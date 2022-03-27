27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Соединенные Штаты Америки пообещали наказать Индию, Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Армению, помогающие России уклоняться от санкций.

Оксана Переможенко, , 11:40 — REGNUM Соединенные Штаты Америки пообещали наказать Индию, Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Армению, помогающие России уклоняться от санкций. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 26 марта пишет Financial Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА». Многих участников обсуждения возмутил тон Соединенных Штатов, которые грозятся «наказать» другие государства. Комментирующие выразили опасение, как бы в итоге «наказаны» не остались США.

«Пусть попробуют», — отреагировал «Ви».

»Как бы в итоге мир не наказал США», — добавила Элис.

«Палка-наказалка не сотрется?» — иронизирует Leksa.

«Удачи! С половиной планеты воевать кишка тонка», — пишет Олег Н.

«Заговор США во главе с Байденом против США», — отметила Irina K.

«Скоро, кажется, Америку начнут наказывать», — комментирует новость And.

«Себя не пробовали наказать? Шизофреники», — смеется «Ю».

»Самоизоляция Запада идёт полным ходом. Мир устал от них реально», — добавил Алексей.

«Дед (речь о Байдене — О. П.)… Америку за год… [развалит], которую его предки отстраивали столетиями… Нам даже делать ничего не придется, они сами себя потопят», — отреагировал D.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Возомнили… себя карателями всего мира… И что значит уклоняться от санкций? Ведь по факту же это не уклонение, а выход на новое или более плотное сотрудничество, но они и это притянули под свои статьи. Слов нет…» — возмутилась Ольга S.

«Похоже, США станут изгоем…» — написал Павел.

«Вот что за поганая страна эти США?! Везде лезут — с чего они вдруг решили, что они хозяева жизни??? Ну слов просто нет. Почему все должны плясать под их дудку? А Европе самим не стрёмно, что их шпыняют и приказывают, что и как им делать?..» — недоумевает ZabyvayuParoly.

«Промышленность — Китай, фармацевтика — Индия, энергоресурсы — ОАЭ. Сильно, конечно», — задумался Олег Н.

«Думаю, Китаю не понравится слово «наказать», — это как для быка красная тряпка. Хоть бы фильтровали базар, а то без айфонов сами останутся», — иронизирует Igoreha5555.

«Обратный эффект. Сейчас все помирятся, подружатся и надают США по башке», — отметила Olga N.

«Израиль держит нейтралитет ближе к поддержке, Иран — тоже нейтралитет ближе к поддержке России. Таким образом, Россия, сама того не желая, может посодействовать завершению множества мировых конфликтов», — предположил Андрей Г.

«Они, наверное, сильно испугались», — смеется Маша Х.

«А что будет, если эти страны накажут США?» — задалась вопросом Veronica.

«Это они по привычке воют. Имперские замашки у демократов, точнее, колониальные. Но ничего, в ноябре этого года будут выборы в палату [представителей] США и вполне может быть, что республиканцы сменят демократов и ветер будет дуть уже по-другому. У демократов сейчас агония. Всё против их репутации. Не справляются. Теряют лицо», — написал Amorosa.

«США очень много о себе думают», — добавил «Все Относительно».

«Товарищ Байден… решил-таки развалить свою страну. Ну, а что?.. Ему осталось мало. А после него хоть потоп», — шутит Schrodinger's Cat.

«Спасибо за санкции, вы делаете нас ближе!» — с сарказмом подытожил Aleksey.