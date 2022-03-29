Москва, , 12:13 — REGNUM Фигурантом нового антимонопольного расследования ФАС России стало ООО «Продимекс», у которого ведомство обнаружило признаки «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», что привело «к повышению розничных цен на сахар». Предприятие является частью одноимённой группы, включающей в свой состав 14 сахарных заводов в разных регионах России. ИА REGNUM попыталось выяснить, кому принадлежит актив.

Сахар

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В едином госреестре юрлиц ООО «Продимекс» зарегистрировано в августе 2014 года и по основному виду деятельности занимается оптовой продажей сахара. Генеральный директор — Виктор Алексахин, владелец — АО «Объединённая сахарная компания». По последним открытым данным от 2019 года, в качестве владельца 99,98% в АО фигурировало PRODIMEX FARMING GROUP LIMITED (Кипр). По данным издания Forbes, основной владелец группы — Игорь Худокормов. Это же издание уточняет, что бизнес Худокормов в 90-х начинал с поставки украинского сахара в Пензу. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2019» Худокормов занимал 175-е место.

В конце января 2022 года на территории «российского офшора» — в Калининградской области — была организована международная компания общество с ограниченной ответственностью «Продимекс Фармлэнд Групп», руководителем и соучредителем которой является Игорь Худокормов.

По данным с сайта группы, она выступает крупнейшим в России производителем продукции растениеводства и сахара, начав работу в 1992 году как торговая компания, которая специализировалась на импорте белого сахара и переработке сырца. В активе группы среди прочего числятся 14 сахарных заводов и собственный земельный банк — более 900 тыс. гектаров в восьми регионах России. Агропредприятия группы также выращивают и собственное сырьё — сахарную свёклу.

Напомним, ранее ФАС в регионах возбудила антимонопольные дела в отношении распределительных центров крупнейших в России торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит», а также двух сахарных заводов в Краснодарском крае. Последние аффилированы с фирмой экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва.

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