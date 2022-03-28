Усиление западного санкционного давления на Россию было ожидаемым. Правительство загодя приняло меры, направленные на минимизацию потенциальных угроз. Поэтому не достигли заявленного эффекта пресловутые «адские санкции», которыми пугали российского обывателя политики из США, Евросоюза и их сателлитов, а также местная прозападная фронда.

Григорий Дервиз. Керамический завод (фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

История санкционного противостояния обещает быть долгой и взаимно невыгодной. Однако именно так и происходит, когда в экономику вмешиваются политики. Страдают от этого все — и производители, и потребители, и сами политики.

Среди ранее заявленных и во многом успешно реализованных мер, способствующих нынешнему санкционному давлению Запада и его сателлитов, особое место занимает импортозамещение. Президент России 28 июля 2014 года провёл совещание по вопросу импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Это было время, когда новые власти Украины первым делом после госпереворота («евромайдана») в одностороннем порядке разорвали договоры о сотрудничестве с российскими предприятиями, обрушив выстроенные ещё в прошлом веке тесные кооперационные связи. Запад в свою очередь применил к России санкции, призванные нанести ей неприемлемый ущерб и вынудить принять его условия.

На июльском совещании 2014 года обсуждались пути скорейшего и максимально широкого перехода на отечественные материалы и комплектующие при производстве специальной техники и вооружений. Владимир Путин тогда сказал: «Первое: мы совершенно точно всё можем сделать сами, всё абсолютно. И второе, не менее важное, — это цена, а третье — качество. Нам нужно обеспечить, чтобы по ценам всё было нормально, по качеству и, самое главное, по срокам, чтобы мы по так называемому графику вправо не сползали неизвестно куда при выполнении программы госвооружения — вот о чём мы должны с вами сегодня договориться».

Официальное интернет-представительство президента России Совещание по вопросу импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. 28 июня 2014 года

Как показала практика, заместить украинский импорт удалось. Армия России демонстрирует это наглядно в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

В конце 2014 того же года президент России говорил о преодоления критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции в послании Федеральному собранию. В апреле 2015 года во время «прямой линии» Путин снова обратился к теме импортозамещения в контексте противодействия западным санкциям, указав на российский потенциал. В сентябре 2015 года он обсуждал перспективы импортозамещения с Александром Лукашенко на Форуме регионов России и Белоруссии. В ноябре того же года он высказался по этому вопросу на заседании Госсовета, отметив: «Подчеркну, задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить импортные товары отечественными товарами. Необходимо наладить массовый выпуск именно качественной российской продукции, причём по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с зарубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

Официальное интернет-представительство президента России Пленарное заседание Второго форума регионов России и Белоруссии. 18 сентября 2015 года

Вопросы замещения импорта, способствовавшие укреплению российского суверенитета, решались и в последующие годы. Покупая товар зарубежной торговой марки, российский потребитель мог и не догадываться, что иностранного в нём — только марка, и даже доставившая этот товар «иномарка» на 2/3 или ¾ произведена из российских компонентов российскими рабочими. Локализация производства — принципиальное и жёсткое требование правительства к автопроизводителям, которое выдержали не все желавшие зарабатывать на российском рынке.

В ходе совещания 23 марта президент заслушал отчёты правительства о мерах по поддержке импортозамещения. Премьер-министр Михаил Мишустин в своём выступлении отметил: «Вчера на заседании президиума оперштаба рассмотрели возможность донастройки специальной программы по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект соответствующего постановления уже внесён в Правительство».

Он напомнил об уже запущенном онлайн-сервисе «Биржа импортозамещения». Эта платформа поможет сформировать широкую базу поставщиков и обеспечить замену отдельных комплектующих российскими аналогами «тем самым сформировав спрос на отечественную продукцию, ускорить поиск потенциальных партнёров», подчеркнул Мишустин.

Официальное интернет-представительство президента России Совещание с членами правительства (в режиме видеоконференции). 23 марта 2022 года

На этом же совещании шла речь о замещении продовольственного импорта — включая детское питание, импорта медицинского, легпрома, бытовой техники и многого другого. Как выяснилось, не всё так плохо. Например, более 70% мебели на российском рынке — отечественного производства.

«То же самое можно сказать и по отделочным стройматериалам. В этом сегменте доля импорта не превышает четырёх процентов, и в основном из-за рубежа поставляется плитка, санфаянс и строительные сухие смеси. Но даже по этим позициям на отечественных производителей и локализованные компании приходится свыше 80 процентов продаж», — констатировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он также отметил, что «на фоне объективного роста цен на импорт и приостановку продаж некоторых брендов хорошее преимущество получает наше собственное отечественное швейное производство».

