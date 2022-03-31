Несколько крупных торговых сетей решили фактически «спустить цены с поводка», не ограничивая предельную наценку 5%. Первыми в списке кандидатов оказались цены на сахар, который к сегодняшнему дню резко подорожал и стал причиной громких скандалов, связанных со сговором между некоторыми производителями, крупными продавцами. Что стало причиной для отказа от ранее взятых на себя социальных обязательств, кто стал новым фигурантом антимонопольного расследования, а также, что грозит нарушителям — в материале ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги. 1918

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30 марта 2022 года в официальном телеграм-канале Минсельхоза России появилось сообщение о том, что ведомство «считает необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары, включая сахар, как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона».

Комментарий на эту тему стал реакцией на публикацию «Интерфакса», из которой следовало, что ряд крупных для России торговых сетей отказываются от сдерживания предельной наценки на сахар из-за повышения закупочных цен. Со ссылкой на Минпромторг России уточнялось, что «ограничивать наценку на сахар на уровне 5% отказались «О'Кей» и Auchan (сети «Ашан» и «Атак»)». В том же материале, но уже со ссылкой на ФАС России, отмечалось, что «об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров уведомили сети «О'Keй», «Ашан» и «Атак».

Ретейлеры, судя по данным из публикации, объясняли свой шаг необходимостью устранить локальный дефицит и расширить ассортимент потребительских товаров. Подобные заявления происходят на фоне многочисленных антимонопольных расследований, начатых в отношении ряда производителей и крупных продавцов данной продукции.

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Накануне глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушевобъяснил ажиотаж вокруг сахара так: «Ситуация связана в том числе и с тем, что оптовики заранее сумели приобрести большие объёмы продукции и неохотно направляли её в розницу, ожидая, что поднимется цена».

Duma.gov.ru Дмитрий Патрушев на встрече с комитетом по аграрным вопросам и комитетом по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Также в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что запасов сахара в России хватит до получения нового урожая сахарной свеклы в сентябре. А среди причин роста стоимости сахара Абрамченко назвала рост издержек (сахар — биржевой товар), дисбаланс цены между розницей и оптом и ажиотажный спрос. Она также отметила, что уже сейчас ажиотажный спрос снижается.

Но вернёмся к планам ретейлеров отказаться от минимальных торговых наценок.

О наценках и нюансах

Крупные сети в марте 2022 года взяли на себя обязательства по добровольному ограничению предельного уровня наценок на ряд категорий товаров.

По данным с сайта ФАС РФ, с 1 марта 2022 года ограничения ввели сети ООО «О'Кей» и АО «Тандер» (Магнит), а с 3 марта — Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»). С 3 марта также присоединилось ООО «Корпоративный центр Х5» (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик»). Такие решения сети приняли в ответ на предложения госорганов об обеспечении населения продуктами питания по доступным ценам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

ФАС тогда уточняло, что принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер. То есть, после уведомления соответствующих госорганов, они могут отказаться от них. Но и здесь есть нюанс. Как отмечало ФАС в одном из своих заявлений, существует «недопустимость необоснованного повышения цен в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары».

Тут нелишним будет вспомнить ситуацию на рынке сахара. На сегодня, помимо небольших региональных компаний, фигурантами антимонопольных расследований стали два сахарных завода на Кубани, связанные с бывшим губернатором, экс-министром сельского хозяйства России Александром Ткачёвым, распределительные центры ООО «Агроторг» («Пятёрочка») и АО «Тандер» («Магнит»), а также крупный производитель сахара, на балансе которого 14 заводов, — ООО «Продимекс» (бенефициар — миллиардер Игорь Худокормов).

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В сложившейся ситуации россиян возмущает тот факт, что ФАС дела возбуждает, а на полках магазинов по тому же сахару ничего не меняется: «Дело возбудили. А сахар-то когда со складов в магазины привезут?», «Кроме а-та-та, планируются ли ещё какие-то серьёзные меры по отношению к нарушителю?», «И что в итоге? Погрозят пальчиком?», «У нас в Подмосковье как не было уже три недели сахара, так и нет».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Цена за 900 г сахара

30 марта 2022 года стало известно, что фигурантами новых проверок стали пять крупнейших дистрибьюторов сахара — ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка». Если нарушения закона со стороны этих компаний подтвердятся, то им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

Будет ли наказание рублём эффективным, покажет время, а пока рассмотрим ситуацию вокруг минимальной торговой наценки в тех сетях, что уже сообщили об отказе. Кому принадлежат данные ретейлеры?

А кто бенефициары?

В комментариях «Интерфаксу», данных пресс-службой ФАС России, упоминаются три торговые сети, принадлежащие двух группам компаний — это сети «О'Keй», «Ашан» и «Атак».

Магазины «Ашан» и «Атак» — это часть актива иностранной торговой сети Auchan Retail, созданной во Франции в 1961 году Жераром Мюлье. В России первый гипермаркет «Ашан» был открыт в 2002 году. В России сеть представлена подразделением АШАН Ритейл Россия.

Владимир Югасов ИА REGNUM «Ашан» в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет «Ашан»

В Мытищах зарегистрировано ООО «Ашан», оформленное в ЕГРЮЛ в 2001 году. Его владельцы — частное общество с ограниченной ответственностью «Меелакер Б. В» (Нидерланды) и французское акционерное общество «Сожепар». ООО «Атак», учрежденное в 2014 году, полностью принадлежит ООО «Ашан» и им же управляется.

По данным базы «Контур. Фокус», компания «Атак» по итогам 2020 года получила выручку 50,521 млрд рублей и указала чистый убыток — 2,9 млрд рублей. Компания «Ашан» за 2020 год указывала выручку — 223,169 млрд рублей и чистый убыток — 4,8 млрд рублей. По открытым данным, на конец июня 2021 года «Ашан» в России насчитывала 238 точек в разных регионах России.

Что касается сети «О'Keй», то она была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. В ЕГРЮЛ ООО «О`КЕЙ» зарегистрировано в июле 2001 года. Управляющая организация — «О'Кей менеджмент» (директор — Армин Бургер, до назначения занимал различные руководящие позиции в немецкой сети дискаунтеров ALDI GmbH). Принадлежит актив компании «О'Кей инвестментс ЛТД» (Кипр) и АО «О'Кей Групп» (Люксембург). Из отчётности фирмы за 2020 год следует, что основными бенефициарами являются Дмитрий Коржев (№180 в списке «200 богатейших бизнесменов России — 2017»), Дмитрий Троицкий (№184 в том же рейтинге, в 90-х вместе с Коржевым и эстонцем Хилларом Тедером создал компанию по продаже автомобилей ВАЗ) и Борис Волчек (№187).

(сс) Brateevsky Гипермаркет «О’кей» в ТРЦ «Гудзон» в Москве

В соцсетях уже последовала реакция от россиян на заявления торговых сетей и довольно часто в словах звучит обещание «бойкота»: «Люди и сами должны думать, куда деньги нести», «Что есть в этих магазинах из того, чего нет в других?», «Ну и не будут там покупать», «Потеряют покупателей», «Ну, значит, не у них будем покупать. Сетей много».