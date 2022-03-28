28 марта 2022 | Время чтения 9 мин

В 2016—2019 годах в России был кризис перепроизводства сахара, и уже на август 2020 года его товарные запасы в стране побили исторические рекорды.

Анастасия Степанова, , 07:31 — REGNUM Признаки сговора и картельных соглашений выявили антимонопольные службы России в разных регионах при проверке ситуации с сахаром. В списке взятых «на карандаш» ФАС оказались оптовые поставщики сахара в Хакасии, Кузбассе, крупные торговые сети «Пятёрочка» и «Магнит» в Воронеже, два сахарных завода на Кубани, связанные с бывшим губернатором, экс-министром сельского хозяйства России Александром Ткачёвым, и многие другие.

Борис Иогансон. Сговор у кулака. 1933-1934

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Действующее законодательство не запрещает менять ценовую политику компаниям, но соглашения, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, в России запрещены. ФАС России отметил, что «объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет». Более того, в 2016—2019 годах наблюдался кризис перепроизводства сахара и цены, наоборот, откатывались назад, а в августе 2020 года товарные запасы сахара в России били исторические рекорды. Кто богатеет на спекуляциях? Подробности — в материале ИА REGNUM.

После массовых сообщений из регионов об исчезновении с полок сахара и последующем появлении его по совершенно диким для рынка ценам ФАС России организовала проверку всей цепочки поставки продукции до граждан — от заводов до торговых сетей. Результаты не заставили себя ждать.

Саратовское УФАС после жалоб граждан выдало четыре предостережения должностным лицам торговых сетей по фактам невыкладки сахара на полки магазинов при его наличии и выборочном предложении кассирами сахара на кассе.

В Татарии ООО «Агросила — Коммерция» заподозрили в создании дискриминационных условий для организаций розничной торговли при реализации сахара: фирма отпускала сахар покупателям в феврале и марте «по разным ценам для разных покупателей».

В Хакасии в отношении шести предприятий возбудили дело о картельном сговоре. Предприятия «синхронно повысили отпускные цены на сахар более чем на 20%». Фигурантам при установлении вины грозят оборотные штрафы.

Помимо этого, в Кузбассе признаки картельного сговора выявили в работе ряда оптовых компаний, которые отгружали в розницу товар по завышенным ценам: в некоторых случаях наценка возросла с 9,5% в феврале до 54% в марте. По данным УФАС, объективных причин для такого повышения цен не было.

Сахар более 100 рублей за килограмм Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В Воронежской области фигурантами стали две крупные российские торговые сети — ООО «Агроторг» («Пятёрочка») и АО «Тандер» («Магнит»).

На Кубани признаки картельного сговора обнаружили у ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий», которые в марте 2022 года повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30%.

И это далеко не полный список результатов работы ФАС по проверке истории с сахаром.

На воронежском и кубанском делах остановимся подробнее.

Торговые сети: яркий пример

В конце марта 2022 года в зону внимания ФАС попали две воронежские сети, а точнее их распределительные центры, — это ООО «Агроторг» («Пятёрочка») и АО «Тандер» («Магнит»). Ведомство установило, что на складах сахара-песка для того, чтобы закрыть спрос покупателей сетей «Пятерочка» и «Магнит», было достаточно, но «с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже».

»Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — сделало вывод УФАС по Воронежской области.

Что такое сети «Пятёрочка» и «Магнит»?

Это крупные ретейлеры, имеющие магазины почти по всей России. Например, в ноябре 2021 года «Пятёрочка» сообщила, что начала работать в Иркутской области, «ставшей 67-м регионом присутствия компании».

Торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Чижик» управляет X5 Retail Group N. V, «прописанная» в любимых многими российскими олигархами Нидерландах.

Магазин «Пятерочка» © A.Savin, WikiCommons

На конец декабря 2021 года X5 Retail Group N. V управляло 19,1 тыс. магазинов, в том числе 17 972 магазинами «Пятёрочка», 990 супермаркетами «Перекрёсток» и 72 дискаунтерами «Чижик». Под её управлением — 47 распределительных центров и 4654 собственных грузовых автомобиля в России.

