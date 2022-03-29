29 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 15:29 — REGNUM В Южной Корее обсудили встречу избранного президента страны с послом Японии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе, 28 марта Юн Сок Ёль встретился с послом Японии Коичи Аибоси.

Известно, что первоначально встреча была запланирована на 17 марта, однако её пришлось отложить после того, как японский посол заразился коронавирусом.

В ходе встречи Юн отметил, что двусторонние отношения должны быть восстановлены как можно скорее. Он также добавил, что если политические лидеры, чиновники и народы двух стран будут стремиться к развитию отношений, то существующие разногласия удастся разрешить путём диалога.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Юн Сок Ёль сообщил о намерении улучшить отношения с Японией, решив текущие споры и восстановив контакты на высшем уровне.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

Избранный глава государства отметил, что был очень благодарен японскому премьер-министру Фумио Кисиде, поздравившему его с избранием сразу после объявления результатов выборов. Южнокорейский политик сказал, что знает, насколько глава правительства Японии озабочен вопросом межкорейских отношений.

«Кажется, он уже готов отдать японцам свое сердце», — предполагает choc***.

«Я начинаю беспокоиться о том, какие шаги Юн примет в дальнейшем», — пишет gbmd***.

«Очередной глупый ход», — отмечает pspl***.

«Япония является страной, с которой можно договориться о сотрудничестве как в экономической, так и в военной и культурной областях», — считает indi***.

«Президент хорош во всем! Надеюсь, что вскоре у нас в стране все наладится», — надеется chh3***.

«Ура, дипломатические отношения восстанавливаются», — радуется dark***.

«Уверен, что после этого уровень поддержки Юна ещё больше упадет», — предполагает babo***.

«Не удивлюсь, если в ближайшее время на полках магазинов появятся морепродукты из префектур, расположенных недалеко от АЭС «Фукусима», — предполагает mimi***.

«В течение последних пяти лет мы не добились чего-то стоящего, однако помни, Юн, твои прояпонские действия никогда не будут прощены», — пишет 514s***.

«Необходимо укрепить союз с США и Японией и обзавестись ядерным оружием, чтобы справиться с ядерным натиском коммунистов», — считает sbkc***.

«Только не говорите мне, что он передаст наши острова Токто Японии?» — вопрошает utad***.

«Восстановление корейско-японских отношений должно стоять в приоритете», — считает yhju***.

«Мне сложно вообразить, что правительство нашей страны будет идти рука об руку с Японией», — отмечает kkzl***.

«Ещё не вступил в должность, а уже показал, что придерживается прояпонской позиции», — акцентирует expl***.