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Похоже, повторяется история успеха обеспечения продовольственной безопасности России, которая была бы невозможной без западных санкций 2014 года и российского ответа на них — продовольственного эмбарго. В этой истории были разные эпизоды, включая пресловутые «белорусские креветки» и непрекращающуюся до сих пор контрабанду. Однако в целом этот опыт признали успешным даже западные недоброжелатели, спонсировавшие распространение фейков и паникёрства — мол, оголодает Россия без итальянских и французских сыров, испанских и немецких мясных изделий, польских шампиньонов и латвийской подкопчённой кильки.

Замещение импорта отечественными аналогами решает сразу несколько задач, в том числе социальных. В стране остаётся валюта, заработанная на сырьевом экспорте, а он в России в значительной степени остаётся таковым.

Правительство России распоряжением № 1936-р от 30 сентября 2014 года утвердило план содействия импортозамещению в промышленности до 2020 года. В 2016 году таких планов было 20, включавших 1553 технологических направлений, над их реализацией работало 17 межведомственных рабочих групп. Многие планы были выполнены досрочно и перевыполнены. Впоследствии были приняты новые документы, направленные на сокращение доли импорта в промышленности, сельском хозяйстве, внутренней торговле. Таким образом, руководство России трудно упрекнуть в озабоченности проблемой импортозамещения сейчас — оно давно и успешно работало в этом направлении.

Оценивая положение дел по состоянию на 26 марта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе прямой трансляции встречи правительства и представителей IT-отрасли заявил: «Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал. Также по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещённости составляет от 80 до 100%. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков. У нас планируются амбициозные промышленные заказы — ERP-системы, создание новых сервисов и масштабные проекты по микроэлектронике. Они все обеспечены финансированием, по крайней мере в области государственного заказа».

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

Благодаря импортозамещению развивается отечественная наука, обеспечивается продовольственная безопасность, и не только продовольственная. Каждое государство в меру своих возможностей стремится создавать рабочие места, причём хорошо оплачиваемые, небезосновательно видя в этом залог социально-экономического благополучия и политической стабильности.

Однако возможности у каждого государства разные. Поэтому и стратегии экономического развития разные, и частные вопросы решаются по-разному.

Япония была вынуждена отказаться от самоизоляции и уже в следующем столетии вошла в пул региональных лидеров. Китай при Мао Цзедуне стремился к тотальному импортозамещению с опорой на собственные силы и ресурсы. КНДР до сих пор придерживается этой стратегии, стремясь производить всё — от зубочистки до баллистических ракет. Однако стратегически прав оказался реформатор Дэн Сяопин, благодаря реализации заветов которого мир увидел «китайское экономическое чудо» — особенно убедительное в условиях отошедшей на третий план пандемии.

Опора на собственные силы или встраивание в мирохозяйственную систему на любых условиях, как оказалось, является ложным выбором между двумя крайностями. Россия относится к немногим самодостаточным государствам с точки зрения геоэкономики, располагая и богатыми ресурсами, и мощностями для их переработки и экспорта, и ёмким внутренним рынком со стабильным платежеспособным спросом — всё это привлекало иностранных инвесторов, которым их национальные правительства прострелили ноги.

Собственно об этом сообщение французской Renault Group о приостановке работы в России с 23 марта с напоминанием о том, что «уже выполняет все необходимые меры, чтобы выполнять международные санкции». И это как раз тот случай, когда мощный западный автоконцерн стал заложником политики официального Парижа, подчинённого наднациональному центру принятия геополитических решений.

«Мировой опыт показывает, что для формирования успешной стратегии импортозамещения необходимо два базовых условия: емкий внутренний рынок и значительные внутренние сырьевые и финансовые ресурсы. Основным ограничением для политики импортозамещения, как правило, является внутренний платежеспособный спрос», —констатировали эксперты ЕЭК задолго до обострения проблемы в связи с началом спецоперации на Украине.

Особенностью нынешней ситуации с импортозамещающем является своеобразная «помощь» правительству РФ с сокращением потребительского спроса за рубежом и стимулировании спроса на российские товары и услуги. В начале марта американская корпорация Apple уведомила, что её платёжная платформа Apple Pay не будет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. С 10 марта карты последних двух перестали работать при оплате зарубежных покупок. В конце марта американская «яблочники» уведомили Национальную систему платежных карт и банки об отказе от поддержки российских карт системы «Мир» в Apple Pay. Таким образом, граждане России не смогут совершать покупки в США и ЕС.

Есть проблемы с импортозамещением в ряде отраслей и производств. В частности, в нефтехимии не решена проблема критической зависимости от импортных катализаторов, который используются на импортном же оборудовании (США и стран ЕС). Уже сейчас ощущаются проблемы с импортом из-за логистики, а с ужесточением санкций производство полиэтилена и других видов продукции химпрома может быть весьма затруднено. Партнёры из КНР не могут закрыть дефицит, потому как, во-первых, сами решают ту же проблему, а во-вторых, опасаются вторичных санкций.

