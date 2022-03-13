Оксана Переможенко, 13 марта 2022, 10:49 — REGNUM Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси неправильно произнесла фамилию украинского президента Владимира Зеленского, выступая на конференции палаты представителей по вопросам демократии.
«Я провела примерно 50 минут с президентом Кевенски за день до нашего приезда сюда (на конференцию)», — сказала Пелоси.
Также в ходе мероприятия она несколько раз произнесла бандеровское приветствие «слава Украине», которое больше было похоже на «слава Ухани».
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Инцидент обсудили в телеграм-канале «Запрещенная Украина», а также в телеграм-канале политолога, аналитика и публициста Андрея Ваджры.
«От создателей «иранцев» и «Улан-Батора» (ранее американский канал CNN выпустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор» — О. П.). Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Зеленского «Кевенским», а вместо фразы «Слава Украине!» произнесла «Слава Ухани!» Как-то неуважительна Нэнси к главному партнёру США в Европе», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».
«Да этим американцам вообще всё равно, кто там — Украина, Ухань, — пофигу», — отреагировал Саша.
«Не «Левинским» — уже хорошо», — пошутил Алекс.
«Пекину Слава», — иронизирует «Е», как бы в шутку отвечая на приветствие «Слава Ухани».
«Хорошо, хоть не Керенским», — смеется Александр.
«Они всегда врут, лицемерят. Посмотрите на их правительство. Один сказал про иранцев, другая (речь о вице-президенте США Камале Харрис, которая ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, рассмеялась после вопроса журналиста о помощи беженцам с Украины — О. П.) ржёт над словами про необходимость помощи женщинам и детям. Третья вместо Украина говорит Ухань», — пишет Irina.
«Бабушка старенькая, она даже не знает, где эта Украина и кто в ней живёт, как и тот же президент их страны… Старые куклы в чьих то руках», — добавил Sergey M.
«Бабке за восемьдесят, что вы хотите? Правда, я знаю людей за девяносто, которые в порядке и за собой сами следят и мыслят здраво», — отметил Michael T.
«С уважением к украинцам», — с сарказмом отреагировал Anton E.
«Она просто не может говорить уже нормально! Какой-то фильм ужасов с мертвецами! К тому же бесчисленные подтяжки лица делают свое дело…» — прокомментировал инцидент Павел Ц.
«Ноль он и есть ноль, зачем его фамилию помнить?» — недоумевает Alla, подразумевая под «нолем» Владимира Зеленского.
«Этим что Ухань, что Украина — всё едино», — считает Maksim.
«Зачем хозяйке знать имя какого-то мелкого служки…» — с сарказмом поинтересовался «Геша».
"Нэнси Пелоси смутно представляет, в какой стороне света находятся Украина, Уганда, Гана и Ухань, и чем они все друг от друга отличаются. Вопрос стоит уже давно о вменяемости всего западного мира, причем ребром уже просто стоит этот вопрос», — подытожила «Ленточка Лето».