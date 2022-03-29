Спрос на сахар в марте 2022 года в Красноярском крае значительно вырос. Как утверждают власти региона, ситуация с пустующими «сахарными» полками в магазинах — это не дефицит, а лишь последствия ажиотажного спроса.

Константин Маковский. Варят варенье. 1876

Сейчас этот продукт в магазинах уже имеется. Между тем в соцсетях обсуждают запасы сахара у красноярцев. За месяц в регионе распродали полугодовой запас.

«Если бы вы знали, сколько сахара на чайный гриб уходит…» — комментирует подписчица красноярского паблика в соцсети «ВКонтакте» Екатерина М.

«Из-за этих людей, кто сахар мешками брал, подорожал практически в два раза», — считает Александр А.

«Сахара вам столько для чего?» — спрашивает Gev Z.

«Ещё скупят всю гречку и будут варить гречневое варенье», — иронизирует Екатерина З.

«Мне сахар сильно не нужен. А что делать тем, кто варенье варит и солонину закатывает? Ягода первая начнётся в мае, она не будет ждать, когда сахар подвезут», — объясняет Ольга К.

«Сами люди делают дефицит», — сделал вывод Макс М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ограничение на продажу сахара

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«Не слипнется?» — спрашивает у тех, кто запасся сахаром, Светлана А.

«Замечательно закупились все разом, сейчас спрос спадёт, а возможно и цена не будет вверх ползти. Всем сладкой жизни!!!» — рассуждает Ирина А.

«Да при чём тут люди, которые хватают сахар… Вы спасибо скажите тем, кто продаёт его… Это не народ такую цену поставил… И не надо говорить, что не поднимали цену на сахар… А бабульки хватать начали. Прекрасно сориентировались, и махом цены вверх поползли. А бабульки хватают — впереди дачный сезон, заготовки. Боятся, что сахар ещё подорожает и вообще на пенсию ничего купить не смогут. Так что хапугам спасибо. Сами ажиотаж и создали», — убеждена Елена З.

«Не знаю, сахар в магазинах есть, не замечал, чтобы полки пустыми были», — подчёркивает Никита Д.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пустые полки

«А вы видели, капуста 100 рублей кг??? Это жесть просто. Борщ сварить теперь очень-очень дорого…» — переживает Елена А.

«Надеемся, что теперь, когда все паникёры затарились, цена будет снижаться», — подытожил обсуждение Михаил М.

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