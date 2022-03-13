13 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси неправильно произнесла фамилию украинского президента Владимира Зеленского, выступая на конференции палаты представителей по вопросам демократии.

Оксана Переможенко, , 10:49 — REGNUM Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси неправильно произнесла фамилию украинского президента Владимира Зеленского, выступая на конференции палаты представителей по вопросам демократии.

Иероним Босх. Корабль дураков

«Я провела примерно 50 минут с президентом Кевенски за день до нашего приезда сюда (на конференцию)», — сказала Пелоси.

Также в ходе мероприятия она несколько раз произнесла бандеровское приветствие «слава Украине», которое больше было похоже на «слава Ухани».

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Инцидент обсудили в телеграм-канале «Запрещенная Украина», а также в телеграм-канале политолога, аналитика и публициста Андрея Ваджры.

Нэнси Пелоси U.S. Embassy Ghana

«От создателей «иранцев» и «Улан-Батора» (ранее американский канал CNN выпустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор» — О. П.). Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Зеленского «Кевенским», а вместо фразы «Слава Украине!» произнесла «Слава Ухани!» Как-то неуважительна Нэнси к главному партнёру США в Европе», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Да этим американцам вообще всё равно, кто там — Украина, Ухань, — пофигу», — отреагировал Саша.

«Не «Левинским» — уже хорошо», — пошутил Алекс.

«Пекину Слава», — иронизирует «Е», как бы в шутку отвечая на приветствие «Слава Ухани».

«Хорошо, хоть не Керенским», — смеется Александр.

«Они всегда врут, лицемерят. Посмотрите на их правительство. Один сказал про иранцев, другая (речь о вице-президенте США Камале Харрис, которая ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, рассмеялась после вопроса журналиста о помощи беженцам с Украины — О. П.) ржёт над словами про необходимость помощи женщинам и детям. Третья вместо Украина говорит Ухань», — пишет Irina.

«Бабушка старенькая, она даже не знает, где эта Украина и кто в ней живёт, как и тот же президент их страны… Старые куклы в чьих то руках», — добавил Sergey M.

«Бабке за восемьдесят, что вы хотите? Правда, я знаю людей за девяносто, которые в порядке и за собой сами следят и мыслят здраво», — отметил Michael T.

«С уважением к украинцам», — с сарказмом отреагировал Anton E.

«Она просто не может говорить уже нормально! Какой-то фильм ужасов с мертвецами! К тому же бесчисленные подтяжки лица делают свое дело…» — прокомментировал инцидент Павел Ц.

«Ноль он и есть ноль, зачем его фамилию помнить?» — недоумевает Alla, подразумевая под «нолем» Владимира Зеленского.

«Этим что Ухань, что Украина — всё едино», — считает Maksim.

«Зачем хозяйке знать имя какого-то мелкого служки…» — с сарказмом поинтересовался «Геша».

"Нэнси Пелоси смутно представляет, в какой стороне света находятся Украина, Уганда, Гана и Ухань, и чем они все друг от друга отличаются. Вопрос стоит уже давно о вменяемости всего западного мира, причем ребром уже просто стоит этот вопрос», — подытожила «Ленточка Лето».