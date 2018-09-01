30 Марта
20:21
В офисах Газпрома в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе прошли обыски — Bloomberg.
20:20
Среди непродовольственных товаров сильнее всего в России за неделю подорожали гигиенические прокладки (+6,2%), стиральный порошок (+5,3%) и хозяйственное мыло (+4,6%), - Росстат.
20:16
Дмитрий Медведев иронизирует над действиями лидеров стран Европы.
«Лучший способ оставить Европу без газа:
Заморозить «Северный поток».
Заморозить активы Центрального Банка России.
Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.
Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.
Провести обыски в офисах Газпрома в Германии.
Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!».