С одной стороны, с уходом западных конкурентов увеличиваются возможности других субъектов хозяйствования на российском рынке. С другой, вместе с ними уходят уникальные технологии, прекращаются поставки запчастей и умножаются риски — в том числе экологические, как в случае заявленного прекращения деятельности в России нефтесервисных Halliburton или Schlumberger.

Понимая последствия ухода с российского рынка, японские автопроизводители Toyota и Nissan «дали заднюю» и в конце марта заявили о возобновлении работы своих заводов в России. Этому предшествовали разъяснения ситуации российскими министрами и горячее желание занять нишу производителями из других стран.

Инвесторы приходили в Россию за большей прибылью, чем они могли бы получить у себя на родине или на других рынках. Нигде и никогда ни европейские, ни азиатские, ни иные инвесторы не занимались благотворительностью — только максимизацией прибыли. Благотворительность случалась, однако лишь как часть вложений в улучшение своего имиджа, позитивного восприятия своей торговой марки потребителями, продвижения бренда.

Вся мировая история — это история колониального ограбления, сменившегося неоколониализмом с тем же понятным мотивом. Именно об этом истории испанских конкистадоров в Южной Америке и английских колонистов в Северной Америке, а также французских, итальянских, бельгийских и прочих «инвесторов» в Африке. Об этом же истории японских «инвесторов» в Азии, отражённые в популярных экскурсах и официальных историографиях Китая, Кореи, Филиппин и других стран.

Демонстрируя нежелание быть неоколонией в политической сфере, Россия подготовила комплексный ответ на комплексные рестрикции — политические и экономические. При этом адекватно были оценены угрозы, ставшие следствием решительной демонстрации российского суверенитета. Угрозы созданы не просто для стратегически важных российских предприятий, но целых отраслей.

16 марта вице премьер Юрий Борисов сообщил об ускоренной реализации проектов МС-21 и SSJ100 в авиационной отрасли, которой западные партнёры отказали в сертификации, поставках комплектующих и запчастей — в нарушение подписанных и оплаченных контрактов. Об этих же проблемах 22 марта рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В тот же день вице-премьер Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») выразил уверенность, что в течение года проблема импортозамещения деталей в пассажирском лайнере Ту-214 будет решена.

Официальное интернет-представительство президента России Юрий Борисов

Сейчас речь идёт не только о внешних рисках и угрозах, исходящих от западных бывших «друзей и партнёров». Не случайно в ходе совещания 23 марта президент России продемонстрировал взвешенный подход к новой реальности. Он отметил не только позитив и перспективы, но и риски, сказав: «Даже частичный уход с рынка иностранных производителей, конечно, создаёт уникальную возможность для развития собственного производства. Это очевидная вещь. Надо тем не менее сделать всё, для того чтобы внутренняя конкуренция была обеспечена, для того чтобы у нас эта сфера деятельности не носила какого-то монопольного характера. Это совершенно очевидно. Конечно, я Вас прошу следить за тем, чтобы ассортимент был достаточным, для того чтобы люди могли выбирать из того, что предлагается на рынке».

Вести об успехах импортозамещения поступали и до нынешнего обострения санкционного противостояния. Об этом регулярно информировали и правительство, и сами компании. Сейчас к их активности на этом направлении повышенное внимание.

Заслуженную популярность на ниве информирования о российских успехах замещения импорта снискало издание «Сделано у нас»: только в «Дзен» у него полуторамиллионная аудитория и 140 тысяч подписчиков. По тегу «импортозамещение» открывается подборка российских аналогов всевозможного импорта — от несложных, однако весьма полезных приспособлений для спасателей, сантехников и так далее до новых материалов и инноваций космической отрасли.

Из последних публикаций издания: «В Томском политехническом университете сформирован пакет предложений для российской промышленности по импортозамещающим технологиям. В него вошли более 120 разработок, находящихся на разных стадиях готовности к внедрению. Более 60% из них находятся на высоких уровнях TRL (шкала готовности технологии) и прошли испытания в реальных условиях или уже внедрены».

Руководитель вуза Дмитрий Седневотметил, что в ТПУ всегда внимательно относились к разработкам в энергетике — это и нефтегазовая, атомная и водородная отрасли, а также в медицинской инженерии. Он отметил: «Здесь речь идет о создании новых препаратов, материалов и медицинском приборостроении. Все это социально значимые направления, где мы однозначно будем усиливать свою работу».

