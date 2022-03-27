Президент США Джо Байден перепутал название города Мариуполь во ходе своего выступления в Польше 26 марта, сообщает ИА Красная Весна.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Простите… Не в Мариуполь», — оговорился американский лидер.

Отмечается также, что лидер США не с первого раза смог верно произнести название города.

Инцидент обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба», «Одесское Общественное Телевидение», «Отряд Ковпака» и «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие напомнили, что 79-летний американский лидер уже не первый раз допускает оговорки в ходе своих выступлений и, вероятно, подобные инциденты связаны с почтенным возрастом американского президента.

«Не Уханьс иранцами — уже хорошо», — с сарказмом отреагировала Лиза К.

«Прям даже по-своему жалко как-то дедулю», — добавила Tatiana R.

«А на очереди ещё более сложные названия: Запорожье, Днепропетровск, Корсунь-Шевченковский, Белая Церковь, Ржищев, Жашков, Каменец-Подольский и т. д и т. п…» — отметила София.

«Белая Церковь (The White Church) ещё можно на английский перевести, а вот с остальными… придётся попотеть», — ответил Софии Mihail M.

«Географические названия переводу не подлежат! Так что Байден попал», — ответила ему (Mihail M.) София.

«Он уже даже выступать не может. Тогда какого чёрта он находится на посту президента по сей день?» — задался вопросом «Сытый Папик».

«Вот вроде и смешно, а смотришь на него — дряхлый дед уже, отдыхать пора…» — пишет Анастасия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Память

«Да плевать им с высокой колокольни и на Мариуполь, и на Киев», — отреагировала Nataja S.

«А там все президенты путают всё и гадят всем», — написал Gleb10.84.

«Там у них процентов 80 не знают, где находится Украина, а про Мариуполь там вообще человек 20 от силы знает», — комментирует Maxim.

«Мне кажется, что он уже просто старый больной человек», — выразил свое мнение Steve M.

«Он что-то там про Россию XIX века говорил. Пусть на карту того времени посмотрит», — в свою очередь отметила Светлана С.

«А еще над Брежневым смеялись…» — напомнила «Мама Римская».

«Была Ухань, потом Кевенский, теперь Метрополь», — с сарказмом добавила Asя.

«Да ему плевать вообще на этих индейцев. Он на карте не найдёт ни Мариуполь, ни Киев», — отреагировал Ромик_R.

«Ему пора на пенсию», — не без сарказма подытожил VK.

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