Москва, , 16:57 — REGNUM Министерство обороны России получило возможность назвать личные данные конкретных должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на территории Украины, сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

Биологическое оружие Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

Помимо украинского министра здравоохранения Ульяны Супрун (тоже гражданки США), к работам над биологическим оружием имеют прямое отношение Роберт Поуп — «на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же — автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов».

Все патогены из этого хранилища в феврале 2022 года были вывезены военно-транспортным самолетом в США.

«Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине. Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP — 6, UP — 8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз», — указал Кириллов.

Кроме того, «украинское подразделение компании «Black and Veach», возглавлял Лэнс Липпенкотт. Он же является основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины».

Компания по заказу Пентагона изучала на Украине вирусы клещевого энцефалита, туляремии и сибирской язвы.

«Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Девид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона — компанией «Metabiota», — отметил Кириллов.

«Компания «Metabiota» известна своими разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Кроме того, она привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве. На территории Украины «Metabiota» была представлена Мери Гуттиери — вице-президентом компании и доверенным лицом Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки», — добавил он.

Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон, также обучавший местный украинский персонал обращению с особо опасными патогенами.

«Полученная информация демонстрирует непосредственное участие американского военного ведомства и их подрядчиков в планировании и реализации проектов Пентагона на территории Украины. Полагаем, что перечисленные должностные лица должны ответить на вопросы об истинных целях этих работ», — подчеркнул Кириллов.

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