По официальным данным, обнародованным на конец марта 2022 года, акционерами нидерландского актива выступают «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,10%. На казначейские акции приходится 0,01%, на акции в свободном обращении — 40,6%.

Упомянутое в сообщении УФАС ООО «Агроторг» учреждено в Санкт-Петербурге, принадлежит московскому ООО «Корпоративный центр Икс 5», которое в свою очередь на 99,99% — собственность компании X5 RETAIL GROUP N.V.

Что касается сети «Магнит» (АО «Тандер»), оно прописано в Краснодаре. Управляет им ПАО «Магнит», которому и принадлежит 100% акций АО «Тандер». В ПАО «Магнит» на январь 2022 года 29,2% принадлежали инвестиционной компании Marathon Group, а 66,7% были в свободном обращении.

Супермаркет «Магнит у дома» Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Производители и претензии: два завода на Кубани

В конце прошедшей недели ФАС России сообщила, что после обращения губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры были проверены отпускные цены сахарных заводов. В итоге выяснилось, что ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% — до 68,30 рубля за килограмм. При этом себестоимость сахара не менялась, составив 28,66 рубля за килограмм. Ведомство резюмировало, что объективных предпосылок для значительного повышения отпускных цен нет. У заводов усмотрели признаки сговора. В отношении них возбуждено антимонопольное дело.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Павловский сахарный завод» учреждено в 2014 году в Краснодарском крае и принадлежит ООО «Торговый дом Агрокомплекс» и АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва».

Также и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий», упомянутый в сообщении ФАС, судя по данным сайта АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва», с 2016 года входит в эту же группу.

Сахар на складах © Правительство Ярославской области

Упомянутые компании аффилированы с семьей бывшего губернатора Кубани, экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва, о чьём бизнесе ИА REGNUM рассказывала в материале «Шато — для элиты, гречка за сотню — для населения: на чём богатеют Ткачёвы?».

В отчётности по итогам 2020 года Ткачёв числился главой совета директоров, а его дочь и зять — членами совета директоров. Помимо этого, в сообщениях СМИ в 2021 году он фигурировал как основной акционер.

Александр Ткачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несколько слов о производстве и запасах

Из данных исследования BusinesStat следует, что в 2016—2019 годах в стране фиксировалось перепроизводство сахара на фоне прироста посевных площадей. В рассматриваемый период они составили 1,1—1,2 млн га.

В 2019 году производство сахара достигло 7,3 млн тонн, что на 20,2% выше уровня 2016 года. Это привело к переизбытку сахара, высокой конкуренции за покупателей и существенному снижению цен. Для примера: на август 2020 года показатель производства превысил 3 млн тонн, что стало историческим максимумом. В тот период ряд заводов предпочли приостановить производственную деятельность, чтобы не работать в убыток. В 2020 году, следуя рекомендациям Минсельхоза РФ, посевные площади были сокращены, производственные планы скорректированы и из кризиса постепенно начали выходить.

25 марта 2022 года Союз сахаропроизводителей России заявил, что запасов сахара «достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка России до нового урожая».

«В Южном федеральном округе уже началась посевная кампания сахарной свеклы. С учетом положительных прогнозов по увеличению посевных площадей в России на 70 тыс. га и уровня влаги в почве, объём производства сахара может составить более 6 млн тонн сахара, что выше уровня внутреннего потребления», — отмечается в сообщении.

При этом на сегодня российские производители не только обеспечивают сахаром внутренний рынок, но и внешний. По данным Минсельхоза России, в январе 2022 года объём экспорта из России белого сахара составил 25,5 тыс. тонн. Основными странами-покупателями были Казахстан, Украина, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан.

Сахарная свекла © Администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в конце марта 2022 года заявил, что опасений весенняя кампания не вызывает, а аграрии к ней подготовились и в полном объеме обеспечены семенами и материально-техническими ресурсами. Аграриям также компенсируют затраты на использование российских семян сахарной свеклы.

Анализ официальных данных показывает, что объективных причин для роста цен на сахар нет. Есть искусственное создание ажиотажа (например, невыкладка товара на полки при его наличии), которое и ведёт к тому, что мы наблюдаем сегодня в различных регионах России.