Благодаря талантам томских учёных и исследователей успешно используются и готовы к масштабированию технологии и установки для создания изделий из нанокерамики, новый препарат для лечения последствий инсульта, аппаратура и технология модифицирования древесины, целый ряд разработок для неразрушающего контроля сложных промышленных объектов и систем безопасности, медицинский ускоритель для интраоперационной лучевой терапии онкологических заболеваний.

Находятся на финальной стадии разработки и испытаниях в реальных условиях такие разработки ТПУ, как мезотомограф для широкого спектра отраслей, решения по очистке дымовых газов с использованием импульсных электронных пучков, оборудование для создания покрытий на титановых имплантатах, IT-продукты для моделирования и автоматизации процессов в нефтегазовой отрасли, противосудорожные и противотревожные препараты. Ещё около 40 разработок находятся на стадии прототипов с испытаниями их основных компонентов.

Такие разработки трудно переоценить в период эскалации санкционного давления на Россию. На днях французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о приостановке поставок не жизненно важных лекарств и вакцин в Россию и Белоруссию. О сокращении поставок более важных препаратов в марте сообщали другие западные производители. Ничто не мешает им полностью отказаться от экспорта в Россию, и в Москве это, видимо, учитывают.

Значение импортозамещения трудно переоценить, когда речь идёт о медикаментах, фактически — о праве на жизнь, о возможности жить без боли, бороться с болезнью с достоинством. Однако российские предприниматели не склонны искусственно сужать возможности замещения импорта. Как сообщило 22 марта ИА REGNUM, ростовская компания «РТ-Эпафлекс» наладила производство термопластичного полиуретана и готова полностью заместить зарубежные поставки для российского рынка. Минэкономики Татарии сообщило 24 марта о комплексном подходе: «Для смягчения последствий санкционного давления в Татарии усовершенствован функционал Регионального маркетингового центра. Созданный инструмент — это свод антисанкционных ресурсов под общим названием «Центр импортозамещения».

В целом российская общественность мало информирована об успехах российских учёных. Отчасти такое положение дел создано искусственно. Поэтому есть надежда, что вместе с отбывшими за кордон шоуменами, внезапно обнаруживших в себе пацифистов, уйдёт и навязанная через них повестка потребительского примитивизма, импортированный из США культ поклонения брендам и многое другое, чуждое нашему менталитету, противоречащее нашим ценностям, препятствующее развитию России.

Важным направлением развития, частным вопросом которого является импортозамещение, являются «международные кооперации с дружественными нам странами» — на это пару дней назад обратил внимание российский министр промышленности и торговли. В частности, потенциал интеграции России в рамках Союзного государства с Белоруссией далеко не раскрыт.

Есть знаковые проекты — такие, как розлив с последующей локализацией российской вакцины «Спутник» белорусскими партнёрами. Есть и провалы — как в случае с заявленными российским бизнесменом Владимиром Брынцаловым, но не реализованными в Белоруссии проектами СОАО «Ферейн». С тех пор прошло уже более десятка лет, однако аналоги зарубежных лекарств в рамках белорусской программы импортозамещения так и не появились. При этом Белоруссия самостоятельно и небезуспешно развивает свою фармацевтическую отрасль.

Станкостроение и электроника, автопром и пищепром, порошковая металлургия, энергетика, фармакология, космос и многое другое — это направления кооперации с огромными возможностями только на белорусском направлении. Европа — это не только Евросоюз, а мир — не только Евразия. С опорой на собственные силы, но не в самоизоляции, а в синергии взаимовыгодной международной кооперации возможно и санкции преодолеть, и выйти на новые горизонты.

По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, России вполне по силам справиться с нынешними экономическими угрозами — для этого у неё есть и сырьевая база, и развитые базовые отрасли, и достойное предложение для внешних рынков. По мнению эксперта, добывающие отрасли не только позволяют российской экономике обеспечить самодостаточность. Они также стимулировать спрос в других отраслях, формируют заказ «и на оборудование, и даже на искусственный интеллект».

«Производство идёт туда, где ниша свободна, — отметил эксперт. — Теперь, когда из-за санкций некоторые западные компании уйдут, то освободившиеся ниши займут другие. В этих условиях как раз дадут эффект меры стимулирования — фискальные и кредитные, кадровые и иные, которые раньше не давали ожидаемого эффекта. Санкции полностью поменяли картину и то, что раньше не работало, теперь может сработать. Сейчас совершенно другие условия».

Российский экономист уверен также, что западный бизнес, вынужденно заявивший о прекращении дел в России, будет искать возможности обойти санкции. «Бизнес — это дело двоих, продавца и покупателя, — сказал Беляев. — Если санкции применяются к одной стороне, то страдают обе стороны. Санкции вообще нужны больше для дипломатии, а бизнес базируется на взаимном интересе. Поэтому обе стороны будут искать как обойти эти санкции, препятствующие двустороннему движению».