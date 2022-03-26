Тюмень, , 10:13 — REGNUM Российские предприниматели в связи с санкциями стран Евросоюза и США переживают определённый период переосмысления своего бизнеса. Об этом заявил газете «Тюменская область сегодня» президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

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Импортозамещение не происходит одномоментно. И сейчас предприятия работают на запасах и остатках необходимых комплектующих. Рассматриваются варианты поставок комплектующих от тех стран, которые не присоединились к санкциям и являются дружественными по отношению к России, сообщил эксперт.

Эдуард Абдуллин отмечает, что ведётся поиск промежуточных компаний, так называемых перевалочных, которые смогут взять на себя риски приобретения комплектующих в странах, относящихся к недружественным, и поставлять их в Россию.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин «Россия выступила катализатором того, чтобы изменить существующий миропорядок, исключить из него гегемонию США. Соответственно, в движение пришло все, что касается различных отраслей, устройства экономик всех стран. Думаю, мы не просто выживем и приспособимся к ситуации, но, я уверен, что Россия должна очень много приобрести из-за того, что откажется от засилия импортных товаров. Это даст мощный толчок развитию производства. Россия научится производить гораздо больше новых видов товаров, которые впоследствии сможет и экспортировать. Так что это новое окно возможностей для страны, которым надо воспользоваться и тем самым вывести экономику России в число мировых лидеров по промышленному производству и экспорту»

Что касается глобального влияния санкций против России на макроэкономику, то по мнению эксперта, на сегодняшний день идёт глобальный передел мирового экономического и политического рынка, поэтому все страны без исключения претерпят серьезные изменения и должны будут привыкнуть к новым реалиям.