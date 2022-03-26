Тюмень, 26 марта 2022, 10:13 — REGNUM Российские предприниматели в связи с санкциями стран Евросоюза и США переживают определённый период переосмысления своего бизнеса. Об этом заявил газете «Тюменская область сегодня» президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»
Импортозамещение не происходит одномоментно. И сейчас предприятия работают на запасах и остатках необходимых комплектующих. Рассматриваются варианты поставок комплектующих от тех стран, которые не присоединились к санкциям и являются дружественными по отношению к России, сообщил эксперт.
Эдуард Абдуллин отмечает, что ведётся поиск промежуточных компаний, так называемых перевалочных, которые смогут взять на себя риски приобретения комплектующих в странах, относящихся к недружественным, и поставлять их в Россию.
Что касается глобального влияния санкций против России на макроэкономику, то по мнению эксперта, на сегодняшний день идёт глобальный передел мирового экономического и политического рынка, поэтому все страны без исключения претерпят серьезные изменения и должны будут привыкнуть к новым реалиям.