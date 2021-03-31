Сеул, , 11:07 — REGNUM МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране по поводу содержания ряда школьных учебников, в которых содержится искажённые данные об островах Токто. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль провел 30 марта встречу с советником-посланником посольства Японии в Сеуле Хирохисой Сома, в ходе которой выразил ему протест в связи с притязаниями Японии на острова Токто в Японском море.

Отметим, что недавно комитет по выбору школьных учебных материалов при министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии утвердил учебники для первых классов школ высшей ступени, в которых содержится информация о том, что острова Токто принадлежат Японии.

«Мы решительно протестуем против подобных действий японского правительства, и требуем немедленно внести исправления в учебные материалы. Острова Токто несомненно являются нашей исконной территорией — исторически, географически и в соответствии с международным правом», — сообщили в МИД Южной Корее.