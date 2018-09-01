30 Марта
 
20:21

В офисах Газпрома в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе прошли обыски — Bloomberg.

20:20

Среди непродовольственных товаров сильнее всего в России за неделю подорожали гигиенические прокладки (+6,2%), стиральный порошок (+5,3%) и хозяйственное мыло (+4,6%), - Росстат.

20:16

Дмитрий Медведев иронизирует над действиями лидеров стран Европы.

«Лучший способ оставить Европу без газа:

  1. Заморозить «Северный поток».

  2. Заморозить активы Центрального Банка России.

  3. Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.

  4. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.

  5. Провести обыски в офисах Газпрома в Германии.

Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!».