Жители Южной Кореи обсудили требования членов Демократической партии «Тобуро», направленные в адрес избранного президента страны Юн Сок Ёля, по поводу искажения исторических фактов в японских учебниках.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Избранный президент Юн Сок Ёль и переходный комитет должны призвать правительство Японии пересмотреть учебники», — написал депутат от правящей партии Хон Ён Пё на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Член парламента подчеркнул, что японское правительство искажает исторические факты. Он акцентировал внимание на том, что в японских учебниках южнокорейские острова Токто являются японской территорией, добавив, что молодое поколение пичкают ложной информацией, скрывая свои военные преступления, среди которых принудительный труд и сексуальное рабство.

Хон Ён Пё также высказал опасения по поводу того, что искажение исторических фактов, которые долгое время были камнем преткновения в корейско-японских отношениях, продолжит распространяться.

Council.gov.ru Хон Ён Пё

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Депутат отметил, что избранный президент в ходе недавней встречи с послом Японии, остался безучастным и не высказал никакого мнения по данному вопросу.

Как позднее сообщила пресс-секретарь избранного президента Ким Ын Хе, позиция Юн Сок Ёля в отношении искаженных данных в японских учебниках остается неизменной.

«Избранный президент Юн Сок Ёль неоднократно заявлял, что, несмотря на желание развивать двусторонние связи между Сеулом и Токио, отношения между странами должны основываться на правильном восприятии истории и глубоком раскаянии о прошлом, — сообщила пресс-секретарь. — Он будет продолжать жестко реагировать на любые искажения исторических фактов».

"В настоящее время действующим президентом является Мун Чжэ Ин. Поэтому обращаться по данному вопросу необходимо к нему», — считает yooj***.

«Как дело касается госучреждений, то президент Мун, а если дело доходит до решения дипломатических проблем, то сразу бегут к Юну», — отмечает tita***.

«Смешно. Почему демократы что-то требуют от человека, который даже не является президентом?» — недоумевает ej02***.

«Не думаю, что что-то изменится, так как Юн придерживается прояпонских настроений», — отмечает thgu***.

«Не удивлюсь, если Юн признает, что острова Токто — это японская территория, а не наша», — пишет comp***.

«Раньше демократы винили во всех грехах предыдущую власть, а теперь винят тех, кто даже к этой власти ещё не пришел», — комментирует palg***.

«Этот вопрос необходимо решать всем вместе, поскольку действия Японии оскорбительны», — считает ojhk***.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

«И об этом говорят те, кто не сможет что-либо сказать и сделать против КНДР?» — недоумевает ljh6***.

«Это нынешнее правительство отмечало, что японцы перековеркали историю в своих учебниках. А что по этому поводу думает новое правительство?» — вопрошает liga***.

«Считаю, что Юн должен активно бороться с искажением истории в таких странах, как Китай и Япония. Кроме того, нужно также проверить, не искажаем ли мы каких-либо исторических фактов», — призывает core***.

«Мы должны четко показать Японии, что правильно, а что нет, чтобы страна могла осознать свое постыдное поведение», — рекомендует ring***.

«А чем вы сами занимались в период правления Муна?» — вопрошает adl2***.

«Кажется, демократы ищут лишнего повода для импичмента», — предполагает rick***.

«Разве в наших учебниках нет искаженных фактов о КНДР и Корейской войне?» — интересуется dmsw***.