкции в отношении российской нефти и газа «рано или поздно». Об этом, как передает BFM TV, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
FT: Евросоюз готовит санкции против Грефа и Дерипаски
Европейский союз планирует обсудить возможность введения санкций против ряда представителей российского бизнеса. Об этом сообщает газета Financial Times.
Евросоюзу рано или поздно придется вводить ограничения в отношении российской нефти и газа, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Подробности в материале: В Евросовете допустили введение санкций против российских нефти и газа
МИД Эстонии: высылка посла России не поможет Украине
Эстония пока не планирует высылку из страны чрезвычайного и полномочного посла РФ Владимира Липаева, предприняты другие меры по ограничению деятельности российских дипломатов. Об этом вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сообщил в интервью новостям гостелерадиовещания ERR.
Россия прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций ЕС, заявил 6 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Об этом: МИД РФ: Москва прорабатывает ответные меры на новые санкции ЕС
На Вологодчине откроют завод по производству ультрафиолетовых ламп
В Вологодской области планируют открыть производство ультрафиолетовых ламп. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
В Нидерландах запретили покидать страну 14 яхтам российских владельцев
Под ужесточенный контроль взята таможенными органами Нидерландов ситуация с находящимися на верфях этой страны 14 яхтами владельцев из России, указанным судам по решению суда запрещено покидать страну. Об этом 6 апреля сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем письме к парламенту этой страны, передает Reuters.
Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции
Западные санкции против России напоминают методы инквизиции, заявил 6 апреля замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
В МИД Китая призвали США прекратить подливать масло в огонь и вводить антироссийские санкции.
Под ужесточенный контроль взята таможенными органами Нидерландов ситуация с находящимися на верфях этой страны 14 яхтами владельцев из России, указанным судам по решению суда запрещено покидать страну. Об этом 6 апреля сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем письме к парламенту этой страны, передает Reuters.
Читайте подробнее: В Нидерландах запретили покидать страну 14 яхтам российских владельцев
Sankei: Япония не решится на высылку российских дипломатов
Правительство Японии вряд ли решится на высылку российских дипломатов, поскольку в Токио опасаются ответных мер. Об этом 6 апреля сообщила газета Sankei со ссылкой на источники в японском министерстве иностранных дел.
Правящая партия Швеции переживает кризис — Dagens Nyheter
После того как 5 апреля стало известно, что Швеция высылает трех российских дипломатов, в адрес шведского правительства поднялся шквал критики, поскольку МИД страны ограничился лишь тремя россиянами. В своей статье журналистка газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг пишет, что нерешительность «Социал-демократов» выслать больше россиян свидетельствует о «кризисе идентичности» внутри партии по вопросам безопасности.
Медведев сравнил антироссийские санкции Запада с методами инквизиции
Нынешние антироссийские санкции стран Запада напоминают методы средневековой инквизиции. Об этом 6 апреля написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
В Самарской области появится предприятие по производству сжиженного газа
Сжиженный газ намерены производить на территории особой экономической зоны в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что предприятие по производству сжиженного природного газа стало новым резидентом особой экономической зоны «Тольятти».
Турция и Россия рассматривают варианты возвращения к бартеру и использованию национальных валют в торгово-экономических отношениях. Об этом в интервью местным СМИ сообщил глава Российско-Турецкого Делового Совета Иззет Экмекчибаши.
Власти Москвы сообщили о стабилизации потребительского спроса после всплеска в марте 2022 года.