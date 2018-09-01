Экономическая борьба между Россией и странами Запада продолжается. Российские власти и бизнес работают над минимизацией понесенного ущерба, анализируя ситуацию и налаживая новые цепочки поставок.

Санкции бьют по всем. «Цену за санкции платит не только Россия, но и множество других стран, нехватка продовольствия будет реальна», — предупредил президент США Джо Байден.

Лихорадит весь мир, растут цены на продукты и энергоносители, поставки товаров частично парализованы. В Германии потребительские цены за март выросли на 7,6%, в Бельгии инфляция достигла максимума за 39 лет.

Главная интрига на конец марта — поставки газа за рубли. Россия требует от недружественных стран, покупающих российский газ, к началу апреля перейти на оплату его рублями. Страны «Большой семерки» с условием не согласны. Если стороны не договорятся, возможно прекращение поставок «голубого топлива». Для ряда стран Европы это грозит глубоким энергокризисом. Крайний срок перехода на новую систему оплаты не назван.

Исход политического и экономического противостояния Запада и России определит место и роль России на ближайшие десятки лет. Кто победит в этой борьбе и какой ценой эта победа достанется, пока неясно.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.