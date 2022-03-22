Я уже говорил о странных действиях заместителя руководителя «Россотрудничества» Натальи Поклонской, которая, несмотря на патриотическую риторику, запретила своим подчинённым использовать символы спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины — «Z» и «V».

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

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Но есть и другие удручающие моменты в действиях и риторике Поклонской. Например, сейчас она готовится дать большое интервью Екатерине Гордеевой, журналистке «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Той самой, чья редакция базируется в Латвии и является частью радикально русофобского пула журналистов и СМИ, однозначно поддерживающих нацистов на Украине. Да и сама Латвия сейчас превратилась в филиал Украины — там стали жёстко преследовать даже не за инакомыслие, а просто за симпатии к России. Недавно был осуждён профессор Александр Гапоненко, отправлен в заключение Юрий Алексеев, а перед самым написанием этого материала — задержан блогер Кирилл Фёдоров, собиравшийся покинуть эту прибалтийскую страну.

О чем можно говорить с такими журналистами? Что они напишут? Может, они писали о детях Донбасса или об ударах ракетами «Точка-У» по Донецку? Все эти ресурсы — мерзкая либеральная помойка, сотрудничество с которой после 24.02.2022 г. делает человека нерукопожатным.

Ян Массейс. Два лицемера

Кстати, а что там с нашей «мягкой силой» в Латвии — много ли было успехов от деятельности «Россотрудничества», да и от самой госпожи Поклонской? Как часто она давала интервью на тему русских политзаключенных в странах Прибалтики, перечисленных выше — Алексеева, Гапоненко, да и других — Палецкиса? Как много Центров науки и культуры России открыто в странах Прибалтийского региона?

Вызывает также недоумение тот факт, что Наталья Поклонская, имеющая хорошие, дружеские связи с директором Культурного центра Украины в Москве (КЦУ) проявляет трогательнейшую заботу не о ком-нибудь, а о руководителе этого центра Олеге Овсиенко.

Забота без преувеличения трогательная: Наталья Николаевна отправила запрос в Следственный комитет РФ на имя Александра Бастрыкина с требованием обеспечить безопасность господину Овсиенко «ввиду поступающих в его адрес многочисленных угроз». Напомним, что руководство Культурного центра Украины в Москве подчиняется не министерству культуры Украины, как многие могли бы подумать (ведь это же учреждение культуры). КЦУ подчиняется непосредственно администрации президента Украины (как сейчас модно именовать этот орган, офис президента). Но самое главное — кандидатуры на эту должность согласовываются и утверждаются Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

В итоге — российский чиновник с доступом к гостайне Наталья Поклонская лоббирует интересы человека, который утверждается на должность украинской разведкой и спецслужбами. Теми самыми, которые сейчас хватают в Киеве и Одессе всех мало-мальски нелояльных и держат их в заложниках.

Напомним, за последние дни были похищены историк Александр Каревин (судьба до сих пор неизвестна), 70-летний писатель Ян Таксюр (по сообщениям детей, находится в Лукьяновском СИЗО в Киеве), журналист Дмитрий Скворцов (на свободе, под давлением, ищет адвоката). Мелькнул и исчез на экранах со странным заявлением Дмитрий Джангиров, неизвестна судьба Василия Волги и Михаила Погребинского. Буквально на днях задержан одесский публицист и блогер Юрий Ткачёв.

Складывается парадокс: российский чиновник, в чьи обязанности входит поддержка всех этих людей, не делал о них никаких заявлений и не отправлял никаких запросов. Где заявления Поклонской об этих людях? Почему вместо них её больше заботит агент украинской разведки в Москве?

И, наконец, что делает Наталья Поклонская на столь важном посту, с доступом к гостайне, с такими предпочтениями?