Москва, , 15:34 — REGNUM В скором времени стоимость сахара в РФ стабилизируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

Сахар

«С сахаром сложилась отдельная ситуация: почему-то на пару недель потребность в запасах этого продукта у жителей РФ возросла. И если в пандемию такое же поведение было зафиксировано в отношении гречневой крупы, то на этот раз продуктом номер один стал сахар. Запустили ажиотажный спрос масс-медиа, а именно — социальные сети, — сказал Демин. — Всплеск информации с изображением пустых полок с ценниками на сахар стимулировал потребителей действовать оперативно. Ретейлеры, в свою очередь, оценивая неконтролируемый спрос, повысили цены. Сегодня интерес к сахарному песку упал. Продавцы пополнили полки. Думаю, что и стоимость стабилизируется, а корректировки возможны в рамках инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов также заявил, что цены на сахар в РФ постепенно стабилизируются.

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