Глава Северной Осетии пообещал лично следить за ценами в регионе
Цены на продукты питания и другие товары первой необходимости должны оставаться на прежнем уровне. Власти Северной Осетии не допустят необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. Об этом было сказано в ходе со встречи главы РСО-Алании Сергея Меняйло с представителями торговых компаний, состоявшейся 23 марта. Он также пообещал лично следить за ситуацией с ценами и принять меры к недобросовестным бизнесменам.
В Мурманске начато создание производства генераторов жидкого льда
Создание производство генераторов жидкого льда для рыбной отрасли начала компания «Баренцкул» из Мурманска, являющаяся новым резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Сеть пояснила Японии, как платить за газ в рублях: «Каком кверху!»
Слова главы минфина Японии Сюнъити Судзуки, которому пока не ясно, как будет выполняться требование России об оплате поставок природного газа в рублях, подняли на смех в сети. Люди буквально на пальцах рассказали алгоритм такой оплаты. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«А чего непонятного? Есть рубли — продадим за них газ. Нет — досвидос», — пояснил Анатолий Коптев.
«Чтобы платить рублями, не обязательно понимать что-то», — заметил Дмитрий.
«Посидят без газа, подумают. Может, и дойдет», — отметил Евгений Кулешов.
Жители Адыгеи могут не беспокоиться о дефиците продуктов питания — Кумпилов
Жителям Адыгеи не стоит беспокоиться по поводу дефицита продуктов питания. Все необходимые продукты производятся в республике в достаточном количестве. Вопрос о нехватке продовольствия не стоит. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов.
«В Адыгее производится достаточное количество продовольствия, чтобы не беспокоиться о дефиците: есть своё куриное мясо, свинина, овощи и крупы, цельномолочная продукция и сыры, растительное масло и многое другое», — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
В Новгородской области начато производство российских труб для газификации
Новое производство полиэтиленовых труб для газопроводов открылось в городе Боровичи Новгородской области. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать в России без патента
Граждане ДНР, ЛНР и Украины получат возможность работать в России без необходимости получения патента, а их водительские права будут признаны по всей стране. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления под руководством первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового.
«Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции еще раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса. Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов», — говорится в сообщении.
В Башкирии намерены выделить земельный участок для выращивания ягод
15 млн рублей намерено направить предприятие на выращивание кустарниковых ягодных культур в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что территориальное подразделение минземимущества Башкирии по Аургазинскому району намерено предоставить предпринимателю земельный участок для выращивания на нем сельскохозяйственных культур.
Глава ФНС анонсировал второй пакет мер налоговой поддержки
Меры налоговой поддержки будут вводиться постепенно, сейчас запускается первый пакет таких мер. Об этом 24 марта заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.
Воронежский вуз откажется от бумажного формата курсовых и дипломных работ
Курсовые и дипломные работы от студентов Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, опорный вуз) будут принимать только в электронном формате. Таким образом, в вузе поддержали инициативу студентов, предложивших отказаться о бумажного формата в связи с резким ростом цен на услуги печати.
Жители Саратова всё реже жалуются на нехватку товаров первой необходимости
Количество обращений от жителей Саратова в городскую администрацию по поводу отсутствия в магазинах товаров первой необходимости снизилось в 10 раз.
Проект Северного широтного хода переформатируют
Проект Северного широтного хода (СШХ) переформатируют. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«В финансовой модели была заложена существенная часть заёмных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заёмное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками», — пояснил глава Ямала.
Поставщик газа из Литвы откажется от закупок газа у Газпрома
Поставщик газа из Литвы Ignitis grupe, закупающий часть голубого топлива у российской компании «Газпром», откажется от таких закупок. Об этом 24 марта рассказал менеджер по связям с общественностью литовской компании Артурас Кетлерюс, его слова приводит агентство BNS.
25 российских деятелей культуры не смогут посещать Латвию из-за активной поддержки действий властей РФ. Такое решение принял латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, сообщает пресс-служба ведомства.
В чёрный список попали Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов.
Об этом: Латвия закрыла въезд 25 деятелям культуры за «поддержку российских властей»
В Хакасии ожидают наплыва туристов в этом туристическом сезоне. Как сообщили 23 марта в департаменте развития туризма министерства экономического развития республики, прогнозируется, что в 2022 году регион посетят более 400 тысяч туристов.
Об этом:Отдых в Хакасии в этом сезоне будет востребованным — власти
В Новосибирской области заработали горячая линия и специальный информационный портал о мерах господдержки в условиях санкций. Об этом сообщил официальный телеграм-канал министерства экономического развития региона.
Подробности в материале: Новые ресурсы о мерах господдержки заработали в Новосибирской области
Власти Германии пока не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к решению этой задачи уже сделан. Об этом 25 марта заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Читайте также:В ФРГ признали, что не могут немедленно ввести эмбарго на газ из России
Сложившаяся обстановка требует консолидации для противодействия информационной агрессии Запада. Об этом 24 марта заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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